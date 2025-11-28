Principal
Captan a un simpático mono caminando sobre la orilla de una carretera en Usulután
A través de redes sociales está circulando un video que se está robando los ‘Me encanta’ y ‘Me asombra’ de todos. Se trata de un mono que fue captado a la orilla de la carretera que conduce hacia San Dionisio, en el departamento de Usulután, en la zona Oriental del país.
El video fue captado por una mujer que iba a bordo de un vehículo, quien reaccionó muy emocionada al notar la presencia del primate.
“¡Aaaaaaaaaay, un mono!”, expresó la mujer, quien no pudo evitar emocionarse.
Las imágenes muestran al primate caminando en dos patas y luego se lanza hacia las ramas de un árbol.
Por ahora, se desconoce si se trata de un mono silvestre o de un ejemplar que alguien tenía ilegalmente como mascota y se escapó.
Capturan a panameño que chocó contra varios postes del tendido eléctrico en la carretera de Oro
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al conductor que chocó contra varios postes del tendido eléctrico sobre la carretera de Oro, la noche del jueves, en el departamento de San Salvador.
Se trata de Eric Jesús Arosemena Mallett, de 35 años de edad, de nacionalidad panameña.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 06 y medio de la carretera de Oro, en las cercanías de Unicentro Altavista, en el distrito de Ilopango, del municipio de San Salvador Este.
Tras el siniestro, la PNC le realizó el antidoping y Mallett arrojó un resultado de ¡77 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
“Chocó en varios postes del tendido eléctrico, pero el percance no generó ningún problema con el paso vehicular”, dijo la Policía, agregando que será remitido por el cargo de conducción peligrosa.
Joan Laporta “El Madrid tiene barcelonitis” en respuesta a Florentino Pérez
Joan Laporta no se quedó callado y este viernes brindó declaraciones fuertes en contra del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Desde Andorra, el presidente azulgrana respondió a las declaraciones del presidente del Madrid en la asamblea de socios ordinaria del fin de semana pasado: “Creo que están fuera de juego; denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué. Están presentes en todo momento en el proceso judicial del Caso Negreira, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros; han favorecido toda la vida al Madrid”, arremetió Laporta.
“Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que, para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y, en el otro, Vinicius le rompe la nariz a Iñaki, y esos dos goles no tendrían que haber subido. Ahora el Barça estaría liderando la Liga”, contestó Laporta.
Además, añadió: “Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça; no les gustó que el Barça fuera la referencia mundial del 2004 al 2015, donde el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lugar. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos, reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador”.
Capturan a sujeto con varias bolsas de marihuana y pipas en Soyapango
Rafael Eduardo Ramírez Albanés será procesado por el delito de posesión y tenencia de drogas, luego de ser intervenido por las autoridades en la Urbanización El Limón, en Soyapango, municipio de San Salvador Este.
Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron tres porciones de marihuana, dos pipas, 115 dólares en efectivo y un vehículo, los cuales serán incorporados como evidencia en el proceso judicial.
Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para continuar con el debido proceso legal.