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Fede Valverde, el pulmón del Real Madrid, se graduará con Uruguay en Wembley
Los 90.000 espectadores del estadio londinense de Wembley tendrán el viernes sus miradas puestas en Fede Valverde. El centrocampista uruguayo, tras su reciente triplete con el Real Madrid contra el Manchester City, vuelve a medirse a un cuadro inglés.
Valverde atraerá todos los focos de este amistoso contra Inglaterra, el duodécimo duelo entre ambas selecciones, con ventaja sudamericana en los demás once (cinco victorias, tres empates y tres derrotas).
El partido llega apenas 16 días después de que Valverde lograra el 11 de marzo el primer hat-trick de su trayectoria profesional, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en Madrid.
«Fue el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta manera», dijo Valverde tras aquel duelo.
Y es que, a sus 27 años, Valverde parece encontrarse en un momento dulce de su carrera.
«Siempre fue un jugador muy destacado, un jugador que despertó la atención de todo el mundo del deporte, especialmente en el fútbol europeo y en el equipo en el que él juega», afirmó este jueves el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa.
«Obviamente, en los últimos partidos ha tenido una capacidad de desequilibrio muy llamativa que hace que se observe una nueva faceta de él», añadió Bielsa.
Seis días después del 3-0 en la ida, con el triplete de Valverde, el Real Madrid volvió a ganar en Mánchester al City, por 2-1, certificando su pase a cuartos.
Tras sus goles al City, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comparó a Valverde con uno de los mitos del equipo blanco, el delantero Juan Gómez «Juanito», fallecido en un accidente de tráfico en 1992.
Juanito se convirtió en ídolo del madridismo, por su espíritu de lucha que impulsó las remontadas del equipo en los años 80.
«Da igual dónde lo pongas. Es el Juanito del siglo XXI, todo lo que sueña ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde», dijo Arbeloa.
Elogios de la prensa inglesa
La prensa inglesa no ahorró elogios a Valverde tras su exhibición ante el City.
«Valverde a veces parece ser todos los jugadores juntos, un hombre con cuatro pulmones y tres goles en la mitad primera», señaló el diario The Guardian tras aquella proeza.
Trent Alexander‑Arnold, compañero inglés de Valverde en el Real Madrid, tampoco ahorró elogios hacia el uruguayo.
«No hay nada que no pueda hacer. La energía y lo que aporta al equipo es absolutamente enorme», señaló.
En el Real Madrid, como mediocentro, combina recuperación de balón, presión constante, conducción y llegada al área rival, siendo considerado el motor del equipo, conectando defensa con ataque.
Entre sus cualidades destacan su energía física y su inteligencia táctica, sabiendo cuándo se puede incorporar al ataque o retroceder.
A eso une un gran remate y capacidad para robar balones.
De este modo, Uruguay confía en Valverde para lograr su segunda victoria en el mítico Wembley, considerada la catedral del fútbol mundial.
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Comité olímpico internacional solo permitirá a mujeres biológicas participar en un deporte
El Comité Olímpico Internacional (COI) condicionó este jueves la participación en las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles a test cromosómicos, ya en vigor de 1968 a 1996 en el mundo olímpico.
La admisión en las competiciones olímpicas femeninas «está ahora reservada a personas de sexo biológico femenino», no portadoras del gen SRY, explicó el COI en un comunicado, tras una reunión de su comisión ejecutiva.
La instancia da así la espalda a las reglas dictadas en 2021, que permitían a cada federación fijar su política, y el COI excluye a la vez a deportistas transgénero y a una gran parte de las deportistas intersexuales, portadoras de forma natural de variaciones genéticas y consideradas como niñas desde su nacimiento.
Esta nueva política, la primera gran medida de la presidenta zimbabuense Kirsty Coventry desde su elección hace un año a la cabeza del COI, se aplicará a partir de los Juegos 2028 y «no es retroactiva».
De esta forma no peligra el oro olímpico obtenido en los Juegos de París por la boxeadora argelina Imane Khelif, que reconoció ella misma ser portadora del gen SRY, si bien nació como niña y ha defendido su feminidad al ser atacada por su género.
La responsabilidad de organizar los test recaerá sobre las federaciones internacionales y en las instituciones deportivas nacionales. Estas pruebas se harán mediante un test de saliva, un raspado bucal o una muestra de sangre y deberán ser realizadas «una única vez en la vida del deportista», indicó el COI.
Esta medida está ya en vigor desde el año pasado en tres disciplinas: atletismo, boxeo y esquí, si bien su aplicación se enfrenta a problemas prácticos y legales.
