Presidente Nayib Bukele destaca alianza con EE. UU. para moderno cable de comunicaciones

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) seleccionó a Liberty Networks como la empresa responsable del diseño, construcción, despliegue y operación del primer cable submarino de El Salvador, un proyecto considerado clave para el fortalecimiento de la infraestructura digital del país y la mejora de su conectividad internacional.

El nuevo sistema submarino tendrá una extensión aproximada de mil ochocientos kilómetros y conectará a El Salvador con importantes centros internacionales de telecomunicaciones, lo que permitirá ampliar la capacidad de banda ancha, mejorar la resiliencia de las comunicaciones y reducir la dependencia exclusiva de enlaces terrestres con países vecinos. Actualmente, el país no cuenta con conexiones submarinas directas al exterior.

Según lo informado, esta infraestructura beneficiará a más de seis millones de salvadoreños, al ofrecer mayor confiabilidad en los servicios de internet de alta velocidad y crear condiciones favorables para el crecimiento económico, la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos servicios digitales.

“Estamos orgullosos de haber sido seleccionados para este proyecto histórico que impulsará el futuro digital de El Salvador”, afirmó Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America. Agregó que la inversión “va más allá de la construcción de infraestructura crítica, ya que sienta las bases para el crecimiento económico, la innovación y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.

Liberty Networks destacó su experiencia en la gestión de sistemas submarinos complejos en la región, con altos estándares de confiabilidad y desempeño, lo que garantizará el despliegue exitoso y la operación a largo plazo del nuevo cable. La empresa opera algunos de los sistemas submarinos más relevantes de América Latina y el Caribe, como ARCOS-1, CFX, ECFS, PCCS y MAYA-1.2.

El proyecto está previsto para entrar en operación en el segundo semestre de 2028, mientras que Liberty Networks anunciará próximamente al socio tecnológico que participará en la implementación del sistema. La iniciativa marca un avance estratégico en la integración de El Salvador al ecosistema digital regional y global

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...