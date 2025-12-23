Precios de los combustibles no tendrán variación para la última quincena del año

Han pasado exactamente 13 años desde aquella noche mágica en el Camp Nou. Era el 22 de diciembre de 2012 y el FC Barcelona recibía al Real Valladolid en un partido más de La Liga. Pero ese encuentro pasaría a la historia no por el resultado —una victoria cómoda por 3-1—, sino por el gol que marcó Lionel Messi en el descuento de la primera parte. Ese tanto, el número 91 del año calendario para el argentino, sellaba un récord que parecía inalcanzable y que, a día de hoy, en diciembre de 2025, sigue intacto como uno de los hitos más impresionantes del deporte rey.

Para entender la magnitud de lo que logró Messi hay que retroceder cuatro décadas. En 1972, el mítico Gerd Müller, el ‘Torpedo’ del Bayern Múnich y de la selección alemana, había establecido la marca con 85 goles en un solo año natural, repartidos en 60 partidos. Aquella cifra se mantuvo como un muro infranqueable durante 40 años, un registro que muchos consideraban el techo absoluto de la capacidad goleadora humana en el fútbol de élite.

Pero llegó Messi y lo dinamitó todo. No solo superó los 85 de Müller, sino que los dejó atrás con holgura: 91 goles en apenas 69 partidos, un promedio brutal de 1,31 dianas por encuentro, es decir, un gol cada 66 minutos sobre el césped. A eso hay que sumar 24 asistencias, lo que eleva su participación directa en goles a 115. Fue un año de dominio absoluto, donde el argentino parecía jugar en otra dimensión.La mayoría de esos goles llevaron el sello del Barcelona: 79 en total, con 59 en La Liga —récord absoluto en un año natural—, 13 en la UEFA Champions League, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Los restantes 12 llegaron con la camiseta de Argentina. Y entre tantos momentos icónicos, destaca por encima de todos aquella noche europea en el Camp Nou contra el Bayer Leverkusen, cuando Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions en anotar cinco goles en un solo partido. Una exhibición que dejó al mundo boquiabierto.

Aquel 2012 no solo trajo el récord goleador, sino una cascada de marcas individuales: hat-tricks a decenas, una racha de 21 partidos consecutivos marcando en La Liga con 33 goles incluidos, y el colofón con su cuarto Balón de Oro consecutivo, algo inédito hasta entonces que consolidaba al rosarino como el mejor jugador del planeta sin discusión posible.

Trece años después, el fútbol ha evolucionado, han surgido nuevos monstruos goleadores como Cristiano Ronaldo —cuyo tope anual se quedó en 69—, Lewandowski o Haaland, pero nadie ha logrado siquiera acercarse a esos 91. Messi, ahora con 38 años y defendiendo los colores del Inter Miami en la MLS, supera ya los 800 goles oficiales en su carrera —algunas fuentes lo sitúan por encima de los 895— y sigue agrandando su leyenda.

Como bien dijo Pep Guardiola en aquellos días, aquello parecía «de otro deporte». Hoy, en 2025, seguimos celebrando una hazaña que cambió para siempre la historia del fútbol. ¡Felices 13 años a la obra maestra de Lionel Messi!

