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Meghan Markle dice haber sido «la persona más acosada del mundo» en redes sociales
Enrique y Meghan, que viven en Estados Unidos con sus dos hijos desde 2020, comenzaron el martes su primera visita a Australia desde su ruptura con la familia real británica.
Durante su desplazamiento el jueves a Melbourne, se reunieron con la asociación Batyr, especializada en salud mental, y criticaron duramente a las redes sociales.
«Cada día desde hace diez años, soy víctima de acoso y ataques», declaró Meghan, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.
«He sido la persona más acosada del mundo», añadió la duquesa de Sussex, de 44 años.
Las plataformas «que mueven mucho dinero, se basan completamente en la crueldad para generar clics, y eso no cambiará», explicó a jóvenes la exactriz, que conoció a Enrique en 2016. «Hay que ser más fuertes que eso», añadió.
Enrique, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, afirmó por su parte que las redes sociales causan «una gran soledad en muchas personas».
El príncipe también habló de los beneficios de la psicoterapia, contando que la había experimentado después de encontrarse un día «literalmente encogido en posición fetal, tumbado en el suelo de la cocina».
Enrique dijo además en una conferencia sobre liderazgo que a menudo se había sentido «abrumado, perdido, traicionado o completamente impotente».
Enrique recordó la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente de tráfico en París, en 1997, cuando trataba de escapar a la persecución de unos «paparazzi».
Tras aquella muerte, «me dije que no quiero este papel (en la familia real, NDLR). No me gusta. Eso mató a mi madre», explicó.
La visita de Enrique y Meghan ha provocado polémica debido a las tarifas muy elevadas de algunos eventos de su programa.
Por ejemplo, asistir a la conferencia de Melbourne costaba hasta 1.250 libras (1.600 dólares), según PA.
Sin embargo, según la agencia británica, el príncipe no recibió remuneración por su discurso del jueves.
Meghan tampoco habría recibido dinero por su aparición en el programa «Masterchef», grabado el miércoles.
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Asaltan vivienda de Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles
La residencia de los actores Tom Hanks y Rita Wilson en Los Ángeles, Estados Unidos, fue asaltada por un grupo de ladrones especializados en ingresar a viviendas de lujo en la nación norteamericana, según señalaron medios internacionales.
Esta banda de ladrones ha cometido varios asaltos en viviendas de celebridades en Los Ángeles, aunque las autoridades policiales aún no los han identificado. El asalto a la residencia de Hanks y Wilson se produjo en un momento en que no se encontraban ahí.
El portal de noticias de la farándula TMZ señala que el asalto se produjo a plena luz del día y, pese a que las alarmas de activaron rápidamente, los ladrones tuvieron tiempo de romper cristales y hurtar algunas pertenencias.
Por el momento, las autoridades siguen con las investigaciones de este y los demás casos de asalto a residencias de lujo. Además, no han revelado detalles de las pertenencias que fueron hurtadas de la mansión de Hanks y Wilson.
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Ted Sarandos, de Netflix, y dueños de cines se reúnen en CinemaCon
La expansión de la plataforma de streaming, cuyo modelo de negocios se apoya en la continua reproducción en casa, ha contribuido al cambio de los hábitos de consumo de las audiencias que se han alejado de las salas de cine luego de la pandemia.
«Fue una reunión constructiva», dijo este martes Michael O’Leary, presidente de Cinema United, que agrupa a unas 700 compañías y cientos de cines independientes dentro y fuera de Estados Unidos.
Sarandos agendó la reunión cuando estaba en conversaciones para comprar el legendario estudio Warner Bros., comentó O’Leary en un desayuno con periodistas en la CinemaCon, convención anual del sector en Las Vegas.
Dijo que el jefe de Netflix mantuvo en pie la reunión, incluso después de que se retiró de la disputa por Warner, despejando el camino a Paramount Skydance.
«Creo que hay un reconocimiento de que necesitamos buscar maneras de ayudarnos mutuamente, ¿hay un camino hacia adelante? Creo que hay intenciones en este sentido».
