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Recaudación tributaria creció 8.3 % y alcanzó $2,108.4 millones hasta marzo de 2026
La recaudación de impuestos en El Salvador mantuvo una tendencia de crecimiento en los primeros meses de 2026, y superó incluso las proyecciones presupuestarias. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda (MH) hasta el 31 de marzo, los ingresos corrientes y las contribuciones del Gobierno central alcanzaron $2,100.3 millones, lo que significó un incremento de $161.1 millones respecto al mismo período de 2025.
El desempeño no solo fue positivo comparado con el año anterior, sino que también se situó por encima de la meta establecida en el presupuesto. Los ingresos corrientes y las contribuciones superaron en $74.1 millones (+3.7 %) lo programado para el trimestre, un sobrecumplimiento explicado por el dinamismo de los ingresos tributarios.
En ese escenario, los ingresos tributarios y las contribuciones sumaron $2,108.4 millones y un crecimiento interanual del 8.3 %. Frente al presupuesto, estos ingresos dejaron un excedente de $97.4 millones (+5.1 %), y se convierten en el principal soporte de las finanzas públicas en el arranque del año.
El impuesto al valor agregado (IVA) se mantuvo como la mayor fuente de recursos fiscales y totalizó $1,048 millones; es decir, $106.2 millones más que en el primer trimestre de 2025 (+11.3 %), y superó en $64.4 millones la previsión presupuestaria. Las operaciones declaradas reflejaron la fortaleza del consumo interno, con $518.3 millones y un destacado crecimiento de 17.2 % ($76 millones adicionales).
Por su parte, el IVA asociado a las importaciones alcanzó los $529.8 millones, un 6.0 % superior al año previo, con un repunte particular en marzo, cuando ingresaron $202.3 millones, que se convirtió en el monto mensual más alto del trimestre en ese rubro. También confirmó un renovado impulso de las compras externas tras la moderación observada en febrero.
El impuesto sobre la renta (ISR) sumó $748 millones, un 3.7 % más que el año anterior y quedó en $10.3 millones por encima de lo presupuestado. En este impuesto, el componente de pago a cuenta fue el más dinámico con un aumento del 8.5 %, que evidencia mayor actividad empresarial y anticipos más elevados.
Las retenciones crecieron 3.4 %; en tanto que las declaraciones presentaron una caída de 9.0 %, lo que indica una menor contribución en este segmento específico.
Por su parte, los derechos arancelarios a la importación totalizaron $98.4 millones, con un significativo incremento del 14.3 % ($12.3 millones), reflejo del mayor volumen de las importaciones. Mientras que los impuestos selectivos al consumo crecieron 15.1 % y se situaron en $64.6 millones impulsados por aumentos en cerveza (+13.7 %), cigarrillos (+15.8 %), bebidas no carbonatadas (+5.1 %) y productos alcohólicos (+5.6 %).
Internacionales
Cusco: Asesinan y desmembran a guía turístico
El guía turístico de Cusco, Perú, Rhudy Benavides, conocido como «el embajador de los Andes», fue asesinado en un crimen de extrema violencia cometido por Gabriel Alexis Luis Cóndori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años. Según la reconstrucción fiscal, en un caso calificado como «repugnante y macabro», los acusados invitaron a la víctima a ingerir alcohol en una vivienda del sector Manantiales del Inca.
De acuerdo con la investigación, cuando Benavides se quedó dormido por los efectos del alcohol, los sospechosos lo atacaron utilizando un tenedor, una navaja y un martillo. Posteriormente, vendieron su teléfono móvil para obtener dinero con el que compraron más alcohol y drogas.
Ambos desmembraron el cuerpo con objetos punzocortantes. Parte de los restos fue entregada a siete perros que se encontraban en la vivienda. Los huesos largos fueron fragmentados y guardados en bolsas, mientras que otros restos fueron colocados en recipientes y ollas.
La Policía indicó que esa fue la escena encontrada en el domicilio tras una denuncia anónima. «Se trata de homicidio calificado en la modalidad de asesinato. El cuerpo estaba descuartizado y en distintos recipientes. Terrible, horroroso, macabro», señaló un agente. Las autoridades presumen que los restos hallados en ollas habrían sido preparados para consumo porque estaban cocinados junto a verduras.
Cóndori confesó los hechos con gran frialdad, mientras que el otro implicado presenta antecedentes por violación de menores.
Ambos permanecerán en prisión preventiva por nueve meses, según la orden del fiscal. Al momento del crimen se encontraban bajo los efectos de drogas y alcohol.
Benavides fue sepultado este lunes en medio de una multitud.
Internacionales
Indonesia contempla prohibir el comercio electrónico a menores de 16 años
El gobierno indonesio está considerando prohibir el acceso a las plataformas de comercio en línea a los menores de 16 años, declaró el miércoles la ministra de Comunicaciones a la AFP, poco después de prohibirles el acceso a las redes sociales.
«Las plataformas de comercio en línea son las siguientes en la lista, ya que constatamos que niños fueron víctimas de estafas a través del comercio en línea», afirmó la ministra de Comunicaciones a carga del sector digital, Meutya Hafid, durante una entrevista en Yakarta, sin dar más detalles.
La prohibición de las redes sociales entró en vigor en marzo con el objetivo de privar a unos 70 millones de niños indonesios del acceso a ocho plataformas consideradas «de alto riesgo»: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (video en directo) y Roblox.
La ministra agregó que la prohibición deberá aplicarse en el futuro «a todas las plataformas digitales», incluidos los sitios de venta en línea.
Indonesia sigue así la línea de varios países, liderados por Australia, que refuerzan las restricciones de edad en las redes sociales para proteger a los más jóvenes de contenidos perjudiciales, así como de los efectos nocivos asociados a la exposición a contenidos adictivos en estas plataformas.
Internacionales
Princesa Kate Middleton viajará a Italia, en su primera visita oficial al extranjero desde su cáncer
La princesa de Gales, esposa del heredero al trono, Guillermo, viajará a la ciudad de Reggio Emilia (norte de Italia) los días 13 y 14 de mayo con el «Centre for Early Childhood» (Centro para la Primera Infancia), que creó en 2021.
La última visita oficial al extranjero de la princesa se remonta a diciembre de 2022, cuando viajó a Boston, en Estados Unidos, con su esposo, para la entrega de su premio internacional Earthshot, creado por el príncipe, sobre el medio ambiente.
Según un portavoz del Palacio de Kensington, «la princesa está muy ilusionada por viajar a Italia» para aprender más sobre la ‘Pedagogía Reggio’, un enfoque para la educación infantil que nació en la ciudad italiana de Reggio Emilia tras la Segunda Guerra Mundial.
La princesa de Gales anunció en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza no fue divulgada, y por el que siguió un tratamiento de quimioterapia.
Catalina posteriormente anunció, en enero de 2025, que el cáncer está en remisión.
El rey Carlos III, que este miércoles celebra el tercer aniversario de su coronación y que acaba de regresar de una visita de Estado a Estados Unidos, también está siendo tratado por un cáncer.