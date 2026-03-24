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Nahuizalco crece en devoción y comercio gracias a la seguridad
A solo nueve kilómetros de Sonsonate Centro y a unos 74 de San Salvador, se encuentra el pintoresco distrito de Nahuizalco, un lugar que ofrece una riqueza cultural, gastronómica y religiosa que se ha mantenido de generación en generación.
En el pasado, el distrito era considerado uno de los más peligrosos del municipio de Sonsonate Norte, tanto residentes como turistas eran asediados por las pandillas, sin embargo, con la llegada al poder del actual Gobierno y a la implementación de medidas de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, Nahuizalco, un pueblo en el que se respira paz y tranquilidad, crece ahora tanto en turismo y comercio, como en devoción.
La imagen consagrada conocida como el Jesús anciano o Jesús de los abuelos es utilizada en la procesión de todos los viernes de la cuaresma.
«Gracias a Dios hoy está más seguro. Uno puede andar más tranquilo donde uno quiera, ya no hay problemas de que ya no se puede ir a tal lugar porque no somos de allí», indicó Yesenia Margarita Nolasco, de 35 años, quien tiene 15 años de vender antojitos a un costado del parque central del distrito.
Añadió «antes el barrio La Trinidad y el barrio las Mercedes eran los más peligrosos, eran los dos más contrincantes, porque en un lado eran de un bando y en el otro eran de otra pandilla y allí estaba la controversia, porque nadie podía pasar de un lado a otro, ahora si se puede. Ahora uno se puede ir a meter donde uno quiera, eso es bueno porque ayuda más al turismo, al comercio y todo, gracias a Dios en ese aspecto ahora ha mejorado bastante Nahuizalco».
La vendedora de nuégados, enchiladas, yuca y papas fritas, quien heredó el negocio de su abuela, afirma que en los últimos años la seguridad ha ayudado al desarrollo del distrito.
«Económicamente ahora me va mejor que antes, porque antes con el mercado viejito estábamos más escondidos, más lejitos, entonces ya hoy que está el parque remodelado, todo es mejor», afirmó la vendedora.
La opinión de Nolasco, es compartida por Aurelia Esterlina Lue Tepas, de 57 años, quien vende tayuyos, ticucos, pupusas y tamales a base de masa de yuca, tradicionales delicias culinarias de Nahuizalco.
Recorrido por tema de seguridad y economía en Nahuizalco
«Gracias a Dios tenemos como los últimos cuatro o cinco años que ha mejorado bastante la seguridad y el desarrollo, antes era peligroso el camino del parque central hasta el cantón Anal Arriba, que es de donde yo vengo, a nosotros nos asaltaban, ahorita que está reparada la calle ya podemos viajar en pick up, y en 15 a 20 minutos llegamos hasta allá, pero antes que caminábamos nos llevábamos una hora y en el camino nos podía pasar de todo», expresó Lue Tepas.
Ambas comerciantes llegan todos los días a vender sus productos a un costado del parque, sin embargo, aseguran que la devoción que se vive en el distrito, contribuye a que los mejores días para las ventas sean los sábados y domingos.
«El día que más se vende es el domingo, como ese día hay cinco misas, viene bastante gente, es el día que entra más gente del campo, entonces por eso, ese día se vende un poco más», explicó Nolasco.
CUARESMA Y SEMANA SANTA
Al igual que el turismo, el desarrollo y el comercio, la fe católica y la devoción con la que se viven los actos religiosos han crecido en los últimos años en Nahuizalco, un distrito que siempre ha sido reconocido por su fervor, sobre todo en el tiempo de cuaresma y Semana Santa.
«Nahuizalco es un pueblo de fe y esperanza, la devoción se mantiene hacia las sagradas imágenes y pues ha crecido en los últimos años. De jueves santo en adelante Nahuizalco recibe a cientos de feligreses que llegan para formar parte de las diferentes procesiones que se hacen», indicó Samael Hernández, secretario de la hermandad de Jesucristo Nazareno y Santo Entierro de Cristo.
Hernández detalló que un claro ejemplo de este crecimiento, es la vigilia pascual y la procesión de las velas.
«Antes esa procesión recorría solo dos cuadras hasta la parroquia, pero cuando los sacerdotes vieron que ya no cabíamos y que era un montón de gente se movió hasta el barrio El Calvario. Después, como vieron que ya no se cabía, se movió hasta el desvío, donde se hace una fogata, la bendición del fuego, después encienden el sirio con el mismo fuego que se ha bendecido y se viene en procesión con el sirio pascual hasta la iglesia central de Nahuizalco», explicó Hernández.
