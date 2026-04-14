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Pandillero de Ayutuxtepeque es condenado a 39 años de cárcel
Marco Antonio Pérez Hernández fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de dos personas, y agrupaciones ilícitas, así resolvió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El doble intento de asesinato ocurrió el 1 de junio de 2013 en la comunidad Cristo Redentor, Ayutuxtepeque. El hombre disparó a las víctimas y luego se dio a la fuga; sin embargo, ambas personas sobrevivieron al ataque. Pérez Hernández fue perfilado como el encargado de la cancha Tainys Locos Revolucionarios de la pandilla 18 que delinquía en esa zona y tenía entre 20 y 30 pandilleros bajo sus órdenes.
El juzgador valoró la prueba ofertada por el ente fiscal y condenó al imputado de conformidad con el Código Penal anterior.
Internacionales -deportes
Corredor australiano bate récord juvenil de Usain Bolt a menor edad
El prodigio australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67, mejor marca del año y más rápido que Usain Bolt a su edad (18 años), durante el Campeonato de Australia de Atletismo, este domingo en Sídney.
Bolt corrió el doble hectómetro en 19.93 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, con ocho medallas olímpicas de oro,once títulos mundiales y establecer los récords de los 100m (9.58) y 200m (19.19).
«Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos», celebró Gout.
Gout irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20.04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de 1968.
Luego rebajó su récord a 20.02, pero aún nunca había bajado oficialmente de los 20 segundos.
Jetset
Muere Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes
El guitarrista de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, falleció este lunes a los 64 años en la provincia de Mendoza, Argentina, luego de atravesar complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en un centro asistencial.
Según informó el medio Clarín, el músico había sido hospitalizado tras sufrir una infección bacteriana que complicó su estado general de salud. El cuadro se habría originado a fines de 2024, luego de una gira por Latinoamérica con la que la banda celebró los 40 años de su primer disco.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, la infección se produjo durante una estancia en México y, al combinarse con su condición de celíaco, derivó en una severa deshidratación que obligó a su internación.
«Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables», escribió el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca
«Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!», añadió.
Staiti había asumido el rol de vocalista tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022. Desde entonces, lideró una nueva etapa del grupo, que continuó cosechando reconocimiento en distintos países de la región.
Con su partida, el rock latinoamericano pierde a una de sus figuras más representativas.
Internacionales
Tiroteo en centro de rehabilitación de Nueva Jersey deja un muerto y un herido
Una persona murió y otra se encuentra en estado crítico luego de que ocurrió un tiroteo hoy lunes dentro de un centro de rehabilitación en la localidad de Egg Harbor, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, informaron medios locales.
El tiroteo fue reportado por primera vez alrededor de las 06:30 hora local, informó CBS News.
Al parecer, el tiroteo fue un incidente aislado que involucró a individuos que se conocían, indicó la oficina del fiscal del condado de Atlantic citada en el informe.