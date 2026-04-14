Ormuz: Trump amenaza con destruir a cualquier barco iraní que desafíe su bloqueo

Con la derechista Keiko Fujimori favorita para pasar a un balotaje en Perú, se cerró ayer la jornada excepcional de votación para unos 50,000 ciudadanos que no pudieron sufragar el día anterior.

La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtenía ayer al cierre de esta nota 17 % de los votos en un resultado preliminar de la autoridad electoral, con 63 % de las actas computadas.

Con millones de votos por contar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.

Unas 50,000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes.

«Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades», dijo a la AFP Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras votar este lunes.

Espera. Todavía ayer hubo desorganización en los centros de votación que abrieron. Foto: AFP

Según la Defensoría del Pueblo, que supervisó la jornada, las mesas cerraron alrededor de las 6 de la tarde.

El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad de justicia electoral denunció el lunes al jefe de la entidad organizadora de los comicios (ONPE) Piero Corvetto y a otros tres funcionarios por atentado contra el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones.

«No informó oportunamente (…) sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día», señala la denuncia a la que tuvo acceso la AFP.

Agentes de la policía y fiscales intervinieron la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de Lima, donde recabaron documentos sobre la contratación de la empresa que debía entregar los materiales.

El conteo parcial, en el que los votos de Lima son los primeros en ser computados, favorece por ahora con el segundo puesto al ultraconservador Rafael López Aliaga, seguido del socialdemócrata Jorge Nieto.

Sin embargo, proyecciones de Ipsos colocan en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.

Aunque nada está dicho sobre su próximo rival, Fujimori, de 50 años, celebró la madrugada del lunes.

«El enemigo es la izquierda. (…) No estarían en la siguiente etapa y eso es positivo para todos los peruanos», señaló en un discurso a sus fieles.

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