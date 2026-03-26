Ministerio de Trabajo desplegará inspecciones en todo el país durante Semana Santa 2026

La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, acompañó a la división STORM de la Policía Nacional Civil (PNC) a un recorrido por el Golfo de Fonseca.

Durante la actividad, «conoció de cerca las operaciones de vigilancia y combate al narcotráfico en la zona costera», de acuerdo a la información compartida por la Embajada de EE. UU. en el país.

La oficina diplomática destacó que las labores de los agentes de STORM son «cruciales para la seguridad regional».

El encuentro formó parte de la agenda de Fellows en la zona oriental, la cual dio inicio en una reunión con voluntarios de Peace Corps, «quienes compartieron sus proyectos en comunidades rurales, enfocados en mejorar la calidad de vida y promover el liderazgo local», se detalla en X.

Además, la diplomática se reunió en San Miguel con ex becarios y ex participantes de programas del Departamento de Estado, «quienes compartieron cómo sus experiencias en Estados Unidos han impulsado el desarrollo y la innovación en sus comunidades»

El Salvador y Estados Unidos cooperan en la lucha contra las drogas y, el pasado mes de diciembre, Fellows encabezó la transferencia de cerca de $500,000 en equipo especializado a la PNC para fortalecer esta labor.

La transferencia incluyó dos botes inflables, dos motores de borda, tres camionetas tipo pick-up y tres dispositivos TruNarc para identificar rápidamente sustancias sospechosas de ser narcóticos.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL por sus siglas en inglés), facilitó la entrega del equipo a la División Antinarcóticos (DAN) y a la unidad costera de la PNC, STORM.

En aquel entonces, Fellows, felicitó de manera especial a la unidad STORM «por sus recientes éxitos en las costas salvadoreñas» y destacó que «sus resultados reflejan su compromiso y capacidad, y la fortaleza de la cooperación entre nuestras naciones».

De acuerdo a la encargada de Negocios, «Unidos, estamos construyendo un muro contra el crimen transnacional que beneficia a toda la región».

Fellows, quien arribó al país como nueva ministra consejera el 14 de agosto de 2025, asumió el cargo de Encargada de Negocios para continuar así con una carrera de casi 30 años de experiencia con el Departamento de Estado.

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