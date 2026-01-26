Internacionales
Miles de personas se despiden de los dos únicos pandas de Tokio antes de su regreso a China
Más de 4,000 personas se despidieron este domingo de los dos pandas más populares del zoológico de Tokio, antes de su regreso a China en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países vecinos.
El zoológico de Tokio solo cuenta con estos dos pandas gemelos, Lei Lei y Xiao Xiao, ambos de cuatro años.
China los prestó a Japón en el marco de la «diplomacia del panda», una iniciativa en la que el gigante asiático ofrece temporalmente ejemplares de estos animales para reforzar sus relaciones diplomáticas con otros países.
Un total de 4.400 ganadores de una lotería en línea pudieron despedire por turno de los mamíferos. Otras muchas personas se reunieron cerca del zoológico, y lucieron con orgullo ropa, bolsos y peluches con la imagen de los pandas.
Durante más de medio siglo, los animales simbolizaron la amistad entre China y Japón tras la normalización de sus relaciones diplomáticas en 1972.
Pero en diciembre se anunció el repentino regreso de los pandas a China, después de que la primera ministra conservadora japonesa, Sanae Takaichi, insinuara que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán.
Esta declaración provocó el enfado de Pekín, que reclama la isla como parte integrante de su territorio y no descarta apoderarse de ella por la fuerza.
«Creo que ver pandas puede ayudar a crear vínculos con China. Por eso me gustaría mucho que volvieran a Japón», afirmó Gen Takahashi, de 39 años, que acudió al zoológico con su esposa y su hija de dos años.
Los animales serán trasladados en avión fuera de Japón y se espera que lleguen el 28 de enero a unas instalaciones en China donde vive su hermana mayor, Xiang Xiang.
Internacionales
La tormenta Fern afecta a más de un millón de personas en EE. UU.
La tormenta invernal Fern azotó amplias zonas de Estados Unidos, dejó a más de 1 millón de personas sin servicio eléctrico y ocasionó más de 17,000 vuelos cancelados en todo el territorio norteamericano; asimismo, 20 esta dos se encuentran en emergencia, de acuerdo con reportes oficiales. Además, medios locales afirman que han muerto al menos cinco personas por hipotermia.
El sistema meteorológico afectó principalmente al centro y este del país, con fuertes nevadas, lluvias heladas, vientos intensos y temperaturas extremas, lo que generó condiciones peligrosas en carreteras, aeropuertos y redes de energía.
Según el portal PowerOutage.us, los apagones se registraron con mayor intensidad en Texas, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte, Georgia, Virginia y Pensilvania, donde la acumulación de hielo y la caída de árboles dañaron líneas de transmisión eléctrica.
Las primeras regiones en experimentar los efectos de la tormenta fueron Nuevo México, Oklahoma y Texas, donde ya se han registrado acumulaciones significativas de nieve. En Farmington, Nuevo México, se reportaron hasta 20 centímetros de nieve, mientras que Norman, Oklahoma, registró 7.6 centímetros.
Alrededor de 338,000 clientes residencia les y comerciales estaban sin luz en Tennessee, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana, donde este tipo de tormentas son poco comunes, registraba cada uno más de 100,000 cortes de energía.
Las autoridades informaron que los trabajos de restablecimiento se han visto complicados, mientras miles de hogares continúan sin electricidad en medio del frío extremo.
Equipos de emergencia y compañías eléctricas continúan trabajando para restablecer el suministro y despejar carreteras, mientras se mantiene la vigilancia ante la posible llegada de nuevas nevadas en los próximos días.
Por su parte, el Gobierno de Donald Trump declaró emergencia meteorológica, mientras autoridades pidieron a la población resguardarse y abastecerse ante posibles impactos catastróficos.
Ante la magnitud del fenómeno, Trump se refirió a la situación a través de su cuenta de X.
«Me han informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La administración Trump está coordinando con las autoridades estatales y locales. FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] está totalmente preparada para responder. ¡Manténganse seguros y abrigados!», expresó el mandatario.
En el sector aéreo, la tormenta provocó el mayor número de cancelaciones de vuelos en una sola jornada desde la pandemia, afectando aeropuertos clave como Chicago, Dallas, Atlanta, Nueva York, Denver y Washington, donde las operaciones fueron suspendidas por razones de seguridad.
Miles de pasajeros quedaron varados en las terminales, donde enfrentaron retrasos, reprogramaciones y escasez de vuelos disponibles, mientras las aerolíneas activaron planes de contingencia. «La seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones es nuestra prioridad, por lo que las operaciones se han visto limitadas ante las condiciones climáticas extremas», señalaron las aerolíneas a través de comunicados oficiales.
Medios como Fox Weather reportaron que hasta el 93 % de las operaciones del día podría verse afectado, mientras plataformas de seguimiento confirman que La Guardia es uno de los aeropuertos más golpeados. Otros medios indican que los supermercados han experimentado compras de pánico, con estantes vacíos en ciudades como Washington, Atlanta y San Luis, recordando las escenas del comienzo de la pandemia de la COVID-19.
La tormenta, calificada de «inusualmente extensa y de larga duración» por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá, explicaron expertos.
Internacionales
Perú extraditará a líder de organización criminal preso en Paraguay
Un importante líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, será extraditado en los próximos días desde Paraguay, informó el domingo la policía peruana.
Erick Moreno, líder de «Los Injertos del Cono Norte», se encuentra preso desde septiembre en Paraguay, tras su captura cerca de Asunción en un operativo contra el crimen organizado.
«Este miércoles 28, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Moreno para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen», dijo el domingo a periodistas el comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola.
«Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua», aseguró.
El ministerio del Interior de Peru había ofrecido una recompensa de 286.000 dólares por información que llevase a la ubicación y captura de «El Monstruo» Moreno, uno de los criminales más peligrosos y buscados del país.
Moreno se desplazaba desde 2022 por varios países sudamericanos, entre ellos Brasil.
En diciembre de 2023 fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.
La extorsión aumentó 19% en Perú, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024, según cifras oficiales.
En Perú operan tanto bandas locales como de Colombia, Ecuador y Venezuela, según la policía.
Internacionales
Así fue captado dos pandilleros asaltando a pasajeros del transporte público en Honduras
Ciudadanos captaron el momento cuando dos delincuentes estaban asaltando a los pasajeros de una unidad del transporte público en Comayagüela.
En el video que ya es viral en las redes, se observa a los sujetos amenazando y exigiendo sus pertenencias a los pasajeros.
Ciudadanos hondureños que la delincuencia en su país está incontrolable y las autoridades locales poco o casi nada hacen para proteger a la población.
De acuerdo con las estadísticas, El crimen organizado, las pandillas y la extorsión son los principales motores de la inseguridad.
De igual manera, la impunidad, la pobreza y la falta de oportunidades estructurales fomentan la persistencia del delito.