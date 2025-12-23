Principal
Precios de los combustibles no tendrán variación para la última quincena del año
La Dirección de Energía, Hidrocarburo y Minas, dio a conocer los precios de referencia de los combustibles para los últimos días del año.
Según las autoridades, los precios de los combustibles no sufrirán ninguna variación en sus precios y se mantendrán como están actualmente.
La gasolina especial se mantendrá en $3.85 en la zona central, $3.86 en la zona occidental y $3.89 la zona oriental.
Mientras que la gasolina regular, su precio es de $3.55 para la zona central, $3.56 la zona occidental y $3.59 en el oriente del país.
Por último, los precios del Diésel serán de $3.41 en la zona central, $3.42 en la zona occidental y $3.46 para la zona oriental.
Estos precios son un alivio para el bolsillo de los salvadoreños ya que se mantendrán sin variación, los precios de referencia entran en vigencia a partir del 23 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.
Explosión en Iztapalapa: peritaje culpa al chofer de la pipa
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) concluyó que el chofer de la pipa de gas LP involucrada en la explosión ocurrida en Iztapalapa fue el principal responsable del accidente que dejó personas fallecidas, lesionados y severos daños materiales en la zona del Puente de la Concordia.
Conductor de pipa responsable del incidente
De acuerdo con los resultados del peritaje, el chofer circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le hizo perder el control de la unidad al tomar una curva.
La pipa terminó impactándose contra el muro de contención, provocando la ruptura del tanque que transportaba gas LP, lo que derivó en una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud.
Las autoridades detallaron que la investigación fue exhaustiva e incluyó análisis mecánicos, estudios de la superficie de rodamiento, reconstrucción de la trayectoria del vehículo, revisión de cámaras de videovigilancia y dictámenes especializados.
Además, la FGJ-CDMX descartó que el accidente haya sido provocado por fallas en la infraestructura vial, hundimientos, desperfectos del pavimento o condiciones externas que influyeran en la pérdida de control del vehículo.
Aunque el conductor perdió la vida en el siniestro, la Fiscalía señaló que la empresa propietaria de la pipa, Gas Silza, también incurrió en responsabilidades.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran deficiencias en la capacitación del operador para el manejo de materiales peligrosos, falta de supervisión adecuada, así como omisiones en los protocolos de seguridad y control de jornadas laborales.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se han establecido acuerdos de reparación del daño para las víctimas y sus familias. Estos acuerdos contemplan indemnizaciones millonarias, atención médica, apoyo psicológico y compensaciones económicas por los daños ocasionados a viviendas, vehículos y comercios afectados por la explosión.
Grupo armado acaba con la vida de nueve personas en un bar en Bekkersdal
Un grupo de hombres armados desató un tiroteo, dejando a nueve personas fallecidas y al menos 10 heridas en Sudáfrica.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el hecho se registró en un bar del municipio de Bekkersdal al oeste de Johannesburgo.
Las autoridades detallaron que los atacantes interrumpieron el lugar y dispararon contra todos los clientes, luego los registraron y les robaron sus objetos de valor.
La policía local ha abierto una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los responsables, sin que hasta el momento, no se reporten capturas.
13 años del récord histórico de Messi: 91 goles que siguen reinando en el fútbol mundial
Han pasado exactamente 13 años desde aquella noche mágica en el Camp Nou. Era el 22 de diciembre de 2012 y el FC Barcelona recibía al Real Valladolid en un partido más de La Liga. Pero ese encuentro pasaría a la historia no por el resultado —una victoria cómoda por 3-1—, sino por el gol que marcó Lionel Messi en el descuento de la primera parte. Ese tanto, el número 91 del año calendario para el argentino, sellaba un récord que parecía inalcanzable y que, a día de hoy, en diciembre de 2025, sigue intacto como uno de los hitos más impresionantes del deporte rey.
Para entender la magnitud de lo que logró Messi hay que retroceder cuatro décadas. En 1972, el mítico Gerd Müller, el ‘Torpedo’ del Bayern Múnich y de la selección alemana, había establecido la marca con 85 goles en un solo año natural, repartidos en 60 partidos. Aquella cifra se mantuvo como un muro infranqueable durante 40 años, un registro que muchos consideraban el techo absoluto de la capacidad goleadora humana en el fútbol de élite.
Pero llegó Messi y lo dinamitó todo. No solo superó los 85 de Müller, sino que los dejó atrás con holgura: 91 goles en apenas 69 partidos, un promedio brutal de 1,31 dianas por encuentro, es decir, un gol cada 66 minutos sobre el césped. A eso hay que sumar 24 asistencias, lo que eleva su participación directa en goles a 115. Fue un año de dominio absoluto, donde el argentino parecía jugar en otra dimensión.La mayoría de esos goles llevaron el sello del Barcelona: 79 en total, con 59 en La Liga —récord absoluto en un año natural—, 13 en la UEFA Champions League, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Los restantes 12 llegaron con la camiseta de Argentina. Y entre tantos momentos icónicos, destaca por encima de todos aquella noche europea en el Camp Nou contra el Bayer Leverkusen, cuando Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions en anotar cinco goles en un solo partido. Una exhibición que dejó al mundo boquiabierto.
Aquel 2012 no solo trajo el récord goleador, sino una cascada de marcas individuales: hat-tricks a decenas, una racha de 21 partidos consecutivos marcando en La Liga con 33 goles incluidos, y el colofón con su cuarto Balón de Oro consecutivo, algo inédito hasta entonces que consolidaba al rosarino como el mejor jugador del planeta sin discusión posible.
Trece años después, el fútbol ha evolucionado, han surgido nuevos monstruos goleadores como Cristiano Ronaldo —cuyo tope anual se quedó en 69—, Lewandowski o Haaland, pero nadie ha logrado siquiera acercarse a esos 91. Messi, ahora con 38 años y defendiendo los colores del Inter Miami en la MLS, supera ya los 800 goles oficiales en su carrera —algunas fuentes lo sitúan por encima de los 895— y sigue agrandando su leyenda.
Como bien dijo Pep Guardiola en aquellos días, aquello parecía «de otro deporte». Hoy, en 2025, seguimos celebrando una hazaña que cambió para siempre la historia del fútbol. ¡Felices 13 años a la obra maestra de Lionel Messi!