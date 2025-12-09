Fuerte accidente deja tres lesionados en La Libertad

Tres personas resultaron lesionadas tras un fuerte accidente de tránsito en el departamento de La Libertad, esta madrugada de martes.

“El hecho ocurrió cuando un vehículo tipo camión perdió el control impactando contra separadores, dejando como resultado a 3 personas lesionadas”, dijo Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Quezaltepeque.

Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 24 de la carretera Panamericana Oeste, a la altura de empresa CORINCA, en el distrito de Quezaltepeque, del municipio de La Libertad Norte.

CS detalló que le brindaron atención prehospitalaria a las tres víctimas. Erika García Linares, de 25 años de edad, presentó un golpe contuso en el tabique nasal.

Mónica Stephanie Chevez, de 28 años de edad, resultó con un golpe contuso en la articulación de la rodilla izquierda.

Finalmente, Emerson Alexander Guardado, de 25 años de edad, sufrió un golpe contuso en ambas articulaciones de la rótula.

“Los pacientes fueron trasladados por nuestra unidad hacia FOSALUD de Quezaltepeque”, añadió CS.

