Connect with us

Nacionales -deportes

FIFA sanciona nuevamente a la FESFUT por incidentes en el partido contra Guatemala

Publicado

Hace 44 minutos

el

La FIFA sancionó a las federaciones de fútbol de Guatemala y El Salvador por incidentes ocurridos en el más reciente partido entre ambas selecciones.

En el caso de la Federación de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT), la FIFA impuso una multa de 20,000 francos suizos, es decir, $24,824.20 y en el próximo partido contra Panamá debe jugarlo con una reducción del aforo del estadio El Trébol.

Mientras que para la FESFUT, la sanción económica es de $6210,80 y el próximo partido de local tiene que disputarlo con una reducción del 20% del aforo permitido.

Las sanciones de FIFA se deben a supuestos actos de discriminación y abusos racistas en el partido que ambas selecciones jugaron en el estadio Cuscatlán.

Related Topics:
Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Nacionales -deportes

El Barcelona vence al Real Madrid en el Clásico de las Leyendas

Publicado

Hace 10 horas

el

9 noviembre, 2025

Por

Miles de aficionados se dieron cita en el estadio Jorge “El Mágico” González para disfrutar del esperado Clásico de las Leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

El encuentro reunió a exfiguras históricas de ambos clubes, que brindaron un espectáculo lleno de técnica, recuerdos y pasión futbolera.

El partido concluyó con una victoria del conjunto azulgrana por 2-0, resultado que fue celebrado por la afición que llenó las gradas y disfrutó de cada jugada en un ambiente de fiesta y nostalgia.

Durante el evento, los asistentes pudieron revivir los momentos más emblemáticos de la rivalidad entre merengues y azulgranas, mientras las leyendas compartían gestos de camaradería y agradecimiento con el público salvadoreño, que respondió con aplausos y cánticos a cada jugada destacada.

 

Continuar Leyendo

Nacionales -deportes

Las leyendas del Barcelona afinan detalles en el estadio Mágico González antes del clásico contra el Real Madrid

Publicado

Hace 2 días

el

7 noviembre, 2025

Por

El icónico excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección española, Carles Puyol, encabezó este viernes el reconocimiento de la cancha del estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

Junto a él estuvieron otras figuras históricas del club catalán, como Touré Yaya y Juan Pablo Sorín, quienes también realizaron trabajos de activación con balón para recuperar movilidad después del largo viaje a territorio salvadoreño.

La práctica fue abierta al público, lo que permitió que decenas de aficionados —muchos de ellos niños acompañados por sus padres— se acercaran a ver a sus ídolos y lucieran orgullosamente las camisetas del Barcelona.

El esperado encuentro entre las leyendas del Real Madrid y del Barcelona se disputará este viernes, reviviendo una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, ahora en suelo salvadoreño.

Continuar Leyendo

Internacionales -deportes

Estas leyendas del Real Madrid y Barcelona traerán la magia del “clásico” a San Salvador

Publicado

Hace 1 semana

el

30 octubre, 2025

Por

El próximo 8 de noviembre, el estadio Jorge “Mágico” González será el escenario de un encuentro especial que reunirá a las leyendas del Real Madrid y el Barcelona, reviviendo la emoción del clásico español.

Por el Real Madrid Legends destacan figuras como Iker Casillas, campeón del mundo a nivel de clubes y con la selección, acompañado de Pepe, Guti, Christian Karembeu y Steven McManaman, entre otros.

El Barcelona Legends también contará con grandes nombres, incluyendo a Romario y Carles Puyol, además de Phillip Cocu, Javier Saviola y Yaya Touré, entre otras estrellas.

El evento promete traer nostalgia y espectáculo a los aficionados salvadoreños que podrán disfrutar de algunos de los mejores jugadores que han marcado la historia de ambos clubes.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído