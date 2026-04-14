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Justicia de Guatemala anula orden de arresto contra embajador y fiscal de Colombia
La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y el actual embajador en el Vaticano Iván Velásquez formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU para investigar redes de corrupción en el Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.
Las pesquisas de la Cicig llevaron a prisión a altos funcionarios, por lo que, según organismos internacionales, las órdenes de captura fueron una represalia contra Camargo y Velásquez.
Una sala de apelaciones ordenó la detención de los funcionarios a mediados de 2025, luego de que la fiscalía guatemalteca los acusara de obstruir la justicia y de tráfico de influencias, entre otros delitos.
La decisión judicial señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.
Pero la Cámara de Amparo de la Corte Suprema, en una resolución publicada por la prensa local, resolvió que la sala «se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (…) al emitir ilegalmente órdenes de captura».
Camargo y Velásquez gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.
«A casi un mes de finalizar el período de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala», señaló Velásquez en X.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de «corrupta y antidemocrática», dejará el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien está enfrentada tras intentar impedir su investidura hace dos años.
La Cicig fue cancelada unilateralmente por el presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
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Tribunal recibe prueba en juicio contra Jorge Hernández por evasión de impuestos
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
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Condenan a dos ebrios por homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
Internacionales -deportes
FOX Latinoamérica anuncia el lanzamiento del canal FOX en Centroamérica
FOX Latinoamérica (“FOX”) anunció hoy la adquisición de la programación y la producción local del canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
La adquisición incluye contenido deportivo y una sólida cartera de derechos locales, además de una red de producción y acceso a talentos reconocidos. Esta adquisición fortalece la infraestructura operativa y comercial de FOX en Centroamérica, ampliando su alcance y profundizando su conexión con las audiencias de toda la región. FOX lanzará cuatro canales y los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá seguirán disfrutando de su contenido deportivo favorito, ahora con una oferta aún más completa.
La cartera regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga de Fútbol Panameña completa, además de equipos exclusivos de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, así como otros derechos locales y programas originales que son líderes de audiencia con talento local, consolidando una sólida oferta de fútbol centroamericano.
La oferta de contenido futbolístico local se complementará con la cartera de derechos internacionales de FOX, que incluye algunas de las ligas más relevantes del mundo, como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (a partir de la temporada 2026-27), la Liga Profesional Saudí y la Liga MX, además de una amplia cartera de derechos deportivos de fútbol femenino de México y Europa.
Además de contenido exclusivo de fútbol americano, en Centroamérica FOX ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo anualmente en otras disciplinas como el béisbol profesional de la MLB, las artes marciales mixtas con la PFL, la lucha libre AAA, la NASCAR Cup Series, la Fórmula E, el WRC y el WEC en deportes de motor y los deportes universitarios de la Conferencia Big Ten, creando una nueva y amplia oferta deportiva en la región.
“Centroamérica es una región con una gran pasión por el deporte, y nos entusiasma fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primera clase que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales ya existentes”, declaró Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general de FOX Latinoamérica. “Asimismo, me complace nombrar a Leandro Lagos como director de FOX en Centroamérica para liderar nuestras operaciones en el territorio”.
Esta adquisición supone una extensión del negocio que FOX ya tiene en Latinoamérica, donde los aficionados al deporte de la región podrán ver su programación deportiva favorita en el canal de pago FOX en Centroamérica y a través de la plataforma gratuita Tubi AVOD, y en el futuro, en el canal FOX+ bajo demanda y en el servicio de streaming directo al consumidor FOX One.