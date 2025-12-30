Principal
Bomberos continúa inspecciones en ventas colectivas de pirotecnia en todo el país
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) continúan las inspecciones en ventas colectivas de pirotecnia en diferentes puntos del país con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidente.
Según el reporte, las inspecciones y/o verificaciones van dirigidas principalmente en ventas colectivas de productos pirotécnicos.
El CBES precisó que el objetivo de estas acciones de control es “reducir riesgos y garantizar condiciones seguras”.
“Mantenemos monitoreo preventivo en ventas colectivas de productos pirotécnicos verificando las condiciones de seguridad, cumplimiento de medidas preventivas y reducción de riesgo de cualquier tipo de incidentes”, añadió Bomberos.
Principal
Ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora azotarán a El Salvador en las próximas horas
Para esta noche de martes y mañana 31 de diciembre se intensifican los Vientos Nortes, con ráfagas de 50 a 70 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y norte.
De acuerdo con la información, las temperaturas diurnas se mantendrán muy cálidas, y las temperaturas nocturnas frescas; aunque debe considerarse que, con la presencia de viento, podría percibirse una sensación térmica más fresca.
Para la madrugada de viernes 2 de enero, se prevé que las temperaturas estén un poco más frías en gran parte del país
Principal
Ishuatán registra los vientos más fuertes de El Salvador en las últimas horas
Autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportaron que en el distrito de Ishuatán, del municipio de Sonsonate Este, en el departamento de Sonsonate, se han registrado los vientos más fuertes de El Salvador en las últimas horas.
Según el MARN, los vientos en este punto del país han alcanzado velocidades de hasta 43.2 kilómetros por hora (km/h).
El top 3 lo completan Apaneca y El Imposible, ambos en Ahuachapán, con 42.0 y 40.9 km/h, respectivamente.
Mientras que en la zona de Santa Cruz Porrillo, en el departamento de San Vicente, se han registrado las ráfagas menos sensibles, alcanzado los 23.3 km/h.
Principal
Trabajador muere tras sufrir una descarga eléctrica en Usulután
Un hombre de aproximadamente 40 años murió la mañana de este martes tras sufrir una descarga eléctrica, en el distrito de Santa María, Usulután.
De acuerdo con información de socorristas de Cruz Verde, el hombre realizaba trabajos en un poste del tendido eléctrico cuando sufrió el golpe de la corriente eléctrica.
Los socorristas fueron alertados del incidente y a su llegada verificaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Extraoficialmente se conoció que el servicio fue interrumpido mientras las autoridades correspondientes realizan la inspección de la escena y retiran el cuerpo de la víctima.