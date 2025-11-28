Principal
Fuertes vientos y calor en El Salvador durante este viernes
Los fuertes vientos azotarán a El Salvador, este viernes, pero no evitarán que el ambiente esté muy cálido, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Según el meteorólogo David Pichinte Quele, el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h), “con ráfagas ocasionales de hasta 50 km/h, en zonas altas de occidente y oriente”.
Quele sostuvo que “las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día, y fresco por la noche y la madrugada”. “La principal influencia es el flujo acelerado del noreste y este”, agregó.
En cuanto a las lluvias, el meteorólogo del MARN dijo que “no se prevén durante todo el día”.
“La mañana se prevé con cielo despejado y, en el transcurso de la tarde, se espera variación en la cantidad de nubosidad en las cercanías de zonas altas de montañas y volcanes”, agregó Quele.
Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por un automóvil en Santa Tecla
Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por un automóvil, la noche del jueves, en el municipio de La Libertad Sur, del departamento de La Libertad.
Según el reporte, elementos de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional de Antiguo Cuscatlán atendieron a la víctima, quien, afortunadamente, resultó con lesiones leves.
El siniestro tuvo lugar en el sector del redondel El Trébol, Ciudad Merliot, en el distrito de Santa Tecla.
“Un motociclista fue impactado por un vehículo sedán. El conductor de la motocicleta fue atendido en el lugar por nuestros socorristas”, detalló CVS.
Mandan a prisión a sujeto que fue sorprendido con coca
El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Jonathan Reynaldo Martínez Aguilar, acusado del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
De acuerdo con la fiscalía, Martínez Aguilar fue detenido el 11 de noviembre de 2025, cuando agentes de la División Antinarcóticos de la PNC patrullaban el parqueo de una gasolinera ubicada en la avenida Caballería, colonia General Arce, en San Salvador. En ese momento, los agentes observaron al imputado dentro de un vehículo en actitud sospechosa.
Al intervenirlo, el sujeto manifestó ser conductor de una aplicación de transporte. Sin embargo, durante la requisa realizada al vehículo, se le encontraron en un bolso cinco porciones de polvo blanco sobre el asiento delantero del copiloto.
Asimismo, se le encontraron $215 en efectivo y dos teléfonos celulares. El polvo incautado dio positivo a cocaína.
En la audiencia inicial, la juzgadora determinó que los indicios presentados acreditaban la existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que el caso continuará en la fase de instrucción.
Internacionales
Trump anuncia que pausará permanentemente “la migración de todos los países del tercer mundo”
El presidente, Donald Trump, dijo en una publicación en su plataforma Truth Social que pausará «de forma permanente» la migración procedente «de todos los países del tercer mundo», «para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo», sin precisar a cuáles se refería ni cuándo podría empezar dicha política.
Además, el mandatario dijo que pondrá fin a las millones de “admisiones ilegales» que atribuyó al expresidente Joe Biden, y detalló que finalizará “todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos”, además de desnaturalizar “a los migrantes que socaven la tranquilidad interna” y deportar a «cualquier extranjero que sea una carga pública, “un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental”.
El anuncio se produjo luego de que el Gobierno estadounidense incluyera a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de “países de preocupación” a los que someterá a una “revisión rigurosa” de sus tarjetas de residente, o green cards.
Dicha orden ejecutiva prohíbe, supuestamente por “seguridad nacional”, el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Estos mismos 19 países son los que contempla ahora la nueva revisión que anunció este jueves el director del USCIS, Joseph B. Edlow, tras el ataque que dejó dos elementos heridos de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde el presunto responsable fue un afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal.