Ishuatán registra los vientos más fuertes de El Salvador en las últimas horas

Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportaron que en el distrito de Ishuatán, del municipio de Sonsonate Este, en el departamento de Sonsonate, se han registrado los vientos más fuertes de El Salvador en las últimas horas.

Según el MARN, los vientos en este punto del país han alcanzado velocidades de hasta 43.2 kilómetros por hora (km/h).

El top 3 lo completan Apaneca y El Imposible, ambos en Ahuachapán, con 42.0 y 40.9 km/h, respectivamente.

Mientras que en la zona de Santa Cruz Porrillo, en el departamento de San Vicente, se han registrado las ráfagas menos sensibles, alcanzado los 23.3 km/h.

