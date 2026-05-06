Recaudación tributaria creció 8.3 % y alcanzó $2,108.4 millones hasta marzo de 2026

La recaudación de impuestos en El Salvador mantuvo una tendencia de crecimiento en los primeros meses de 2026, y superó incluso las proyecciones presupuestarias. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda (MH) hasta el 31 de marzo, los ingresos corrientes y las contribuciones del Gobierno central alcanzaron $2,100.3 millones, lo que significó un incremento de $161.1 millones respecto al mismo período de 2025.

El desempeño no solo fue positivo comparado con el año anterior, sino que también se situó por encima de la meta establecida en el presupuesto. Los ingresos corrientes y las contribuciones superaron en $74.1 millones (+3.7 %) lo programado para el trimestre, un sobrecumplimiento explicado por el dinamismo de los ingresos tributarios.

En ese escenario, los ingresos tributarios y las contribuciones sumaron $2,108.4 millones y un crecimiento interanual del 8.3 %. Frente al presupuesto, estos ingresos dejaron un excedente de $97.4 millones (+5.1 %), y se convierten en el principal soporte de las finanzas públicas en el arranque del año.

El impuesto al valor agregado (IVA) se mantuvo como la mayor fuente de recursos fiscales y totalizó $1,048 millones; es decir, $106.2 millones más que en el primer trimestre de 2025 (+11.3 %), y superó en $64.4 millones la previsión presupuestaria. Las operaciones declaradas reflejaron la fortaleza del consumo interno, con $518.3 millones y un destacado crecimiento de 17.2 % ($76 millones adicionales).

Por su parte, el IVA asociado a las importaciones alcanzó los $529.8 millones, un 6.0 % superior al año previo, con un repunte particular en marzo, cuando ingresaron $202.3 millones, que se convirtió en el monto mensual más alto del trimestre en ese rubro. También confirmó un renovado impulso de las compras externas tras la moderación observada en febrero.

El impuesto sobre la renta (ISR) sumó $748 millones, un 3.7 % más que el año anterior y quedó en $10.3 millones por encima de lo presupuestado. En este impuesto, el componente de pago a cuenta fue el más dinámico con un aumento del 8.5 %, que evidencia mayor actividad empresarial y anticipos más elevados.

Las retenciones crecieron 3.4 %; en tanto que las declaraciones presentaron una caída de 9.0 %, lo que indica una menor contribución en este segmento específico.

Por su parte, los derechos arancelarios a la importación totalizaron $98.4 millones, con un significativo incremento del 14.3 % ($12.3 millones), reflejo del mayor volumen de las importaciones. Mientras que los impuestos selectivos al consumo crecieron 15.1 % y se situaron en $64.6 millones impulsados por aumentos en cerveza (+13.7 %), cigarrillos (+15.8 %), bebidas no carbonatadas (+5.1 %) y productos alcohólicos (+5.6 %).

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