Continúa supervisión de trabajos en drenajes de Ciudad Marsella tras inundaciones

La supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en el sistema de drenajes de la residencial Ciudad Marsella, ubicada en San Juan Opico, La Libertad Centro, continuó este lunes, luego de las inundaciones registradas durante la tormenta del sábado por la noche, según informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.

A través de su cuenta oficial en X, la funcionaria detalló que desde tempranas horas se mantiene la supervisión de los trabajos ejecutados por la empresa Salazar Romero, enfocándose en la limpieza de drenajes, extracción de residuos y despeje de tuberías obstruidas.

«Esta mañana continuamos con la supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en los drenajes, para sacar residuos y despejar las tuberías», escribió Sol.

La ministra subrayó que, aunque los equipos gubernamentales supervisan las labores, la ejecución y responsabilidad directa recaen en la empresa constructora.

«Estas acciones son supervisadas por nuestros equipos, pero es deber de la empresa la ejecución para responder a las familias que han comprado viviendas en ese proyecto», añadió.

La tormenta del sábado ocasionó inundaciones en varias viviendas de los polígonos 3 y 9 del Quartier 11 de la residencial, dejando pérdidas materiales que, según las autoridades, en algunos casos son totales. Ante esta situación, el Gobierno ha reiterado que la empresa constructora deberá asumir la responsabilidad por los daños.

«La empresa tendrá que asumir la responsabilidad al 100 % de cada uno de los daños materiales porque ha sido pérdida total la que han tenido en sus viviendas», aseguró Sol en declaraciones recientes.

La ministra señaló que los técnicos de la Unidad de Permisos de Construcción del Sistema de Vivienda llegaron a la oficina de OPVSA para solicitar el expediente completo de permisos del proyecto Ciudad Marsella, esto «con el fin de verificar que cada autorización cumpla con lo establecido en la ley».

Asimismo, personal de la Defensoría del Consumidor se trasladó a la zona para realizar un censo de las viviendas dañadas y documentar las pérdidas sufridas por las familias.

El presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que se llevará a cabo una revisión integral, incluyendo el análisis de los contratos de compraventa.

«Desde nuestra institución veremos por los derechos de estas familias, que se restituyan las pérdidas. Haremos una revisión completa incluyendo aspectos contractuales», indicó Salazar en una entrevista concedida a Diálogo 21 este lunes.

Salazar agregó que han detectado posibles irregularidades en la forma en que algunas familias han estado pagando sus viviendas.

«Nos hemos dado cuenta que prácticamente están haciendo uso de las familias, no como propietarios sino con alquileres que son onerosos, y vamos a establecer un mecanismo para que haya una compensación para que ese dinero sea abonado al capital, del valor de la vivienda», concluyó.

