Jetset
Muere Satoshi Mori, animador y fundador de Gift-o’-Animation
El mundo del anime lamenta la pérdida de Satoshi Mori, un destacado animador y creador cuya carrera abarcó múltiples roles dentro de la industria. Mori falleció el pasado 20 de febrero de 2026 a los 41 años, tras librar una batalla prolongada contra una enfermedad, según confirmó su familia y el estudio Kinema Citrus, con el que estuvo vinculado durante gran parte de su trayectoria.
Nacido el 20 de agosto de 1984, Mori ingresó al mundo de la animación en 2005, destacándose rápidamente por su talento técnico y creativo. A lo largo de su carrera, trabajó en varias series de renombre internacional, aportando como animador, director y diseñador de escenas en títulos como One Punch Man, Made in Abyss y entregas de Cardfight!! Vanguard, así como contribuciones en otras producciones importantes del anime contemporáneo.
En 2015, Mori fundó Gift-o’-Animation, un estudio filial que colaboró estrechamente con Kinema Citrus en procesos de producción y apoyo técnico, consolidándose como puente creativo entre equipos y permitiendo que varias series mantuvieran su calidad visual y narrativa. Bajo su liderazgo, el estudio también participó en múltiples temporadas de la saga Cardfight!! Vanguard, ganando reconocimiento entre los fanáticos del género.
Jetset
Directores de cortometrajes nominados al Óscar ven apertura en la industria
«La categoría de cortometraje muestra una diversidad particular en sus géneros», dijo a AFP Julia Aks, nominada junto a Steve Pinder por su sátira menstrual «Jane Austen’s Period Drama».
«Y creo que eso me llena de esperanza, porque la Academia, que es el pináculo y el termómetro de la industria, se está abriendo cada vez más».
La joven realizadora poco imaginaba que su obra, una comedia de época que aborda la menstruación y cuya protagonista se llama Estrogenia, aterrizaría en la mayor gala de Hollywood.
«Es muy alentador que el tipo de cosas que queremos hacer también estén siendo reconocidas», dijo.
La categoría de cortometrajes es vista como una puerta de entrada para nuevos talentos que buscan destacarse en la competitiva industria, y ha contribuido a lanzar carreras en el pasado.
Fue el caso de Martin McDonagh, guionista y director de las multipremiadas películas «Tres anuncios por un crimen» (2017) y «Los espíritus de la isla» (2022).
– «Honor increíble» –
«Es un honor increíble», comentó Pinder. «La Academia está integrada por personas que admiramos y con quienes queremos trabajar a futuro», agregó en conversación con AFP.
Para Sam Davis, que entró en la competencia junto a Jack Piatt por su corto «The Singers», se trata de «un momento irreal».
Y cree que la nominación valida su apuesta por elaborar sus preocupaciones personales a través del cine.
«The Singers» sigue a un grupo de hombres solitarios que una noche en un bar inician espontáneamente una competencia de canto.
«Quería contar una historia sobre la conexión y el poder de la vulnerabilidad, especialmente hoy en día cuando todo el mundo está en sus teléfonos, y estamos más desconectados», dijo Davis a AFP.
El joven realizador, que cuenta entre sus ídolos a Paul Thomas Anderson, sostuvo que el aislamiento que afecta a los hombres de su generación era algo que quería evocar en la pantalla.
«Nunca se sabe quien está a tu lado en la tienda o en el bar», comentó. «Quizás haces un amigo si hablas».
– «Transformaciones» –
La misma temática guió el trabajo del debutante Lee Knight, director de «A friend of Dorothy», protagonizado por la actriz británica Miriam Margolyes.
La pieza de 20 minutos, en la que también actúa Stephen Fry, retrata la amistad improbable entre una anciana y su joven vecino, y plantea una reflexión sobre la importancia de conectar con otro ser humano más allá de generaciones y orígenes.
«Se encuentran en un momento en el que se necesitan mutuamente, y están solos cada uno a su manera», explicó Knight a la AFP.
Para estos talentos que buscan su espacio en Hollywood, la nominación les confirma que por más competitiva que sea la industria, quien insiste persevera.
«Se trata de enviarle un mensaje a otros cineastas, actores, contadores de historias. Es un cliché, pero realmente no puedes rendirte», dijo Knight, quien probó suerte por años como actor antes de su primera aventura detrás de la cámara.
«Hubo momentos en los que cerré mi computadora y dije: no puedo».
Meyer Levinson-Blount, nominado junto a Oron Caspi por «Butcher’s Stain», coincide.
«Nunca sabes qué va a pasar, o cuándo va a pasar», dijo Levinson-Blount a AFP.
«Butcher’s Stain» cuenta la historia de un empleado árabe-israelí que trabaja en un supermercado de Tel Aviv y es acusado de quitar afiches de personas secuestradas.
El optimismo es la clave para entrar a esta industria, sostiene Oron Caspi.
«Contar historias es una de las artes más antiguas, y creo que muchas de las transformaciones en relación a la tecnología y los cambios respecto a la situación en que nos encontramos… así es como obtenemos nuestras historias», dijo Caspi.
«Siento que estamos entrando en una era muy interesante para la narrativa».
La 98ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.
Jetset
¿Reconciliados? Madre de Justin Bieber le dedica emotivo mensaje por su cumpleaños
Justin Bieber celebró su 32° cumpleaños, y una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de su madre, Pattie Mallette, quien compartió un mensaje emotivo dedicado a su hijo en sus redes sociales.
En su publicación, Mallette destacó el amor, orgullo y admiración que siente por el cantante, recordando momentos especiales y expresando sus mejores deseos para esta nueva etapa en su vida.
El mensaje fue acompañado de fotografías y palabras que resaltaron el vínculo familiar entre madre e hijo, lo que rápidamente generó reacciones emotivas entre fans y figuras públicas.
«Hace 32 años, mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces», escribió la mamá de Justin.
A lo largo de su carrera, Bieber ha recibido muestras constantes de cariño de parte de su familia, y esta felicitación por su cumpleaños 32 no fue la excepción, reforzando la conexión cercana que mantiene con su madre a pesar de los desafíos y éxitos que ha vivido desde su temprano ascenso a la fama.
Jetset
Ozzy Osbourne, la leyenda del heavy metal, es recordado con un tributo en los BRIT Awards 2026
El legado de Ozzy Osbourne fue recordado con un emotivo homenaje durante los BRIT Awards 2026, en una ceremonia que rindió tributo póstumo a una de las figuras más influyentes en la historia del rock y el heavy metal.
El artista, fallecido en 2025, recibió el reconocimiento a su trayectoria en una noche marcada por la emoción y la celebración de su impacto musical. Se le otorgó el Premio a la trayectoria.
En la gala se realizó un concierto especial dedicado a su memoria, que incluyó un arreglo al tema «No More Tears», la canción de su emblemático álbum «No More Tears», considerado uno de los trabajos más representativos de su carrera.
La actuación reunió a músicos que acompañaron al artista a lo largo de los años, en un tributo que contó con la participación de Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos y Zakk Wylde, quienes formaron parte de su banda.
El momento estuvo liderado por Robbie Williams, quien fue invitado para encabezar este homenaje.
La presentación se convirtió en uno de los segmentos más memorables de la noche, destacando la influencia de Osbourne y su legado como uno de los grandes pioneros del género.