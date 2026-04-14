Pandillero de Ayutuxtepeque es condenado a 39 años de cárcel

El guitarrista de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, falleció este lunes a los 64 años en la provincia de Mendoza, Argentina, luego de atravesar complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en un centro asistencial.

Según informó el medio Clarín, el músico había sido hospitalizado tras sufrir una infección bacteriana que complicó su estado general de salud. El cuadro se habría originado a fines de 2024, luego de una gira por Latinoamérica con la que la banda celebró los 40 años de su primer disco.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la infección se produjo durante una estancia en México y, al combinarse con su condición de celíaco, derivó en una severa deshidratación que obligó a su internación.

«Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables», escribió el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca

​«Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!», añadió.

Staiti había asumido el rol de vocalista tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022. Desde entonces, lideró una nueva etapa del grupo, que continuó cosechando reconocimiento en distintos países de la región.

Con su partida, el rock latinoamericano pierde a una de sus figuras más representativas.

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