«Para que él volara aquí y hablara con nosotros (…) Creo firmemente en estar presente y hablar cara a cara, así que sólo por eso es positivo», agregó el vocero del grupo.
Pero O’Leary recordó que dadas las diferencias entre los modelos de negocios de cines y plataformas de streaming, el desafío es «encontrar ese punto medio que permita a ambos complementarse un poco mejor».
El directivo aclaró que aún no hay consenso, y que Netflix no hizo promesas sobre llevar sus películas a las salas de cine.
«Apenas creo que (…) hay un buen chance de tener a todo el mundo en el mismo cuarto, entendiéndose, y diciendo ‘mira si hay un camino a futuro, deberíamos explorarlo’, pero no hubo promesas de ninguno de los dos lados», insistió.
Consultado sobre la posibilidad de recibir a Netflix en la CinemaCon a futuro, O’Leary se limitó a decir que la puerta está abierta a quien quiera proyectar en cines de forma significativa.
«Así que si me estás preguntando si en dos años ellos estarán haciendo una presentación de Netflix, porque hay media docena de películas yendo a los cines con una campaña entera de publicidad y una ventana de proyección, sí, absolutamente, encontraremos tiempo».
Netflix no respondió aún a los pedidos de comentario de AFP.
La CinemaCon se celebra hasta el 16 de abril en el Caesars Palace de Las Vegas, en donde los estudios presentarán a los dueños de los cines su menú para el año por delante.
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Sony Pictures ofrece un abreboca de «Spider-Man: Brand New Day» en CinemaCon
Un adelanto de «Spider-Man: Brand New Day», el regreso del Spider-verso y una nueva entrega de «Jumanji», presentada por sus protagonistas, fueron los destacados de Sony Pictures Entertainment en su presentación el lunes en la CinemaCon, la convención anual de los dueños de cines, en Las Vegas.
Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, presentó dos afiches de «Spider-Man: Brand New Day», que llegará a los teatros el 31 de julio, cuatro años después de que «Spider-Man: No Way Home» se convirtiera en la cinta más taquillera del estudio con unos 1.900 millones de dólares en boletería global.
«Es como nada que hayamos hecho antes», dijo Rothman en el Colosseum del Ceasars Palace, antes de introducir al protagonista Tom Holland, quien apareció virtualmente.
«Es la película de Spider-Man más emocional que hemos hecho, y de alguna manera, la más madura», comentó el actor que interpreta al superhéroe arácnido.
En el corto presentado en la CinemaCon, el Peter Parker de Holland enfrenta las consecuencias de las decisiones en «No Way Home». No sólo sus amigos no tienen idea de su existencia, sino que su pareja, Michelle Jones-Watson (interpretada por Zendaya) tiene un nuevo interés romántico.
La expectativa por la película es alta, algo que revelan las millones de visualizaciones de su tráiler lanzado el mes pasado.
Dirigida por Destin Daniel Cretton, «Brand New Day» contará con las actuaciones de Mark Ruffalo, Jon Bernthal y Sadie Sink.
En otra versión del superhéroe, la primera mirada a «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», que llegará a los cines en junio de 2027, fue presentada por sus directores, Bob Persichetti y Justin K. Thompson, y sus guionistas Chris Miller y Phil Lord, quienes escribieron junto a Dave Callaham la tercera entrega de la taquillera trilogía.
Sony Pictures Entertainment cerró su presentación con un clip de la tercera entrega de «Jumanji» en la que los escenarios se cambian y sus protagonistas aterrizan en una jungla, pero de concreto.
Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart anticiparon que «Jumanji: Open World», que estrena en diciembre de este año, traerá guiños en homenaje al fallecido actor Robin Williams, quien protagonizó la primera película de la franquicia.
Otros proyectos nacieron del mundo de los videojuegos. Una adaptación de terror del videojuego «Resident Evil», fue presentada por Zach Cregger («La hora de la desaparición»), quien anunció su lanzamiento para septiembre, mientras que «Bloodborne» ganará una versión animada.