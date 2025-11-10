Nacionales -deportes
FIFA sanciona nuevamente a la FESFUT por incidentes en el partido contra Guatemala
La FIFA sancionó a las federaciones de fútbol de Guatemala y El Salvador por incidentes ocurridos en el más reciente partido entre ambas selecciones.
En el caso de la Federación de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT), la FIFA impuso una multa de 20,000 francos suizos, es decir, $24,824.20 y en el próximo partido contra Panamá debe jugarlo con una reducción del aforo del estadio El Trébol.
Mientras que para la FESFUT, la sanción económica es de $6210,80 y el próximo partido de local tiene que disputarlo con una reducción del 20% del aforo permitido.
Las sanciones de FIFA se deben a supuestos actos de discriminación y abusos racistas en el partido que ambas selecciones jugaron en el estadio Cuscatlán.
El Barcelona vence al Real Madrid en el Clásico de las Leyendas
Miles de aficionados se dieron cita en el estadio Jorge “El Mágico” González para disfrutar del esperado Clásico de las Leyendas entre el Real Madrid y el FC Barcelona.
El encuentro reunió a exfiguras históricas de ambos clubes, que brindaron un espectáculo lleno de técnica, recuerdos y pasión futbolera.
El partido concluyó con una victoria del conjunto azulgrana por 2-0, resultado que fue celebrado por la afición que llenó las gradas y disfrutó de cada jugada en un ambiente de fiesta y nostalgia.
Durante el evento, los asistentes pudieron revivir los momentos más emblemáticos de la rivalidad entre merengues y azulgranas, mientras las leyendas compartían gestos de camaradería y agradecimiento con el público salvadoreño, que respondió con aplausos y cánticos a cada jugada destacada.
Las leyendas del Barcelona afinan detalles en el estadio Mágico González antes del clásico contra el Real Madrid
El icónico excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección española, Carles Puyol, encabezó este viernes el reconocimiento de la cancha del estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.
Junto a él estuvieron otras figuras históricas del club catalán, como Touré Yaya y Juan Pablo Sorín, quienes también realizaron trabajos de activación con balón para recuperar movilidad después del largo viaje a territorio salvadoreño.
#DeDeportes Las leyendas del Barcelona FC ya entrenan en el estadio Jorge «Mágico» González, previo al clásico contra los veteranos del Real Madrid de mañana sábado. Fotos: Sofía Mazariego/Video: Wilmer Merino/#DiarioES pic.twitter.com/vWrAeAEaaz
— Diario El Salvador (@elsalvador) November 7, 2025
La práctica fue abierta al público, lo que permitió que decenas de aficionados —muchos de ellos niños acompañados por sus padres— se acercaran a ver a sus ídolos y lucieran orgullosamente las camisetas del Barcelona.
El esperado encuentro entre las leyendas del Real Madrid y del Barcelona se disputará este viernes, reviviendo una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, ahora en suelo salvadoreño.
#DeDeportes Touré Yaya y Juan Pablo Sorín son algunas de las estrellas que se ven en la cancha. Mientras en las butacas niños acompañados de sus padres lucen las camisas del Real Madrid y Barcelona que mañana se enfrentarán en un nuevo clásico. Fotos: Sofía Mazariego/Video:… pic.twitter.com/VpNmVIWlAX
— Diario El Salvador (@elsalvador) November 7, 2025
Estas leyendas del Real Madrid y Barcelona traerán la magia del “clásico” a San Salvador
El próximo 8 de noviembre, el estadio Jorge “Mágico” González será el escenario de un encuentro especial que reunirá a las leyendas del Real Madrid y el Barcelona, reviviendo la emoción del clásico español.
Por el Real Madrid Legends destacan figuras como Iker Casillas, campeón del mundo a nivel de clubes y con la selección, acompañado de Pepe, Guti, Christian Karembeu y Steven McManaman, entre otros.
El Barcelona Legends también contará con grandes nombres, incluyendo a Romario y Carles Puyol, además de Phillip Cocu, Javier Saviola y Yaya Touré, entre otras estrellas.
El evento promete traer nostalgia y espectáculo a los aficionados salvadoreños que podrán disfrutar de algunos de los mejores jugadores que han marcado la historia de ambos clubes.