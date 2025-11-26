FSV entrega inmueble para fortalecer la infraestructura de seguridad en Soyapango

El Fondo Social para la Vivienda (FSV) transfirió este martes 25 de noviembre un inmueble a favor del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia para el funcionamiento de una delegación policial en el Reparto La Campanera, en Soyapango. La decisión se concretó luego de que la Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos, el decreto que autoriza el traspaso.

El inmueble está ubicado en el lote 27, polígono 18, del Reparto La Campanera, cantón El Limón, distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este. La propiedad será utilizada para la operación de una delegación policial destinada a brindar seguridad y atención directa a los residentes de la zona.

Según el decreto aprobado, la transferencia del inmueble fue avalada previamente por la VI sesión de la Asamblea de Gobernadores del FSV, realizada en abril de 2025. El objetivo es apoyar al Ministerio de Seguridad en el desarrollo de programas comunitarios vinculados a la prevención del delito y la consolidación de entornos seguros.

Durante años, los habitantes de La Campanera y sectores cercanos vivieron bajo el dominio de pandillas que impusieron reglas y restricciones, llegando incluso a limitar el ingreso de la Policía Nacional Civil (PNC). La zona ganó notoriedad internacional tras la difusión de un documental que mostró la crudeza del estilo de vida impuesto por los grupos criminales y la violencia que enfrentaban las familias.

Con la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, que inició con la captura masiva de pandilleros, estas comunidades han experimentado una transformación.

El inmueble transferido, valorado en $6,600, tendrá como función principal fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y prevenir hechos delictivos en beneficio de la población residente. El decreto también establece que el FSV asumirá las obligaciones municipales pendientes relacionadas con la propiedad, mientras que el Ministerio de Seguridad deberá realizar las actualizaciones correspondientes ante la alcaldía local.

