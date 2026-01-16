Principal
Medio Ambiente prevé vientos fuertes para este fin de semana
Para este fin de semana e inicio de la siguiente continuarán los vientos nortes en el país. Se esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas del occidente y nororiente o incluso mayores en aquellos lugares cuyo terreno favorezca el aceleramiento adicional del viento, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el informe, durante la tarde y noche de mañana se prevé el ingreso de un nuevo periodo de vientos. Este evento podría mantenerse hasta la madrugada del martes 20, regresando luego el viento del este y noreste acelerado. Prevén que estos días el cielo esté poco nublado, pero sin probabilidad de lluvias.
«Las temperaturas diurnas generarán un ambiente cálido en exteriores y agradables a la sombra; las temperaturas nocturnas generarán un ambiente fresco por las noches y las madrugadas», indicó el MARN.
Ante la presencia de vientos fuertes, el MARN recomienda a la población asegurar objetos livianos y tener precaución al aire libre. Además, evitar la quema agrícola en períodos de vientos fuertes y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución. Asimismo, instó a las personas que realizan actividades de pesca artesanal o deportiva evaluar las condiciones antes de ingresar al mar.
Red social X sufre caída mundial y deja sin servicio a usuarios
La red social X, propiedad del empresario Elon Musk, presentó una caída global de sus servicios este viernes 16 de enero, generando fallas generalizadas que afectaron a miles de usuarios.
Diario El Salvador comprobó que la plataforma dejó de funcionar correctamente tanto en su versión de escritorio como en dispositivos móviles, impidiendo el acceso normal a las cuentas y la visualización de mensajes.
Tanro en los navegadores web y en la aplicación móvil la red social no carga el contenido.
Hasta el momento, X no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.
Expertos señalan que, ante una caída o mal funcionamiento de una red social, lo más recomendable es consultar plataformas especializadas como Downdetector o Down for Everyone or Just Me.
Estos sitios permiten verificar si el problema se limita al usuario o a una zona específica, o si se trata de una falla a nivel regional o mundial.
Traficante de drogas continuará en prisión en San Salvador
Instrucción formal con detención provisional fue decretada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador en contra Michael Anderson Rodríguez Dimas, quien es acusado del delito de tráfico ilícito de droga, en perjuicio de la salud pública.
Según la investigación judicial, Rodríguez Dimas fue detenido el 1 de enero de 2026 sobre el Bulevar Constitución de San Salvador, luego que agentes a bordo de una patrulla policial observaran un vehículo estacionado, que les pareció sospechoso.
Al observar la presencia policial y el intento de cuestionarlo, Rodríguez Dimas intentó huir en el vehículo, pero los policías lograron retenerlo.
Al proceder a una requisa del automóvil, los agentes encontraron un bolso que contenía nueve porciones de sustancia cristalina en recortes de papel aluminio, 52 porciones pequeñas de polvo blanco y 16 porciones pequeñas de material vegetal, cada una en recortes de plástico anudadas, refiere el reporte judicial. También transportaba $150 en efectivo. La acusación refiere que traficaba cocaína, metanfetamina y marihuana.
A raíz de este delito, Rodríguez Dimas fue detenido y llevado a sede judicial por el delito de tráfico ilícito de droga previsto y sancionado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.
Cruz Roja inicia proceso clasificatorio para el «Paso del Hombre 2026»
La Cruz Roja Salvadoreña anunció el jueves el inicio del proceso clasificatorio para la 60.ª edición del Paso del Hombre 2026, una de las pruebas acuáticas de mayor trayectoria en el país y un referente de resistencia física, disciplina deportiva y compromiso humanitario.
La institución detalló que el proceso arrancará con evaluaciones en piscina durante enero y febrero, como parte del camino previo a la travesía final de 21 kilómetros que se realiza en mar abierto.
La evaluación clasificatoria consiste en nadar 3,000 metros en estilo libre, de forma continua, sin pausas y en un tiempo máximo de una hora.
Quienes logren completar la prueba quedarán habilitados para participar en la edición 2026 del evento.
Las evaluaciones darán inicio el domingo 18 de enero, a las 8:00 de la mañana, y estarán distribuidas en cuatro fechas dirigidas a distintos públicos: voluntarios, instituciones invitadas y personas particulares.
Este domingo iniciarán las pruebas para voluntarios de la zona oriental en el río Molino, Usulután.
El domingo 25 de enero será para las instituciones invitadas, el 1 de febrero será para los voluntarios de la zona Paracentral, Central y Occidental y el 8 de febrero será para personas particulares.
Todas las jornadas arrancarán a las 8:00 de la mañana, y según la Cruz Roja, el proceso solo está habilitado para mayores de 18 años.
Además, la institución habilitó un enlace para que las personas interesadas en participar en el proceso clasificatorio puedan llenar un formulario de inscripción.
El acceso a ese enlace está disponible en las redes sociales de la Cruz Roja Salvadoreña.