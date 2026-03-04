Principal
Festival Cultural y Gastronómico 2026 para celebrar el Año Nuevo Chino
La Asociación Salvadoreña de Estudios de Confucio y Mencio (ASECOM) celebrará este domingo el Año Nuevo Chino con un Festival Cultura y Gastronómico 2026 que se realizará en la cancha de baloncesto de la Universidad Centroamericana (UCA).
El festival que iniciará a partir de las ocho de la mañana tiene como fin promover el intercambio cultural y gastronómico chino especialmente con comida vegetariana, dicen sus organizadores que anuncian que la entrada es gratuita.
El pasado17 de febrero de 2026 comenzó el Año del Caballo en el calendario chino, un signo asociado a la energía, la perseverancia y una profunda tradición cultural y mitológica.
La ASECOM explica además que con este evento se busca hacer «énfasis sobre el tema de la protección ambiental (así como la) enseñanza a todos los interesados sobre cómo cuidar nuestra salud tanto físicamente como mentalmente».
Los asistentes al festival podrán degustar deliciosa comida vegetariana originaria de distintos países, disfrutar de música en vivo y de danza, así como también de la participación de pintura y escritura china.
La ASECOM anuncia además que el público podrá aprender sobre el arte del te y participar de otras actividades, entre ellas, de las rifas de diferentes electrodomésticos y celulares, entre otros.
Jetset
Muere Satoshi Mori, animador y fundador de Gift-o’-Animation
El mundo del anime lamenta la pérdida de Satoshi Mori, un destacado animador y creador cuya carrera abarcó múltiples roles dentro de la industria. Mori falleció el pasado 20 de febrero de 2026 a los 41 años, tras librar una batalla prolongada contra una enfermedad, según confirmó su familia y el estudio Kinema Citrus, con el que estuvo vinculado durante gran parte de su trayectoria.
Nacido el 20 de agosto de 1984, Mori ingresó al mundo de la animación en 2005, destacándose rápidamente por su talento técnico y creativo. A lo largo de su carrera, trabajó en varias series de renombre internacional, aportando como animador, director y diseñador de escenas en títulos como One Punch Man, Made in Abyss y entregas de Cardfight!! Vanguard, así como contribuciones en otras producciones importantes del anime contemporáneo.
En 2015, Mori fundó Gift-o’-Animation, un estudio filial que colaboró estrechamente con Kinema Citrus en procesos de producción y apoyo técnico, consolidándose como puente creativo entre equipos y permitiendo que varias series mantuvieran su calidad visual y narrativa. Bajo su liderazgo, el estudio también participó en múltiples temporadas de la saga Cardfight!! Vanguard, ganando reconocimiento entre los fanáticos del género.
Jetset
Directores de cortometrajes nominados al Óscar ven apertura en la industria
«La categoría de cortometraje muestra una diversidad particular en sus géneros», dijo a AFP Julia Aks, nominada junto a Steve Pinder por su sátira menstrual «Jane Austen’s Period Drama».
«Y creo que eso me llena de esperanza, porque la Academia, que es el pináculo y el termómetro de la industria, se está abriendo cada vez más».
La joven realizadora poco imaginaba que su obra, una comedia de época que aborda la menstruación y cuya protagonista se llama Estrogenia, aterrizaría en la mayor gala de Hollywood.
«Es muy alentador que el tipo de cosas que queremos hacer también estén siendo reconocidas», dijo.
La categoría de cortometrajes es vista como una puerta de entrada para nuevos talentos que buscan destacarse en la competitiva industria, y ha contribuido a lanzar carreras en el pasado.
Fue el caso de Martin McDonagh, guionista y director de las multipremiadas películas «Tres anuncios por un crimen» (2017) y «Los espíritus de la isla» (2022).
– «Honor increíble» –
«Es un honor increíble», comentó Pinder. «La Academia está integrada por personas que admiramos y con quienes queremos trabajar a futuro», agregó en conversación con AFP.
Para Sam Davis, que entró en la competencia junto a Jack Piatt por su corto «The Singers», se trata de «un momento irreal».
Y cree que la nominación valida su apuesta por elaborar sus preocupaciones personales a través del cine.
«The Singers» sigue a un grupo de hombres solitarios que una noche en un bar inician espontáneamente una competencia de canto.
«Quería contar una historia sobre la conexión y el poder de la vulnerabilidad, especialmente hoy en día cuando todo el mundo está en sus teléfonos, y estamos más desconectados», dijo Davis a AFP.
El joven realizador, que cuenta entre sus ídolos a Paul Thomas Anderson, sostuvo que el aislamiento que afecta a los hombres de su generación era algo que quería evocar en la pantalla.
«Nunca se sabe quien está a tu lado en la tienda o en el bar», comentó. «Quizás haces un amigo si hablas».
– «Transformaciones» –
La misma temática guió el trabajo del debutante Lee Knight, director de «A friend of Dorothy», protagonizado por la actriz británica Miriam Margolyes.
La pieza de 20 minutos, en la que también actúa Stephen Fry, retrata la amistad improbable entre una anciana y su joven vecino, y plantea una reflexión sobre la importancia de conectar con otro ser humano más allá de generaciones y orígenes.
«Se encuentran en un momento en el que se necesitan mutuamente, y están solos cada uno a su manera», explicó Knight a la AFP.
Para estos talentos que buscan su espacio en Hollywood, la nominación les confirma que por más competitiva que sea la industria, quien insiste persevera.
«Se trata de enviarle un mensaje a otros cineastas, actores, contadores de historias. Es un cliché, pero realmente no puedes rendirte», dijo Knight, quien probó suerte por años como actor antes de su primera aventura detrás de la cámara.
«Hubo momentos en los que cerré mi computadora y dije: no puedo».
Meyer Levinson-Blount, nominado junto a Oron Caspi por «Butcher’s Stain», coincide.
«Nunca sabes qué va a pasar, o cuándo va a pasar», dijo Levinson-Blount a AFP.
«Butcher’s Stain» cuenta la historia de un empleado árabe-israelí que trabaja en un supermercado de Tel Aviv y es acusado de quitar afiches de personas secuestradas.
El optimismo es la clave para entrar a esta industria, sostiene Oron Caspi.
«Contar historias es una de las artes más antiguas, y creo que muchas de las transformaciones en relación a la tecnología y los cambios respecto a la situación en que nos encontramos… así es como obtenemos nuestras historias», dijo Caspi.
«Siento que estamos entrando en una era muy interesante para la narrativa».
La 98ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.
Internacionales
Un submarino de EE. UU. hunde un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka
Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, dijo este miércoles el Pentágono en el quinto día de guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.
Después de incendiar la región con sus acciones contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán atacó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando amenazaba a Turquía.
Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos.
«Guerra injusta»
El conflicto tiene repercusiones a miles de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial.
Las autoridades de Sri Lanka dijeron que habían recuperado los cuerpos de 87 marineros iraníes.
Personal de salud transporta (hasta la morgue del hospital Karapitiya en Galle) los cuerpos de los marineros iraníes fallecidos en un ataque con torpedos estadounidenses contra su fragata IRIS Dena, frente a la costa sur de Sri Lanka. Foto: AFP
Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí, a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).
La máxima autoridad chiita de Irak, el gran ayatolá Alí Sistani, nacido en Irán, denunció por su parte la «guerra injusta» librada contra Irán, e instó a todos los países a «desplegar todos los esfuerzos para ponerle fin».
Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, no obstante, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.
Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión en Teherán en Líbano.