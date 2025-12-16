Principal
Presidente Nayib Bukele destaca alianza con EE. UU. para moderno cable de comunicaciones
El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó el proyecto del nuevo cable submarino internacional de comunicaciones de El Salvador, el cual se desarrollará como resultado de una alianza estratégica entre Estados Unidos y nuestro país.
De acuerdo con lo señalado por el mandatario, esta iniciativa permitirá fortalecer la conectividad, la infraestructura tecnológica y el posicionamiento de El Salvador en materia de telecomunicaciones a nivel regional.
La obra estará a cargo de la empresa estadounidense Liberty Latin America marcando un paso histórico al tratarse del primer cable submarino internacional que se construirá en territorio salvadoreño.
El Salvador se convierte en piedra angular en conexión de cableado submarino de internet con Liberty Networks
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) seleccionó a Liberty Networks como la empresa responsable del diseño, construcción, despliegue y operación del primer cable submarino de El Salvador, un proyecto considerado clave para el fortalecimiento de la infraestructura digital del país y la mejora de su conectividad internacional.
El nuevo sistema submarino tendrá una extensión aproximada de mil ochocientos kilómetros y conectará a El Salvador con importantes centros internacionales de telecomunicaciones, lo que permitirá ampliar la capacidad de banda ancha, mejorar la resiliencia de las comunicaciones y reducir la dependencia exclusiva de enlaces terrestres con países vecinos. Actualmente, el país no cuenta con conexiones submarinas directas al exterior.
Según lo informado, esta infraestructura beneficiará a más de seis millones de salvadoreños, al ofrecer mayor confiabilidad en los servicios de internet de alta velocidad y crear condiciones favorables para el crecimiento económico, la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos servicios digitales.
“Estamos orgullosos de haber sido seleccionados para este proyecto histórico que impulsará el futuro digital de El Salvador”, afirmó Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America. Agregó que la inversión “va más allá de la construcción de infraestructura crítica, ya que sienta las bases para el crecimiento económico, la innovación y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.
Liberty Networks destacó su experiencia en la gestión de sistemas submarinos complejos en la región, con altos estándares de confiabilidad y desempeño, lo que garantizará el despliegue exitoso y la operación a largo plazo del nuevo cable. La empresa opera algunos de los sistemas submarinos más relevantes de América Latina y el Caribe, como ARCOS-1, CFX, ECFS, PCCS y MAYA-1.2.
El proyecto está previsto para entrar en operación en el segundo semestre de 2028, mientras que Liberty Networks anunciará próximamente al socio tecnológico que participará en la implementación del sistema. La iniciativa marca un avance estratégico en la integración de El Salvador al ecosistema digital regional y global
Reportan camión volcado en la curva del Papaturro
Un fuerte accidente se registra, esta mañana de martes, en la peligrosa curva del Papaturro, en la carretera al Puerto de La Libertad.
De acuerdo con la información, el conductor de un camión volcó tras perder el control en la pronunciada curva.
El vuelco del camión ha afectado los carriles que conducen hacia San Salvador y hacia La Libertad. Personal del Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene el paso restringido.
Una persona quedó atrapada en la cabina del camión, la información es en desarrollo. La excesiva velocidad y la distracción al volante podrían ser las causas de este accidente.
MARN pronostica un martes con vientos y lluvias en sectores de la zona norte, oriente y cordillera volcánica central
Este martes, se esperan vientos en todo el país y lluvias en sectores de la zona norte, oriente y cordillera volcánica central, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el informe, durante la mañana, el cielo estará poco nublado, sin lluvias; y “por la tarde y noche, es posible el desarrollo de lluvias en la zona oriental, paracentral y en la cordillera volcánica central”.
Autoridades agregaron que el viento estará del noreste, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h) y, en zonas altas, ráfagas de hasta 40 km/h.
“El flujo del este se restablecerá de forma gradual durante el transcurso del día, permitiendo algunas ráfagas de viento, más sensibles en zonas altas”, detalló el MARN.