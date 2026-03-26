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Ministerio de Trabajo desplegará inspecciones en todo el país durante Semana Santa 2026
El Ministerio de Trabajo implementará el Plan de Inspección Laboral Verano 2026 con un despliegue a escala nacional durante las vacaciones de Semana Santa, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que equipos de las 14 sedes departamentales serán movilizados para verificar que se cumpla el asueto remunerado en el sector privado, conforme al artículo 191 del Código de Trabajo. «Haremos un despliegue de colaboradores (…) a fin de garantizar que el asueto remunerado (…) se garantice», indicó.
El funcionario detalló que los días jueves, viernes y sábado (2, 3 y 4 de abril) corresponden como descanso remunerado, y que, en caso de que un empleado labore, deberá recibir el pago completo más un monto adicional equivalente. «Eso implica que (…) debe cancelar el 100 % de su salario más un monto extraordinario igual al día laborado», explicó.
Castro agregó que las inspecciones se concentrarán en zonas con alta actividad económica como San Salvador, Santa Ana y La Libertad, sin descuidar el resto del país. Asimismo, señaló que se han reforzado los canales de denuncia, incluyendo el centro de llamadas 130 y plataformas digitales, para que los trabajadores reporten posibles vulneraciones.
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Se pronostica calor y lluvias puntuales para este jueves en El Salvador
Este jueves, el calor y lluvias puntuales se harán presentes en diferentes puntos del país de acuerdo al informe emitido por el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN).
Durante la mañana de hoy, el cielo estará poco nublado y para la tarde se espera que el cielo esté parcialmente nublado en la cordillera volcánica y zona montañosa norte, con lluvias puntuales en la cordillera del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca y al nororiente, detalló la institución.
En la noche, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias puntuales en sectores de la zona central y oriental, con énfasis en sectores de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Cabañas y San Miguel.
Se pronostica que la velocidad del viento oscilara entre 10 y 20 kilómetros por hora con brisas ocasionales de hasta 35 km/h en la zona occidental.
La influencia de vaguadas cercanas a Centroamérica, que, junto al flujo del este, aportan humedad desde el mar Caribe, favorecerán la formación de nubosidad en el país.
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Encargada de Negocios de EE. UU. en El Salvador conoció el trabajo de la división STORM en el Golfo de Fonseca
La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, acompañó a la división STORM de la Policía Nacional Civil (PNC) a un recorrido por el Golfo de Fonseca.
Durante la actividad, «conoció de cerca las operaciones de vigilancia y combate al narcotráfico en la zona costera», de acuerdo a la información compartida por la Embajada de EE. UU. en el país.
La oficina diplomática destacó que las labores de los agentes de STORM son «cruciales para la seguridad regional».
El encuentro formó parte de la agenda de Fellows en la zona oriental, la cual dio inicio en una reunión con voluntarios de Peace Corps, «quienes compartieron sus proyectos en comunidades rurales, enfocados en mejorar la calidad de vida y promover el liderazgo local», se detalla en X.
Además, la diplomática se reunió en San Miguel con ex becarios y ex participantes de programas del Departamento de Estado, «quienes compartieron cómo sus experiencias en Estados Unidos han impulsado el desarrollo y la innovación en sus comunidades»
El Salvador y Estados Unidos cooperan en la lucha contra las drogas y, el pasado mes de diciembre, Fellows encabezó la transferencia de cerca de $500,000 en equipo especializado a la PNC para fortalecer esta labor.
La transferencia incluyó dos botes inflables, dos motores de borda, tres camionetas tipo pick-up y tres dispositivos TruNarc para identificar rápidamente sustancias sospechosas de ser narcóticos.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL por sus siglas en inglés), facilitó la entrega del equipo a la División Antinarcóticos (DAN) y a la unidad costera de la PNC, STORM.
En aquel entonces, Fellows, felicitó de manera especial a la unidad STORM «por sus recientes éxitos en las costas salvadoreñas» y destacó que «sus resultados reflejan su compromiso y capacidad, y la fortaleza de la cooperación entre nuestras naciones».
De acuerdo a la encargada de Negocios, «Unidos, estamos construyendo un muro contra el crimen transnacional que beneficia a toda la región».
Fellows, quien arribó al país como nueva ministra consejera el 14 de agosto de 2025, asumió el cargo de Encargada de Negocios para continuar así con una carrera de casi 30 años de experiencia con el Departamento de Estado.
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Capturan a hombre que traficaba marihuana en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó una orden de la Fiscalía General de la República que llevó a la captura de un traficante de droga en la zona norte de El Salvador.
«Mediante trabajo de investigaciones y con orden de la FGR, capturamos en Chalatenango a Rodolfo Ernesto Gutiérrez Rojas, de 30 años de edad», informó la PNC en la red social X.
Al momento de su aprehensión le fueron incautados tres botes con marihuana, tres balanzas y un teléfono celular.
Gutiérrez Rojas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas para ser juzgado.
«Continuamos en la búsqueda de sujetos que huyen de la justicia», comunicó la policía.