El COI ya había recurrido a test cromosómicos de feminidad entre 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, antes de renunciar a ellos en 1999 bajo la presión de la comunidad científica, que cuestionaba su idoneidad, y de su propia comisión de deportistas.
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El máximo goleador del Atlético de Madrid deja el club y este es su nuevo destino
Se viene el final de una era, en los próximos días el ariete francés Antoine Griezmann firmará el contrato con su nuevo club.
De acuerdo a la prensa deportiva española, el francés arregló su salida con el Atlético de Madrid y aprovechará los días libres de la fecha FIFA para viajar a su nuevo destino y firmar su vínculo contractual.
Aunque el Orlando City pretendía hacerse de los servicios de Griezmann a partir del 26 de marzo, el francés llegará hasta el final de la actual campaña con el cuadro colchonero.
Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.
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Manchester City se lleva primer título del año en Inglaterra contra Arsenal
El Manchester City se impuso 2-0 este domingo al Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa disputada en Wembley, ganando así el primer título doméstico de 2026 y precisamente contra los Gunners, su rival también en la lucha por la Premier League.
Un doblete de Nico O’Reilly en la segunda mitad (60′, 64′) aseguró la novena Copa de la Liga del Manchester City y evaporó la posibilidad de que el Arsenal logre un cuarteto de trofeos en esta recta final de la temporada.
Líderes en Premier League, en cuartos de final de Liga de Campeones y de la Copa de Inglaterra, el Arsenal tropieza en su primera opción de título, pero todavía aspira a coronarse en los tres principales.
«Muy triste, muy duro de encajar. Sabemos lo mucho que significa y lo mucho que la queríamos (la Copa). El hecho de no haberlo logrado es decepcionante y deja un mal sabor de boca», lamentó tras el encuentro el entrenador del Arsenal Mikel Arteta
Por su parte el City, segundo en el campeonato y recién eliminado de Liga de Campeones contra el Real Madrid, asegura un título en medio de una temporada donde está siendo demasiado irregular. Al igual que los Gunners, los Citizens también siguen en liza en la otra copa doméstica.
Trafford brilla con triple atajada
«Una sensación increíble. Ganar una final, vencer a este equipo que sabemos lo buenos que son. Necesitamos construir a partir de esta victoria, nos dará un buen impulso», valoró O’Reilly tras el partido.
El domingo, ambos equipos alinearon a sus guardametas suplentes pero uno de ellos vivió un sueño en Wembley y el otro una pesadilla.
El inglés James Trafford, a quien le parecía prometida la portería del Manchester City esta temporada hasta que la precipitada salida de Gianluigi Donnarumma de París cambió los planes citizens, se reivindicó con una acción espectacular en el inicio del partido.
En la misma jugada Kai Havertz y Bukayo Saka por partida doble contaron se vieron anulados por una espectacular triple atajada de Trafford (7′).
Esa triple ocasión fue la más clara del partido hasta un cabezazo de Erling Haaland justo antes del descanso (45+1′).
Arteta defiende a Kepa
Pero tras el paso por el vestuario, la acción se trasladó a la portería de los gunners, ocupada por el español Kepa Arrizabalaga.
El arquero vasco tuvo un primer descuido en una salida del área en la que terminó cometiendo falta sobre Jéremy Doky, sancionada con tarjeta amarilla (51′).
Para entonces el City estaba asediando el área Gunner, y en un balón aéreo enviado por el francés Rayan Cherki, Kepa saltó para atrapar el esférico… que se escapó entre sus guantes y cayó delante de Nico O’Reilly, que solo tuvo que empujar el balón con la cabeza para abrir el marcador.
«Kepa ha jugado toda la competición. Los errores son parte del fútbol y desafortunadamente hoy ocurrió en un momento crucial», defendió el entrenador Mikel Arteta a su portero.
De nuevo O’Reilly, y de nuevo de cabeza, el Manchester City anotó el segundo, aprovechando el nerviosismo de la defensa londinense.
Dos mazazos encajados en apenas cinco minutos que dejaron sin reacción al Arsenal hasta pasados unos minutos, cuando volvieron a llegar al área de Trafford.
El defensa italiano Ricardo Calafiori contó con dos ocasiones para haber reducido distancias: la primera, un cabezazo a manos del guardameta inglés (73′); la segunda, un disparo desviado (78′).
Ninguna de las dos cambió el devenir del partido y Wembley se tiñó de azul celeste.
En la final de este torneo en 2019, entonces como arquero del Chelsea, Kepa fue también protagonista, al rechazar ser sustituido por el argentino Willy Caballero antes de la tanda de penales perdida contra el City, provocando el enfado de su entrenador Maurizio Sarri.