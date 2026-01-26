Miles de personas se despiden de los dos únicos pandas de Tokio antes de su regreso a China

La tormenta invernal Fern azotó amplias zonas de Estados Unidos, dejó a más de 1 millón de personas sin servicio eléctrico y ocasionó más de 17,000 vuelos cancelados en todo el territorio norteamericano; asimismo, 20 esta dos se encuentran en emergencia, de acuerdo con reportes oficiales. Además, medios locales afirman que han muerto al menos cinco personas por hipotermia.

El sistema meteorológico afectó principalmente al centro y este del país, con fuertes nevadas, lluvias heladas, vientos intensos y temperaturas extremas, lo que generó condiciones peligrosas en carreteras, aeropuertos y redes de energía.

Según el portal PowerOutage.us, los apagones se registraron con mayor intensidad en Texas, Tennessee, Kentucky, Carolina del Norte, Georgia, Virginia y Pensilvania, donde la acumulación de hielo y la caída de árboles dañaron líneas de transmisión eléctrica.

Las primeras regiones en experimentar los efectos de la tormenta fueron Nuevo México, Oklahoma y Texas, donde ya se han registrado acumulaciones significativas de nieve. En Farmington, Nuevo México, se reportaron hasta 20 centímetros de nieve, mientras que Norman, Oklahoma, registró 7.6 centímetros.

Alrededor de 338,000 clientes residencia les y comerciales estaban sin luz en Tennessee, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana, donde este tipo de tormentas son poco comunes, registraba cada uno más de 100,000 cortes de energía.

Las autoridades informaron que los trabajos de restablecimiento se han visto complicados, mientras miles de hogares continúan sin electricidad en medio del frío extremo.

Equipos de emergencia y compañías eléctricas continúan trabajando para restablecer el suministro y despejar carreteras, mientras se mantiene la vigilancia ante la posible llegada de nuevas nevadas en los próximos días.

Por su parte, el Gobierno de Donald Trump declaró emergencia meteorológica, mientras autoridades pidieron a la población resguardarse y abastecerse ante posibles impactos catastróficos.

Ante la magnitud del fenómeno, Trump se refirió a la situación a través de su cuenta de X.

«Me han informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La administración Trump está coordinando con las autoridades estatales y locales. FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] está totalmente preparada para responder. ¡Manténganse seguros y abrigados!», expresó el mandatario.

En el sector aéreo, la tormenta provocó el mayor número de cancelaciones de vuelos en una sola jornada desde la pandemia, afectando aeropuertos clave como Chicago, Dallas, Atlanta, Nueva York, Denver y Washington, donde las operaciones fueron suspendidas por razones de seguridad.

Miles de pasajeros quedaron varados en las terminales, donde enfrentaron retrasos, reprogramaciones y escasez de vuelos disponibles, mientras las aerolíneas activaron planes de contingencia. «La seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones es nuestra prioridad, por lo que las operaciones se han visto limitadas ante las condiciones climáticas extremas», señalaron las aerolíneas a través de comunicados oficiales.

Medios como Fox Weather reportaron que hasta el 93 % de las operaciones del día podría verse afectado, mientras plataformas de seguimiento confirman que La Guardia es uno de los aeropuertos más golpeados. Otros medios indican que los supermercados han experimentado compras de pánico, con estantes vacíos en ciudades como Washington, Atlanta y San Luis, recordando las escenas del comienzo de la pandemia de la COVID-19.

La tormenta, calificada de «inusualmente extensa y de larga duración» por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá, explicaron expertos.