La cuaresma y la Semana Mayor no siempre se vivió en paz y tranquilidad en el distrito, en los años más peligrosos del país, entre el 2009 y el 2015, los pandilleros también intentaron frenar y limitar las celebraciones de la iglesia.
«Hubo un Viernes Santo que los pandilleros quisieron quitarnos la urna durante la procesión del Santo Entierro, mataron a un muchacho que le decían «el chato». Él no iba en la procesión solo estaba viendo cuando pasaba, pero los pandilleros lo que querían era que paráramos, que no siguiéramos con la procesión, pero nosotros seguimos, eso fue como en el 2009», dijo Roberto Antonio Tepas, directivo de la hermandad.
Tanto los lugareños como los feligreses de Nahuizalco aseguran que el crecimiento económico y religioso que ha tenido el distrito no hubiera sido posible sin las medidas de seguridad implementadas desde el Ejecutivo.
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Aeropuerto Internacional de El Salvador recibe sello Family Friendly
Este lunes, la primera dama Gabriela de Bukele entregó el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador, marcando un paso importante hacia la transformación de la experiencia de viaje para las familias que ingresan y salen del país.
La certificación reconoce los esfuerzos por crear un entorno más inclusivo, ordenado y accesible, incorporando nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas y señalización clara dentro de la terminal aérea.
Estas mejoras buscan garantizar una atención más humana desde el primer contacto de los visitantes con El Salvador.
Durante el recorrido por las instalaciones, la primera dama destacó la importancia del aeropuerto como un espacio cargado de emociones y significados para quienes viajan.
Señaló que «es lindo poder encontrarnos hoy aquí, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la puerta de entrada y salida de nuestro país, uno de los espacios que viven muchas familias cuando llegan o se despiden», destacando que cada experiencia en este lugar deja una huella en los visitantes.
También explicó que «el sello Family Friendly es un reconocimiento que identifica a los espacios, establecimientos, servicios y eventos que han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables con las familias», con el objetivo de fortalecer el turismo familiar.
«En los próximos días, especialmente de cara a la temporada de Semana Santa, esta iniciativa seguirá creciendo. Estaremos otorgando el sello Family Friendly a más espacios», dijo Gabriela de Bukele.
Internacionales -deportes
El máximo goleador del Atlético de Madrid deja el club y este es su nuevo destino
Se viene el final de una era, en los próximos días el ariete francés Antoine Griezmann firmará el contrato con su nuevo club.
De acuerdo a la prensa deportiva española, el francés arregló su salida con el Atlético de Madrid y aprovechará los días libres de la fecha FIFA para viajar a su nuevo destino y firmar su vínculo contractual.
Aunque el Orlando City pretendía hacerse de los servicios de Griezmann a partir del 26 de marzo, el francés llegará hasta el final de la actual campaña con el cuadro colchonero.
Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.
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El Salvador apuesta por posicionarse como destino de bodas
La industria de bodas en El Salvador continúa evolucionando y buscando posicionarse a nivel internacional.
Este lunes se llevó a cabo la tercera edición del Wedding Planner’s Day, un encuentro que reunió a proveedores, organizadores y expertos del sector.
El encuentro mostró cómo esta industria puede proyectar a El Salvador como un destino atractivo para bodas, una tendencia que está ganado fuerza.
«El turismo de bodas de destino es un tipo de turismo muy interesante y muy beneficioso para el país en estos momentos en que estamos en plena crecimiento de la actividad turístico porque involucra muchísimos servicios alojamiento, alimentación, transporte», dijo Mercedes Silva, directora de desarrollo Turístico de Corsatur.
De hecho, los wedding planner’s señalan que han organizado eventos para personas procedentes de Estados Unidos, Alemania, India, Tailandia, México, Costa Rica, España, Italia, Rumania, Francia, Panamá, Guatemala, Canadá, Australia, República Dominicana y Puerto Rico.
«Atendemos bodas para extranjeros de diferentes países y la gente disfruta mucho de venir a las bodas a El Salvador. Las bodas en la playa son bastante buscadas, es un destino llamativo para los extranjeros», explicó Eva Palomo, wedding planer.
El evento se desarrolló en María Bonita, en Palm Plaza, y reunió a distintos actores clave del sector, desde wedding planners hasta proveedores de servicios especializados.
«Sabemos que las bodas de destino cada vez van en crecimiento, así que María Bonita está a disposición de las personas, el hermano lejano, turista que quiera venir a disfrutar de El Salvador y conocer su gastronomía», destacó Marcela Mijangos, CEO de María Bonita.
Mijangos señaló que en el restaurante también cuentan con personal bilingüe para atender al turista.
Con este tipo de iniciativas, la industria de bodas en el país busca innovar y adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más enfocado en la experiencia y el detalle.