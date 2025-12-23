Internacionales -deportes
13 años del récord histórico de Messi: 91 goles que siguen reinando en el fútbol mundial
Han pasado exactamente 13 años desde aquella noche mágica en el Camp Nou. Era el 22 de diciembre de 2012 y el FC Barcelona recibía al Real Valladolid en un partido más de La Liga. Pero ese encuentro pasaría a la historia no por el resultado —una victoria cómoda por 3-1—, sino por el gol que marcó Lionel Messi en el descuento de la primera parte. Ese tanto, el número 91 del año calendario para el argentino, sellaba un récord que parecía inalcanzable y que, a día de hoy, en diciembre de 2025, sigue intacto como uno de los hitos más impresionantes del deporte rey.
Para entender la magnitud de lo que logró Messi hay que retroceder cuatro décadas. En 1972, el mítico Gerd Müller, el ‘Torpedo’ del Bayern Múnich y de la selección alemana, había establecido la marca con 85 goles en un solo año natural, repartidos en 60 partidos. Aquella cifra se mantuvo como un muro infranqueable durante 40 años, un registro que muchos consideraban el techo absoluto de la capacidad goleadora humana en el fútbol de élite.
Pero llegó Messi y lo dinamitó todo. No solo superó los 85 de Müller, sino que los dejó atrás con holgura: 91 goles en apenas 69 partidos, un promedio brutal de 1,31 dianas por encuentro, es decir, un gol cada 66 minutos sobre el césped. A eso hay que sumar 24 asistencias, lo que eleva su participación directa en goles a 115. Fue un año de dominio absoluto, donde el argentino parecía jugar en otra dimensión.La mayoría de esos goles llevaron el sello del Barcelona: 79 en total, con 59 en La Liga —récord absoluto en un año natural—, 13 en la UEFA Champions League, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Los restantes 12 llegaron con la camiseta de Argentina. Y entre tantos momentos icónicos, destaca por encima de todos aquella noche europea en el Camp Nou contra el Bayer Leverkusen, cuando Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions en anotar cinco goles en un solo partido. Una exhibición que dejó al mundo boquiabierto.
Aquel 2012 no solo trajo el récord goleador, sino una cascada de marcas individuales: hat-tricks a decenas, una racha de 21 partidos consecutivos marcando en La Liga con 33 goles incluidos, y el colofón con su cuarto Balón de Oro consecutivo, algo inédito hasta entonces que consolidaba al rosarino como el mejor jugador del planeta sin discusión posible.
Trece años después, el fútbol ha evolucionado, han surgido nuevos monstruos goleadores como Cristiano Ronaldo —cuyo tope anual se quedó en 69—, Lewandowski o Haaland, pero nadie ha logrado siquiera acercarse a esos 91. Messi, ahora con 38 años y defendiendo los colores del Inter Miami en la MLS, supera ya los 800 goles oficiales en su carrera —algunas fuentes lo sitúan por encima de los 895— y sigue agrandando su leyenda.
Como bien dijo Pep Guardiola en aquellos días, aquello parecía «de otro deporte». Hoy, en 2025, seguimos celebrando una hazaña que cambió para siempre la historia del fútbol. ¡Felices 13 años a la obra maestra de Lionel Messi!
Grupo armado acaba con la vida de nueve personas en un bar en Bekkersdal
Un grupo de hombres armados desató un tiroteo, dejando a nueve personas fallecidas y al menos 10 heridas en Sudáfrica.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el hecho se registró en un bar del municipio de Bekkersdal al oeste de Johannesburgo.
Las autoridades detallaron que los atacantes interrumpieron el lugar y dispararon contra todos los clientes, luego los registraron y les robaron sus objetos de valor.
La policía local ha abierto una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los responsables, sin que hasta el momento, no se reporten capturas.
Raphinha y Yamal apuntalan el liderato del Barça en Villarreal
Durante meses, el encuentro Villarreal-Barcelona acaparó titulares por el plan, luego abortado, de LaLiga española de deslocalizarlo a Miami: el partido se jugó finalmente este domingo en casa del equipo amarillo y los visitantes catalanes se impusieron 2-0.
Con esta decimoséptima jornada, la última de 2025 en España, el Barça mantiene cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, Real Madrid, que venció el sábado 2-0 a Sevilla, y se aseguró además matemáticamente el título anecdótico y honorífico de «campeón de invierno» (líder de LaLiga al término de la primera vuelta).
La presión apenas se notó para el equipo azulgrana en el Estadio de La Cerámica, donde el cuadro culé se adelantó pronto, en el minuto 12, con un penal provocado y transformado por el brasileño Raphinha, que poco después rozó el segundo al enviar al larguero.
La sentencia del líder esperó al minuto 63, cuando Lamine Yamal aprovechó una serie de rechaces en el área para terminar enviando un potente golpeo que terminó de hundir al Submarino Amarillo.
Entre medias, Villarreal había visto cómo le anulaban el empate por fuera de juego previo a un autogol de Jules Koundé y sobre todo había quedado herido por la expulsión del portugués Renato Veiga, que dejó a los locales con diez hombres en el 39.
Barcelona tendrá por lo tanto un plácido final de año y dos semanas de total calma, hasta que retome la competición el sábado 3 de enero con el derbi ante Espanyol, antes de emprender viaje a Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España.
Descanso navideño
«Villarreal es un equipo fantástico, son jugadores muy rápidos, así que estoy feliz por este triunfo», dijo el entrenador Hansi Flick a DAZN.
«Lo que más me gustó del partido de hoy fueron los tres puntos. Mi equipo está algo cansado, pero la mentalidad que mantiene es impresionante», destacó.
La única mala noticia que le deja el partido de este domingo fue el cambio por un problema físico de Koundé en la recta final, cuando el choque estaba ya decidido, aunque Flick quitó gravedad después a ese contratiempo.
Por contra Villarreal cierra así un mal mes de diciembre, en el que ha quedado virtualmente eliminado en la Liga de Campeones europea y directamente KO en la Copa del Rey, tras caer el miércoles pasado ante un equipo de segunda división, Racing de Santander, por 2-1.
Pierde además su lugar en el podio de LaLiga y baja al cuarto lugar, cediendo el tercer puesto a Atlético de Madrid, que en el primer turno del domingo ganó 3-0 a Girona.
Villarreal queda a dos puntos de Atlético, a siete de Real Madrid y ya a once de Barcelona. Tiene, eso sí, dos partidos disputados menos que ese trío de cabeza.
Publican imágenes del momento en el que acaban con la vida del jugador del Barcelona
El fútbol ecuatoriano está de luto. Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, falleció la tarde del miércoles 17 de diciembre, tras ser víctima de un ataque armado en el sector de Samanes 6, al norte de Guayaquil.
Según información preliminar, un grupo de sicarios ingresó a una carnicería donde se encontraba el futbolista, dejando dos personas fallecidas, entre ellas el lateral de 33 años.
En redes sociales han salido a la luz las imágenes de una de las cámaras de seguridad del establecimiento donde quedó captado el momento exacto en que dos hombres armados entran y buscan directamente al futbolista para dispararle.
Tras cometer el doble crimen, los delincuentes huyen del lugar como si nada. Así mismo, los familiares del futbolista confirmaron que la mujer que murió en el ataque no es la esposa de Pineida, ya que ella era una clienta y estaba comprando justo cuando fue el ataque.