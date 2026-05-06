Internacionales
China ordena suspensión total de producción de fuegos artificiales tras mortal explosión
A todas las empresas de fuegos artificiales en la provincia central china de Hunan se les pidió suspender de inmediato la producción para una revisión completa de seguridad destinada a eliminar riesgos potenciales, informó hoy martes el departamento provincial de gestión de emergencias.
La revisión tendrá lugar después de una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la ciudad de Liuyang, bajo la jurisdicción de la capital provincial Changsha, ocurrida el lunes y que dejó 26 muertos y 61 heridos.
Liuyang, reconocida como el centro de fuegos artificiales de China, alberga más de 400 empresas manufactureras con una producción anual que supera los 50,000 millones de yuanes (unos 7,290 millones de dólares) en 2025. Los fuegos artificiales de la ciudad representan aproximadamente el 70 por ciento de las exportaciones totales de fuegos artificiales de China.
Internacionales
Cusco: Asesinan y desmembran a guía turístico
El guía turístico de Cusco, Perú, Rhudy Benavides, conocido como «el embajador de los Andes», fue asesinado en un crimen de extrema violencia cometido por Gabriel Alexis Luis Cóndori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años. Según la reconstrucción fiscal, en un caso calificado como «repugnante y macabro», los acusados invitaron a la víctima a ingerir alcohol en una vivienda del sector Manantiales del Inca.
De acuerdo con la investigación, cuando Benavides se quedó dormido por los efectos del alcohol, los sospechosos lo atacaron utilizando un tenedor, una navaja y un martillo. Posteriormente, vendieron su teléfono móvil para obtener dinero con el que compraron más alcohol y drogas.
Ambos desmembraron el cuerpo con objetos punzocortantes. Parte de los restos fue entregada a siete perros que se encontraban en la vivienda. Los huesos largos fueron fragmentados y guardados en bolsas, mientras que otros restos fueron colocados en recipientes y ollas.
La Policía indicó que esa fue la escena encontrada en el domicilio tras una denuncia anónima. «Se trata de homicidio calificado en la modalidad de asesinato. El cuerpo estaba descuartizado y en distintos recipientes. Terrible, horroroso, macabro», señaló un agente. Las autoridades presumen que los restos hallados en ollas habrían sido preparados para consumo porque estaban cocinados junto a verduras.
Cóndori confesó los hechos con gran frialdad, mientras que el otro implicado presenta antecedentes por violación de menores.
Ambos permanecerán en prisión preventiva por nueve meses, según la orden del fiscal. Al momento del crimen se encontraban bajo los efectos de drogas y alcohol.
Benavides fue sepultado este lunes en medio de una multitud.
Internacionales
Indonesia contempla prohibir el comercio electrónico a menores de 16 años
El gobierno indonesio está considerando prohibir el acceso a las plataformas de comercio en línea a los menores de 16 años, declaró el miércoles la ministra de Comunicaciones a la AFP, poco después de prohibirles el acceso a las redes sociales.
«Las plataformas de comercio en línea son las siguientes en la lista, ya que constatamos que niños fueron víctimas de estafas a través del comercio en línea», afirmó la ministra de Comunicaciones a carga del sector digital, Meutya Hafid, durante una entrevista en Yakarta, sin dar más detalles.
La prohibición de las redes sociales entró en vigor en marzo con el objetivo de privar a unos 70 millones de niños indonesios del acceso a ocho plataformas consideradas «de alto riesgo»: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (video en directo) y Roblox.
La ministra agregó que la prohibición deberá aplicarse en el futuro «a todas las plataformas digitales», incluidos los sitios de venta en línea.
Indonesia sigue así la línea de varios países, liderados por Australia, que refuerzan las restricciones de edad en las redes sociales para proteger a los más jóvenes de contenidos perjudiciales, así como de los efectos nocivos asociados a la exposición a contenidos adictivos en estas plataformas.
Internacionales
Princesa Kate Middleton viajará a Italia, en su primera visita oficial al extranjero desde su cáncer
La princesa de Gales, esposa del heredero al trono, Guillermo, viajará a la ciudad de Reggio Emilia (norte de Italia) los días 13 y 14 de mayo con el «Centre for Early Childhood» (Centro para la Primera Infancia), que creó en 2021.
La última visita oficial al extranjero de la princesa se remonta a diciembre de 2022, cuando viajó a Boston, en Estados Unidos, con su esposo, para la entrega de su premio internacional Earthshot, creado por el príncipe, sobre el medio ambiente.
Según un portavoz del Palacio de Kensington, «la princesa está muy ilusionada por viajar a Italia» para aprender más sobre la ‘Pedagogía Reggio’, un enfoque para la educación infantil que nació en la ciudad italiana de Reggio Emilia tras la Segunda Guerra Mundial.
La princesa de Gales anunció en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza no fue divulgada, y por el que siguió un tratamiento de quimioterapia.
Catalina posteriormente anunció, en enero de 2025, que el cáncer está en remisión.
El rey Carlos III, que este miércoles celebra el tercer aniversario de su coronación y que acaba de regresar de una visita de Estado a Estados Unidos, también está siendo tratado por un cáncer.