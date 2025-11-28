Captan a un simpático mono caminando sobre la orilla de una carretera en Usulután

Joan Laporta no se quedó callado y este viernes brindó declaraciones fuertes en contra del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Desde Andorra, el presidente azulgrana respondió a las declaraciones del presidente del Madrid en la asamblea de socios ordinaria del fin de semana pasado: “Creo que están fuera de juego; denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué. Están presentes en todo momento en el proceso judicial del Caso Negreira, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros; han favorecido toda la vida al Madrid”, arremetió Laporta.

“Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que, para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y, en el otro, Vinicius le rompe la nariz a Iñaki, y esos dos goles no tendrían que haber subido. Ahora el Barça estaría liderando la Liga”, contestó Laporta.

Además, añadió: “Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça; no les gustó que el Barça fuera la referencia mundial del 2004 al 2015, donde el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lugar. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos, reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador”.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...