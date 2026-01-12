Internacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Pavic listos para debutar en Adelaida
El tenista Marcelo Arévalo y su compañero, el croata Mate Pavic están listos para debutar tentativamente este martes en el Torneo de Adelaida, como antesala al primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que iniciará el domingo 18 de enero.
La aparición de ambos en este torneo marcará el debut este año en el Circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), que se viene cargado de actividad.
Tanto Arévalo como Pavic, iniciarán la temporada con el objetivo de superar lo realizado en el 2025, en el cual no pudieron levantar ningún trofeo de un torneo de Grand Slam.
El año anterior también marcó para ellos la pérdida del puesto número uno del ranking mundial de dobles de la ATP, el cual no pudieron recuperar tras experimentar una baja en su nivel de juego, eso les llevó a cerrar la temporada sin el brillo que lo hicieron en el 2024.
Por el momento aún no tienen rivales asignados, pero sí con buenas sensaciones para dar el puntapié inicial a la temporada 2026. «tentativamente jugarán este martes, ya que por ahora están bye (pase libre en 1a. Ronda)», afirmó su hermano Rafael, quien es parte de su equipo técnico.
Internacionales -deportes
Bombazo en Real Madrid: despidieron a Xabi Alonso
Se terminó el ciclo de Xabi Alonso en Real Madrid. El entrenador fue despedido y dejará su cargo luego de la dolorosa derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, este domingo en Arabia Saudita. Álvaro Arbeloa, DT del Castilla, será su reemplazante.
Según advirtió la institución a través de un comunicado oficial este lunes, la decisión fue «de mutuo acuerdo» y también remarcaron que el director técnico «siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo».
«Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa», afirmaron. Y añadieron: «Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas».
Más allá de que apenas terminó el partido el DT afirmó que buscaba «mirar hacia adelante», Florentino Pérez -presidente de la institución- decidió ponerle punto final a su etapa al frente del equipo tras apenas siete meses. El Merengue tuvo un andar irregular en la Champions League (está séptimo) y tampoco se acerca al Barcelona en la cima de La Liga (es su escolta, a 4 puntos). La derrota en la Supercopa de España fue la gota que rebalsó el vaso y el mandatario resolvió despedirlo.
De esta manera, se termina el ciclo de Xabi Alonso, quien había hecho historia en el Bayer Leverkusen de Alemania pero no pudo afianzarse por completo en Real Madrid. En su etapa, cosechó 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. No fue suficiente. Ahora, el equipo Merengue, lleno de estrellas y con el argentino Franco Mastantuono en sus filas, quedará a cargo de Álvaro Arbeloa, DT del Castilla.
«El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo», afirmaron en un comunicado oficial. Y añadieron: «Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025».
Internacionales -deportes
Barcelona conquista la Súpercopa en un clásico épico: Triunfó 3-2 sobre el Real Madrid
En una noche cargada de drama, goles y la intensidad inigualable de El Clásico, el FC Barcelona se impuso 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026, celebrada en el imponente King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah. Este triunfo no solo representa el primer trofeo de la temporada para los culés, sino que consolida su dominio reciente en esta competición, elevando su cuenta a 16 títulos –un récord absoluto– frente a los 13 del eterno rival.
Con un doblete estelar de Raphinha y una actuación colectiva que rozó la perfección en momentos clave, el Barça de Hansi Flick defendió con éxito la corona que ya había levantado en 2025, también ante los merengues.Antecedentes: Una Rivalidad que Define ÉpocasEl Clásico no es solo un partido; es un capítulo vivo en la historia del fútbol mundial. Desde su primer enfrentamiento en 1902, Barcelona y Real Madrid han disputado más de 250 duelos oficiales, con un balance ligeramente favorable a los blancos (102 victorias contra 100 de los azulgranas, más 52 empates). Sin embargo, en la Supercopa, el panorama ha virado drásticamente en los últimos años. Esta era la undécima final entre ambos en el torneo, y el Barça ha salido victorioso en las ediciones de 2023 (3-1) y 2025 (5-2), mientras que el Madrid se impuso en 2024 (4-1).
El primer gol llegó en el minuto 35: Raphinha, el brasileño que ha marcado en ocho Clásicos de su carrera, abrió el marcador con un disparo preciso tras una jugada colectiva impecable.
