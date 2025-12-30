Internacionales
Muere a los 41 años el hombre más obeso del mundo
Juan Pedro Franco, quien era conocido como el hombre más obeso del mundo. Murió este lunes 29 diciembre 2025 en Aguascalientes, de donde era originario. Tenía 41 años de edad.
En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que lo atendía, confirmó la muerte de Franco, quien en 2017 obtuvo el récord Guinness por haber sido en ese momento el humano con más peso del mundo, al pesar casi 600 kilos en la báscula.
Canstañeda además indicó que la causa de la muerte fue por una infección renal. Se encontraba hospitalizado.
Aunque logró bajar de peso considerablemente después de varias dietas y algunas cirugías, padecía de otras enfermedades. Su pérdida de peso también le valió para ser reconocido como la persona la mayormente documentada.
Después de su Récord Guinness, se sometió a una cirugía encabezada por su doctor José A. Castañeda. Luego de varias semanas de rigurosa atención multidisciplinaria y de implementar un tratamiento de choque los médicos lograron que Juan Pedro perdiera 170 kilos.
Internacionales
Pitbull suelto ataca y manda al hospital a tres personas en Florida
Tres personas fueron trasladadas a un hospital luego de ser atacadas por un perro de raza pitbull en Riviera Beach, Florida, Estados Unidos.
Reportes oficiales indican que el animal escapó de una vivienda y atacó a dos mujeres y un hombre que caminaban por la calle.
El perro fue asegurado por control animal, mientras las autoridades investigan esta situación. Se informó que el estado de salud de las víctimas es estable.
Internacionales
INDIA: Conductor muere aplastado por camión sobrecargado con paja
Un impactante accidente ocurrió en la India luego de que un tráiler que transitaba sobrecargado con toneladas de paja se volcará y cayera sobre un vehículo.
El accidente inesperado ocurrió en Rampur, Uttar Pradesh. el camión de carga volcó contra un vehículo SDO del Departamento de Electricidad local.
Según imágenes difundidas en las redes sociales, el accidente ocurrió luego de que el vehículo pequeño invadió el carril del camión, provocando que este perdiera el control hasta volcar.
La carga del camión aplastó por completo el vehículo particular provocando la muerte instantánea del conductor.
Internacionales
Encuentran un tigre y un león durante allanamiento en Guatemala
Un tigre y un león fueron encontrados durante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en San Antonio La Paz, del departamento El Progreso, como parte de una investigación de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).
“Se llevó a cabo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble. Como resultado, se localizó un tigre y un león que se encontraban en posesión del propietario sin contar con los permisos ni licencias correspondientes, por lo que ambos ejemplares fueron entregados de manera voluntaria a las autoridades competentes”, explicó el MP.
Autoridades agregaron que, debido al alto riesgo que implica el traslado, se determinó que la movilización de los animales se realizará en los primeros días de enero, bajo estrictas medidas de seguridad y precaución, garantizando la integridad de los ejemplares y del personal interviniente.