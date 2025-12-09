Prevén lluvias para este martes, incluyendo sectores del AMSS

Las lluvias y algunos vientos continuarán en El Salvador con énfasis en la cordillera volcánica, zona norte y sus cercanías, este martes, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según el reporte del meteorólogo Jonathan Hernández, durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con posibles lluvias en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y El Bálsamo, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Además, hacia el mediodía, es posible que se produzcan lluvias breves en estos mismos sectores.

Por la tarde, el cielo estará nublado, sobre la cordillera volcánica y sus cercanías, con lluvias en estos sectores, con énfasis en la zona norte del centro y oriente, así como en las cordilleras Apaneca–Ilamatepec y de El Bálsamo.

Finalmente, para horas de la noche, predominará el cielo parcialmente nublado, con posibles lluvias breves en sectores del centro del país.

Hernández agregó que el viento estará del noreste, con velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas de hasta 30 km/h, en zonas altas.

