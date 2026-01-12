Principal
Continúa supervisión de trabajos en drenajes de Ciudad Marsella tras inundaciones
La supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en el sistema de drenajes de la residencial Ciudad Marsella, ubicada en San Juan Opico, La Libertad Centro, continuó este lunes, luego de las inundaciones registradas durante la tormenta del sábado por la noche, según informó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
A través de su cuenta oficial en X, la funcionaria detalló que desde tempranas horas se mantiene la supervisión de los trabajos ejecutados por la empresa Salazar Romero, enfocándose en la limpieza de drenajes, extracción de residuos y despeje de tuberías obstruidas.
«Esta mañana continuamos con la supervisión de los trabajos que realiza la empresa Salazar Romero en los drenajes, para sacar residuos y despejar las tuberías», escribió Sol.
La ministra subrayó que, aunque los equipos gubernamentales supervisan las labores, la ejecución y responsabilidad directa recaen en la empresa constructora.
«Estas acciones son supervisadas por nuestros equipos, pero es deber de la empresa la ejecución para responder a las familias que han comprado viviendas en ese proyecto», añadió.
La tormenta del sábado ocasionó inundaciones en varias viviendas de los polígonos 3 y 9 del Quartier 11 de la residencial, dejando pérdidas materiales que, según las autoridades, en algunos casos son totales. Ante esta situación, el Gobierno ha reiterado que la empresa constructora deberá asumir la responsabilidad por los daños.
«La empresa tendrá que asumir la responsabilidad al 100 % de cada uno de los daños materiales porque ha sido pérdida total la que han tenido en sus viviendas», aseguró Sol en declaraciones recientes.
La ministra señaló que los técnicos de la Unidad de Permisos de Construcción del Sistema de Vivienda llegaron a la oficina de OPVSA para solicitar el expediente completo de permisos del proyecto Ciudad Marsella, esto «con el fin de verificar que cada autorización cumpla con lo establecido en la ley».
Asimismo, personal de la Defensoría del Consumidor se trasladó a la zona para realizar un censo de las viviendas dañadas y documentar las pérdidas sufridas por las familias.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que se llevará a cabo una revisión integral, incluyendo el análisis de los contratos de compraventa.
«Desde nuestra institución veremos por los derechos de estas familias, que se restituyan las pérdidas. Haremos una revisión completa incluyendo aspectos contractuales», indicó Salazar en una entrevista concedida a Diálogo 21 este lunes.
Salazar agregó que han detectado posibles irregularidades en la forma en que algunas familias han estado pagando sus viviendas.
«Nos hemos dado cuenta que prácticamente están haciendo uso de las familias, no como propietarios sino con alquileres que son onerosos, y vamos a establecer un mecanismo para que haya una compensación para que ese dinero sea abonado al capital, del valor de la vivienda», concluyó.
Internacionales -deportes
Bombazo en Real Madrid: despidieron a Xabi Alonso
Se terminó el ciclo de Xabi Alonso en Real Madrid. El entrenador fue despedido y dejará su cargo luego de la dolorosa derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, este domingo en Arabia Saudita. Álvaro Arbeloa, DT del Castilla, será su reemplazante.
Según advirtió la institución a través de un comunicado oficial este lunes, la decisión fue «de mutuo acuerdo» y también remarcaron que el director técnico «siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo».
«Es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa», afirmaron. Y añadieron: «Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas».
Más allá de que apenas terminó el partido el DT afirmó que buscaba «mirar hacia adelante», Florentino Pérez -presidente de la institución- decidió ponerle punto final a su etapa al frente del equipo tras apenas siete meses. El Merengue tuvo un andar irregular en la Champions League (está séptimo) y tampoco se acerca al Barcelona en la cima de La Liga (es su escolta, a 4 puntos). La derrota en la Supercopa de España fue la gota que rebalsó el vaso y el mandatario resolvió despedirlo.
De esta manera, se termina el ciclo de Xabi Alonso, quien había hecho historia en el Bayer Leverkusen de Alemania pero no pudo afianzarse por completo en Real Madrid. En su etapa, cosechó 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. No fue suficiente. Ahora, el equipo Merengue, lleno de estrellas y con el argentino Franco Mastantuono en sus filas, quedará a cargo de Álvaro Arbeloa, DT del Castilla.
«El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo», afirmaron en un comunicado oficial. Y añadieron: «Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025».
Internacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Pavic listos para debutar en Adelaida
El tenista Marcelo Arévalo y su compañero, el croata Mate Pavic están listos para debutar tentativamente este martes en el Torneo de Adelaida, como antesala al primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que iniciará el domingo 18 de enero.
La aparición de ambos en este torneo marcará el debut este año en el Circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), que se viene cargado de actividad.
Tanto Arévalo como Pavic, iniciarán la temporada con el objetivo de superar lo realizado en el 2025, en el cual no pudieron levantar ningún trofeo de un torneo de Grand Slam.
El año anterior también marcó para ellos la pérdida del puesto número uno del ranking mundial de dobles de la ATP, el cual no pudieron recuperar tras experimentar una baja en su nivel de juego, eso les llevó a cerrar la temporada sin el brillo que lo hicieron en el 2024.
Por el momento aún no tienen rivales asignados, pero sí con buenas sensaciones para dar el puntapié inicial a la temporada 2026. «tentativamente jugarán este martes, ya que por ahora están bye (pase libre en 1a. Ronda)», afirmó su hermano Rafael, quien es parte de su equipo técnico.
Principal
Fin de semana culmina sin homicidios en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 10 y el domingo 11 de enero cerró con cero homicidios en El Salvador, totalizando 9 jornadas sin muertes a causa de la violencia.
«Finalizamos el domingo 11 de enero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Las fechas en las que no se han reportado homicidios en enero de este 2026 son: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Los reportes señalan que entre el 1 de junio de 2019 y el 11 de enero de 2026 son 1,111 días con cero homicidios en el país.
Las autoridades señalan que la reducción de la violencia se debe a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.