Principal
FSV entrega inmueble para fortalecer la infraestructura de seguridad en Soyapango
El Fondo Social para la Vivienda (FSV) transfirió este martes 25 de noviembre un inmueble a favor del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para el funcionamiento de una delegación policial en el Reparto La Campanera, en Soyapango. La decisión se concretó luego de que la Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos, el decreto que autoriza el traspaso.
El inmueble está ubicado en el lote 27, polígono 18, del Reparto La Campanera, cantón El Limón, distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este. La propiedad será utilizada para la operación de una delegación policial destinada a brindar seguridad y atención directa a los residentes de la zona.
Según el decreto aprobado, la transferencia del inmueble fue avalada previamente por la VI sesión de la Asamblea de Gobernadores del FSV, realizada en abril de 2025. El objetivo es apoyar al Ministerio de Seguridad en el desarrollo de programas comunitarios vinculados a la prevención del delito y la consolidación de entornos seguros.
Durante años, los habitantes de La Campanera y sectores cercanos vivieron bajo el dominio de pandillas que impusieron reglas y restricciones, llegando incluso a limitar el ingreso de la Policía Nacional Civil (PNC). La zona ganó notoriedad internacional tras la difusión de un documental que mostró la crudeza del estilo de vida impuesto por los grupos criminales y la violencia que enfrentaban las familias.
Con la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, que inició con la captura masiva de pandilleros, estas comunidades han experimentado una transformación.
El inmueble transferido, valorado en $6,600, tendrá como función principal fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y prevenir hechos delictivos en beneficio de la población residente. El decreto también establece que el FSV asumirá las obligaciones municipales pendientes relacionadas con la propiedad, mientras que el Ministerio de Seguridad deberá realizar las actualizaciones correspondientes ante la alcaldía local.
Principal
Condenan a 35 años a pandillero por homicidio cometido en 2011
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que José David Umanzor Hernández fue condenado a 35 años de prisión por participar en el homicidio agravado de un hombre, ocurrido en 2011.
De acuerdo con las investigaciones, tras una discusión, Umanzor Hernández junto a otros pandilleros asesinaron a la víctima en un predio baldío de la lotificación Monteverde, en el distrito de San Miguel.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel lo sentenció por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, destacando el papel de las autoridades en la investigación y persecución de estos delitos.
Principal
Hombre muere tras caer de bus en Santa Elena
El paso vehicular se mantiene complicado sobre el bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, debido al procesamiento de la escena donde una persona perdió la vida a tempranas horas de este miércoles.
Equipos de Cruz Roja Salalvadoreña atendieron el llamado tras el incidente, agentes municipales de Antiguo Cuscatlán también llegaron a la escena, sin embargo, el hombre ya había fallecido; por el momento las autoridades policiales trabajan en el lugar.
Según información preliminar, la víctima cayó de un autobús de la ruta 34 que se encontraba en movimiento. Se conoce que la persona viajaba en una de las puertas de la unidad cuando ocurrió el accidente.
Las autoridades ya investigan el hecho para determinar responsabilidades. En la zona se reporta tráfico cargado en sentido hacia la Embajada de EEUU, por lo que se recomienda conducir con precaución.
Principal
Rescatan a culebra masacuata atorada en el techo de una casa en San Martín
Comandos de Salvamento informó que un equipo de la base de San Martín atendió este martes el rescate de una culebra masacuata en la colonia San Martín, en el municipio de San Martín, San Salvador Este.
Según la institución, los socorristas llegaron al lugar tras recibir el aviso de los habitantes, quienes solicitaron apoyo para retirar al reptil de manera segura. El personal especializado realizó la captura sin incidentes.
La masacuata fue posteriormente trasladada y liberada en un punto seguro, lejos de zonas residenciales, para proteger tanto a la población como al propio animal.