Pero el final de la primera parte fue un caos absoluto. En tiempo añadido, Vinícius Júnior igualó en el 46′ con una cabalgada solitaria desde medio campo, driblando a varios defensores.
Inmediatamente, Lewandowski respondió en el 48′ con un remate exquisito, restaurando la ventaja. Sin embargo, Gonzalo García empató de nuevo en el 50′, empujando el balón al travesaño y adentro. ¡Tres goles en cinco minutos! El descanso llegó con 2-2 y los corazones acelerados.En la segunda mitad, el Barça recuperó el control. Raphinha selló su doblete en el 72′, con un tiro raso que se desvió en Raúl Asencio y superó a Thibaut Courtois.
Mbappé entró en el 76′ por Gonzalo y Huijsen (junto a David Alaba), inyectando peligro, pero no pudo cambiar el destino. Sustituciones clave: Olmo y Torres por Fermín y Lewandowski (70′); Rashford por Raphinha (81′); Araujo por Yamal (tarde). Por Madrid: Güler por Valverde (65′); Ceballos y Mastantuono por Camavinga y Vinícius (81′).El drama culminó en el 90′, cuando Frenkie de Jong vio roja directa por una falta profesional sobre Mbappé, dejando al Barça con 10 hombres.
Joan García brilló con una doble atajada heroica en los corners finales, asegurando la victoria. Tarjetas amarillas: Asencio, Eric García, Valverde y Carreras.Detalles y Reflexiones: Estrellas y LeccionesRaphinha fue el MVP indiscutible, con su brace y liderazgo ofensivo, mientras Pedri y Yamal deslumbraron con su visión. Por Madrid, Vinícius fue el más incisivo, pero la juventud del once (Asencio, Huijsen) pagó caro los errores defensivos.
Los catalanes llegaban como favoritos según las casas de apuestas (con un 43.86% de probabilidades), respaldados por una racha impresionante de 21 victorias en sus últimos 27 encuentros en todas las competiciones.
espn.com
Flick, invicto en finales desde su llegada, apostaba por un fútbol ofensivo y de posesión. Por el lado madridista, Xabi Alonso lidiaba con una crisis interna por irregularidades en la forma, pese a una racha de cinco triunfos consecutivos. Además, la ausencia inicial de Kylian Mbappé por lesión en la rodilla obligó a Alonso a improvisar con un once joven, incluyendo a promesas como Gonzalo García y Dean Huijsen.
en.as.com
El formato del torneo, sin prórroga en caso de empate (directo a penales), prometía un duelo sin concesiones.El Partido: Un Vendaval de Emociones y GolesDesde el pitazo inicial del árbitro José Luis Munuera Montero, el Barcelona impuso su estilo. Con un 4-3-3 clásico, los culés dominaron la posesión (alcanzando el 75% en la primera mitad), asfixiando a un Madrid que apostaba por contragolpes veloces. La alineación blaugrana incluyó a Joan García en portería; Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde en defensa; De Jong, Fermín López y Pedri en el medio; y el tridente letal de Raphinha, Yamal y Lewandowski arriba.
Flick celebró su invicto en finales, pero Alonso enfrenta presión: ¿es este el fin de su era temprana en el banquillo blanco? Este triunfo impulsa al Barcelona hacia LaLiga, Copa del Rey y Champions, recordándonos por qué El Clásico es el espectáculo rey del fútbol. En Fútbol Total, celebramos el espíritu indomable del Barça.
Internacionales -deportes
«¿Cuántos Clásicos hemos perdido contra Mbappé?», dice desafiante Flick
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, reivindicó este sábado sus victorias contra el Real Madrid de Kylian Mbappé, quien podría jugar el domingo la final de la Supercopa en Yedá, Arabia Saudita, pese a sus molestias por un esguince de rodilla.
«¿Cuántos Clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido? Hemos perdido uno», afirmó Flick en rueda de prensa previa al choque contra su eterno rival.
En el último año y medio, desde que el preparador alemán tomó las riendas del Barça, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones, con un balance de cuatro triunfos para los catalanes y una derrota.
«Sé que Mbappé es un jugador fantástico y que es fenomenal cuando tiene espacio a la espalda de la defensa. Adaptaremos algunas cosas, como siempre hacemos. Pero no especialmente por Mbappé. Nos centramos en nuestra filosofía, en nuestras ideas», añadió.