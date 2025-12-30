Principal
Ciclista fallece atropellado por vehículo que invadió carril
En horas de la mañana de este martes, un trágico accidente tuvo lugar sobre el kilómetro 159 de la carretera Panamericana, en el cantón San Antonio Silva de San Miguel Centro, entre un automovilista y un ciclista.
Sobre la carretera transitaba una persona sobre su bicicleta, cuando el conductor de un automóvil invadió el carril para incorporarse a la arteria y embistió al ciclista, lanzándolo por el aire debido a la velocidad en que transitaba al momento de incorporarse.
Como resultado del choque, el ciclista obtuvo severas lesiones y fue trasladado por las autoridades hacia un centro asistencial, lamentablemente y debido a la gravedad de las lesiones, el hombre perdió la vida antes de llegar al hospital.
Las autoridades permanecen en la zona para regular el tráfico y realizar las acciones pertinentes. De momento se desconoce si el conductor responsable se quedó en la escena o huyó antes de la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC).
Internacionales
Muere a los 41 años el hombre más obeso del mundo
Juan Pedro Franco, quien era conocido como el hombre más obeso del mundo. Murió este lunes 29 diciembre 2025 en Aguascalientes, de donde era originario. Tenía 41 años de edad.
En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que lo atendía, confirmó la muerte de Franco, quien en 2017 obtuvo el récord Guinness por haber sido en ese momento el humano con más peso del mundo, al pesar casi 600 kilos en la báscula.
Canstañeda además indicó que la causa de la muerte fue por una infección renal. Se encontraba hospitalizado.
Aunque logró bajar de peso considerablemente después de varias dietas y algunas cirugías, padecía de otras enfermedades. Su pérdida de peso también le valió para ser reconocido como la persona la mayormente documentada.
Después de su Récord Guinness, se sometió a una cirugía encabezada por su doctor José A. Castañeda. Luego de varias semanas de rigurosa atención multidisciplinaria y de implementar un tratamiento de choque los médicos lograron que Juan Pedro perdiera 170 kilos.
Jetset
Se viene Pedro el Escamoso para el 2026
“Pedro, el escamoso 3”, es una de las producciones que Caracol sumará a su programación para este 2026.
Esta nueva entrega estará protagonizada por Miguel Varoni, Carlos Torres y Ana María Trujillo, y contará con nuevos actores como Giovanna Reynaud, Juan Pablo Llano, Jimena Durán, Nicolás Ardila, Majo Nieto y Sebastián Moya, además del regreso a la televisión nacional de Natalia Betancurt.
En esta ocasión, el “Mompirri” deberá enfrentarse a la aparición de su hija Lola, producto de un romance de varios años atrás que tuvo en México.
Su producción llega tras el éxito de ‘Pedro el escamoso: más escamoso que nunca’, que se estrenó el año pasado gracias a una alianza entre Caracol y Disney+.
Principal
Panaderías perciben incremento del 10% en los pedidos de pan para la noche del 31
Representantes del sector panificador informaron que para las celebraciones de fin de año perciben un incremento del 10% en los pedidos de pan por lo que la producción también se ha aumentado.
De acuerdo con José Portillo, representante de Menapaes, por lo general para las celebraciones del 31 de diciembre el flujo de pedidos baja en relación al 24.
Sin embargo, este año ha sido la excepción pues el sector reporta un aumento en los pedidos para este fin de año.
“Los 31 es menos la producción que el 24, pero hemos aumentado quizás un 10 %”, indicó Portillo.
Estimaciones de Menapaes indican que el incremento de los pedidos de pan para estas fechas está relacionado principalmente al crecimiento de la población en El Salvador.Historia