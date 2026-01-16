Principal
La renovación vial en Cabañas lleva un 92 % de avance
La renovación vial del tramo de Ilobasco a Sensuntepeque, en Cabañas, tiene un avance del 92 %, así lo informó el director del Fondo de Conservación Vial (Fovial), Alexander Beltrán, en entrevista radial de YSKL.
De acuerdo con Beltrán, los trabajos de la primera fase se encuentran en la etapa final que consisten en la colocación de la carpeta asfáltica nueva.
«Vamos a entregar un poco más de 20 kilómetros de vía totalmente renovado. Tenemos un 92 % de avance a la fecha», dijo Beltrán.
También, se refirió a otra obra importante en el oriente del país. Se trata del tramo de Jocoro-Perquín, en San Francisco Gotera; hacia Delicias de Concepción, en Morazán.
«Esta es la fase dos, recordemos que la fase uno se ejecutó en el 2024. Vamos a la fase tres que será en los próximos meses. Hemos realizado intervenciones importantes», agregó.
Red social X sufre caída mundial y deja sin servicio a usuarios
La red social X, propiedad del empresario Elon Musk, presentó una caída global de sus servicios este viernes 16 de enero, generando fallas generalizadas que afectaron a miles de usuarios.
Diario El Salvador comprobó que la plataforma dejó de funcionar correctamente tanto en su versión de escritorio como en dispositivos móviles, impidiendo el acceso normal a las cuentas y la visualización de mensajes.
Tanro en los navegadores web y en la aplicación móvil la red social no carga el contenido.
Hasta el momento, X no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.
Expertos señalan que, ante una caída o mal funcionamiento de una red social, lo más recomendable es consultar plataformas especializadas como Downdetector o Down for Everyone or Just Me.
Estos sitios permiten verificar si el problema se limita al usuario o a una zona específica, o si se trata de una falla a nivel regional o mundial.
Traficante de drogas continuará en prisión en San Salvador
Instrucción formal con detención provisional fue decretada por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador en contra Michael Anderson Rodríguez Dimas, quien es acusado del delito de tráfico ilícito de droga, en perjuicio de la salud pública.
Según la investigación judicial, Rodríguez Dimas fue detenido el 1 de enero de 2026 sobre el Bulevar Constitución de San Salvador, luego que agentes a bordo de una patrulla policial observaran un vehículo estacionado, que les pareció sospechoso.
Al observar la presencia policial y el intento de cuestionarlo, Rodríguez Dimas intentó huir en el vehículo, pero los policías lograron retenerlo.
Al proceder a una requisa del automóvil, los agentes encontraron un bolso que contenía nueve porciones de sustancia cristalina en recortes de papel aluminio, 52 porciones pequeñas de polvo blanco y 16 porciones pequeñas de material vegetal, cada una en recortes de plástico anudadas, refiere el reporte judicial. También transportaba $150 en efectivo. La acusación refiere que traficaba cocaína, metanfetamina y marihuana.
A raíz de este delito, Rodríguez Dimas fue detenido y llevado a sede judicial por el delito de tráfico ilícito de droga previsto y sancionado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas.
Cruz Roja inicia proceso clasificatorio para el «Paso del Hombre 2026»
La Cruz Roja Salvadoreña anunció el jueves el inicio del proceso clasificatorio para la 60.ª edición del Paso del Hombre 2026, una de las pruebas acuáticas de mayor trayectoria en el país y un referente de resistencia física, disciplina deportiva y compromiso humanitario.
La institución detalló que el proceso arrancará con evaluaciones en piscina durante enero y febrero, como parte del camino previo a la travesía final de 21 kilómetros que se realiza en mar abierto.
La evaluación clasificatoria consiste en nadar 3,000 metros en estilo libre, de forma continua, sin pausas y en un tiempo máximo de una hora.
Quienes logren completar la prueba quedarán habilitados para participar en la edición 2026 del evento.
Las evaluaciones darán inicio el domingo 18 de enero, a las 8:00 de la mañana, y estarán distribuidas en cuatro fechas dirigidas a distintos públicos: voluntarios, instituciones invitadas y personas particulares.
Este domingo iniciarán las pruebas para voluntarios de la zona oriental en el río Molino, Usulután.
El domingo 25 de enero será para las instituciones invitadas, el 1 de febrero será para los voluntarios de la zona Paracentral, Central y Occidental y el 8 de febrero será para personas particulares.
Todas las jornadas arrancarán a las 8:00 de la mañana, y según la Cruz Roja, el proceso solo está habilitado para mayores de 18 años.
Además, la institución habilitó un enlace para que las personas interesadas en participar en el proceso clasificatorio puedan llenar un formulario de inscripción.
El acceso a ese enlace está disponible en las redes sociales de la Cruz Roja Salvadoreña.