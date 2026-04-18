Internacionales
Irán amenaza con cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz si continúa bloqueo de EE. UU.
Teherán amenazó el sábado con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes, hora después de que el paso marítimo fuera reabierto.
El reinicio del tránsito por el estrecho tranquilizó a los mercados el viernes e impulsó el optimismo en Washington.
Irán permitió que se reanudara el tránsito por el estrecho luego de que se confirmara la tregua entre Líbano e Israel.
En diálogo telefónico con la AFP, el presidente Donald Trump aseguró el viernes que no quedan «puntos conflictivos» para concluir un acuerdo de paz. Además dijo que Irán había acordado con entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.
«Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras», dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.
Irán sin embargo, dijo que su uranio enriquecido no será trasladado a ninguna parte.
También advirtió que si los buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones que proceden de puertos iraníes podría cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción global de crudo y gas natural licuado.
«Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto», escribió el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, en X. Añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán.
«Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán. Un bloqueo naval es una violación al cese al fuego», dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.
Las notas discordantes llegaron en un día que Trump había calificado de «GRANDE Y BRILLANTE», con una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogiaba a Pakistán, mediador de las conversaciones, y a los aliados del Golfo.
En su entrevista telefónica con la AFP, Trump dijo sobre el acuerdo que «parece que va a ser algo muy bueno para todos». Y, ante la pregunta sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, respondió: «Ningún punto conflictivo, en absoluto».
El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y drones en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.
Los precios del petróleo ya habían cedido ante la esperanza de una salida negociada al conflicto, y su caída se aceleró el viernes. Las acciones subieron a medida que los inversores se contagiaron del optimismo.
En la noche del viernes, Estados Unidos emitió otra exención que permite la venta de crudo ruso y productos derivados que ya están en el mar, una movida que llevará a la baja los precios del petróleo a medida que aumenta el suministro.
El cese al fuego en Líbano y la reapertura del estrecho marcaron un avance clave en el acuerdo que busca Washington para acabar su guerra con Irán, después de que Teherán insistiera en que la lucha con Líbano debía incluirse en la negociación.
En Líbano, familias desplazadas buscan regresar, durante los 10 días de tregua, a sus hogares en el bombardeado sur de Beirut.
«Nuestros sentimientos son indescriptibles, orgullo y victoria», dijo a la AFP Amani Atrash, de 37 años, y agregó que espera que el cese al fuego continúa.
Trump dijo que Washington le «prohibió» a Israel continuar con sus ataques.
«Es suficiente», dijo, y agregó que Estados Unidos trabajará con Líbano «para lidiar» con Hezbolá.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.
«Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones» del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.
Líbano dijo que trabaja en «un acuerdo permanente» con Israel tras el alto al fuego, afirmó su presidente, Joseph Aoun.
Es «una fase de transición (…) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo», agregó.
Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar «ataques planeados, inminentes o en curso», y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.
De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el «dedo en el gatillo» por si Israel viola la tregua.
Internacionales
Trump afirma que Irán «aceptó todo»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy viernes que Irán «aceptó todo» para un acuerdo de paz, incluyendo trabajar con Washington para retirar el uranio enriquecido sin la participación de tropas terrestres estadounidenses.
«No. Nada de tropas», dijo en una entrevista telefónica con CBS News.
Sin embargo, cuando se le preguntó quién recuperaría el uranio de Irán, Trump dijo: «Nuestra gente».
«Bajaremos a buscarlo con ellos y luego nos lo llevaremos», afirmó Trump.
«Lo obtendremos juntos porque para entonces ya tendremos un acuerdo, y no hay necesidad de combatir cuando hay un acuerdo. Bien, ¿no? Eso es mejor. Si hubiéramos tenido que hacerlo de otra manera, lo habríamos hecho», dijo.
Trump añadió que Irán aceptó también dejar de apoyar a grupos como Hizbulá y Hamas.
El presidente señaló que las dos partes se reunirán este fin de semana y que Estados Unidos continuará su bloqueo contra puertos iraníes «hasta que hayamos terminado».
Trump dijo hoy previamente a Bloomberg que un acuerdo para poner fin a la guerra estadounidense-israelí contra Irán está casi concluido porque las conversaciones sobre un acuerdo de paz duradero serán entabladas «probablemente» este fin de semana en Pakistán.
Estados Unidos e Irán llevaron a cabo su primera ronda de negociaciones el sábado y la madrugada del domingo en Islamabad, la capital de Pakistán, para reducir la tensión en Medio Oriente. Las conversaciones, que no lograron producir un acuerdo, tuvieron lugar luego del anuncio de un cese al fuego el 8 de abril entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras 40 días de enfrentamientos.
Irán intensificó el control sobre el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán desde el 28 de febrero. Estados Unidos también impuso un bloqueo naval en el estrecho luego de las fallidas negociaciones en Islamabad.
Esta mañana, tanto Washington como Teherán confirmaron que el estrecho ha quedado completamente abierto para todos los barcos comerciales. Sin embargo, Trump escribió en la red Truth Social que el bloqueo naval estadounidense «se mantendría vigente en toda su extensión». En respuesta, Irán advirtió del cierre de la vía navegable de nuevo si Estados Unidos continúa con su bloqueo.
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Presidenta electa de Costa Rica admira la seguridad salvadoreña
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, reiteró su admiración por los resultados de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
«Respeto los cambios que ha tenido El Salvador en el manejo de la seguridad; admiro los resultados que ha tenido en políticas públicas relacionadas con el combate al crimen organizado», afirmó en la entrevista Voces en Juego.
Fernández destacó que «El Salvador pasó de ser uno de los países con más sicariato y violencia a ser un país con estándares superiores a los de Suiza».
«Eso es lo que admiro, el resultado alcanzado. Me parece que podemos imitar mucho de ese modelo que salió exitoso y traerlo a Costa Rica», comentó.
La jefa de Estado electa no concibe la idea de que la población tenga que dejar su cotidianidad ante la amenaza que representan los grupos delincuenciales.
«Costa Rica está llena de gente buena, ¿por qué la gente tiene que vivir encerrada en la casa mientras los maleantes se apropiaron de los espacios públicos?, ¿por qué un estudiante debe tener temor de ir a tomar el bus en la esquina?, ¿por qué un pulpero [vendedor de tienda] tiene que vivir tras 25 rejas para que no le asalten? Yo no estoy de acuerdo con eso», expuso.
Al ser cuestionada respecto a si estaría dispuesta a restringir derechos en su país como medida para enfrentar el crimen organizado, respondió: «Si en algún momento en Costa Rica tuviéramos una explosión en el sicariato, narcotráfico, que sea un disparador de los índices, solicitaría autorización a la Asamblea Legislativa».
Sobre el trabajo del presidente Bukele en seguridad dijo: «Admiro algunas cualidades de él, que son las que he podido conocer, por ejemplo, la valentía que ha tenido para hacerle frente al sicariato».
«En El Salvador la gente camina tranquila y utiliza los espacios públicos», afirmó la costarricense.
Internacionales
Ocho heridos tras explosión en edificio de barrio residencial de Montevideo, Uruguay
Ocho personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, como consecuencia de una explosión este viernes en un edificio de un barrio residencial de Montevideo.
Según un comunicado del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, ocho personas resultaron heridas, tres de las cuales fueron derivadas a distintos centros asistenciales.
La explosión, al parecer de origen accidental, debida al gas, se produjo alrededor de las 09H00 (12H00 GMT) en un edificio en el barrio residencial de Punta Carretas.
Una pareja de personas mayores que vivía en el tercer piso, donde se localizó la explosión, está hospitalizada en estado grave por quemaduras en entre el 40% y 80% de sus cuerpos.
Otra persona fue trasladada a los servicios de emergencias por intoxicación por monóxido de carbono.
La onda expansiva también provocó daños en edificios cercanos y lanzó vidrios a varios metros de distancia.
«Fue un estruendo impresionante, vidrios que se te caen arriba, marcos que se te caen. No entendés nada», declaró a medios de comunicación Alejandro Leindekar, vecino del quinto piso del edificio.
Leindekar también afirmó haber sentido «un olor raro» en el inmueble en la noche del jueves.
El director Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño aseguró que se investigarán las causas precisas del hecho una vez removidos los escombros necesarios y garantizada la seguridad del luga