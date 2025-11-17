Internacionales -deportes
España busca igualar el récord de Italia y sellar el pase al Mundial
Los hombres de Luis de la Fuente ya escribieron el sábado, con su victoria frente a Georgia (4-0) en Tiflis, otra página brillante del palmarés de La Roja al batir el registro de los campeones del mundo en Sudáfrica.
Con el pase prácticamente sellado a la cita mundialista que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá salvo un desenlace inesperado (España debería perder por una diferencia de siete goles o más) el combinado español se acerca a la mejor racha invicta de todos los tiempos.
La Roja del «tiqui-taca» impuesto por Xavi Hernández y Andrés Iniesta (autor de único tanto en la final del Mundial de 2010 ante Países Bajos) encadenó 29 encuentros sin perder, con 24 victorias y cinco empates.
Además de conquistar el torneo más relevante del mundo a nivel de selecciones, también se alzó con las Eurocopas de 2008 y 2012.
19 goles a favor y 0 en contra
Parecía un listón insuperable, pero la España de De la Fuente ha conseguido mejorarlo, al menos en resultados.
Desde el 28 de marzo de 2023, cuando España cayó 2-0 ante Escocia en Glasgow durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, un tropiezo que cuestionó el inicio del proyecto del técnico riojano, la Roja no conoce la derrota.
La selección, que ha encontrado frescura en su estilo, solidez defensiva y una mayor efectividad de cara a la portería rival (19 tantos y cero goles encajados en cinco partidos de la fase de clasificación), ha cosechado 25 triunfos y 5 empates desde entonces.
«Siento admiración y orgullo por dirigir a una generación de futbolistas excepcionales. Superar una marca establecida por una generación de jugadores inolvidable tiene mucho mérito», afirmó De la Fuente en rueda de prensa posterior al duelo ante Georgia.
«Nos toca seguir adelante, cosechando resultados y creciendo de cara a los objetivos tan ilusionantes que tenemos por delante», agregó el preparador español.
Estos resultados se han plasmado en títulos: Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa de Alemania de 2024.
Aunque este año no pudo revalidar la Liga de las Naciones al caer en los penales ante Portugal tras empatar en los 90 minutos, una derrota que no cuenta oficialmente, al tenerse en cuenta el resultado al final del tiempo reglamentado.
«Hay muchos motivos para seguir ganando, pero el más importante es que estos futbolistas no se cansan de ganar», declaró De la Fuente en conferencia prensa previa al duelo ante Turquía.
CR7 celebra desde las redes sociales la clasificación de Portugal
El Comandante y capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, celebró desde la redes sociales la clasificación del Mundial de su país.
El 7 de Portugal lo hizo con dos publicaciones hechas en sus redes sociales.
Su primera publicación en Instagram mostraba una foto suya con la camiseta de Portugal, con la leyenda «¡SOMOS MUNDIALES! ¡A POR TODAS, PORTUGAL!», reflejando su orgullo a pesar de su ausencia.
En la segunda, el capitán de 40 años compartió una publicación de Portugal en la que se confirmaba el primer puesto del país en el Grupo F de la UEFA, lo que le aseguraba el pase directo al torneo del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, anunciado hace solo unos momentos.
La ausencia de Ronaldo se debió a una tarjeta roja recibida en la derrota del jueves ante Irlanda, la primera que recibe con Portugal.
Este hito supone la sexta participación de Ronaldo en un Mundial, un récord que ningún otro jugador masculino ha logrado, lo que le sitúa a la altura de Lionel Messi y Guillermo Ochoa,
Cae «Chiquidrácula» el arbitro mexicano que fue detestado en el estadio Cuscatlán
El futbol mexicano se cimbró la mañana de este 16 de noviembre luego de que trascendió que Marco Antonio Rodríguez, uno de los árbitros más reconocidos del siglo XXI, fue detenido.
El medio deportivo Récord fue el que dio a conocer la noticia, afirmando que, un documento en su posesión, valida que el silbante azteca está siendo acusado por violencia familiar.
«Chiquidrácula», como es conocido, ya había sido detenido por este mismo delito en 2023, pero en aquel entonces fue puesto en libertad rápidamente.
La citada fuente asegura que Marco Antonio Rodríguez tendrá una audiencia el próximo martes 18 de noviembre, a las 12:30 horas. A diferencia de la ocasión anterior, esta vez deberá comparecer físicamente sobre el delito que se le imputa.
Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como «Chiquidrácula», es un exárbitro mexicano que se convirtió en una de las figuras más mediáticas y reconocidas del futbol nacional e internacional por su estilo enérgico, su carácter firme y su manera particular de impartir justicia dentro del terreno de juego.
Durante más de dos décadas fue uno de los silbantes más constantes de la Liga MX y también representó a México en torneos de gran prestigio, incluyendo tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Su nombre se volvió aún más recordado tras dirigir el histórico Brasil 1-7 Alemania en semifinales del Mundial 2014, uno de los partidos más impactantes en la historia del futbol.
Tras su retiro, incursionó como analista, entrenador y conferencista, manteniéndose cercano al deporte que marcó su vida. Su personalidad polémica pero profesional lo ha convertido en un personaje permanente en la conversación futbolera.
Sin Cristiano, Portugal le dio una paliza a Armenia y se clasificó al Mundial 2026
Portugal aplastó por 9-1 a Armenia este domingo, en la última fecha de las Eliminatorias Europeas, y se convirtió en la 31° selección en clasificarse al Mundial 2026. Una paliza que tuvo a Cristiano Ronaldo ausente por suspensión y que contó con dos hat-tricks: uno de Joao Neves y otro de Bruno Fernandes, y los tantos de Renato Veiga, Goncalo Ramos y Francisco Conceicao.
De esta manera, Portugal se unió a Inglaterra, Francia y Croacia entre las selecciones del Viejo Continente que ya se aseguraron su boleto a la próxima Copa del Mundo. Esta última fecha de las Eliminatorias Europeas continuará con más partidos este domingo y concluirá finalmente el martes, donde quedarán selladas ocho clasificaciones más (las de los líderes del resto de los grupos).
Será la séptima participación consecutiva (antes había participado en 1966 y 1986) para Portugal en un Mundial, certamen que nunca pudo ganar y en el que obtuvo su mejor resultado en 1966: un tercer puesto.
Hasta ahora, en sus nueve Mundiales, lleva 35 partidos jugados, 17 ganados, seis empatados y 12 derrotas, con 61 goles a favor (ocho fueron de Cristiano, en cinco ediciones diferentes) y 41 en contra.
Cristiano, que a sus 40 años va camino a su sexto Mundial, recibió la tarjeta roja directa en Dublín durante la derrota por 2-0 ante Irlanda el jueves, tras una jugada en la que impactó con un codazo en la espalda al defensor Dara O’Shea, revisado por el árbitro en el VAR, quien lo mandó a los vestuarios, al que se fue cruzándose palabras con los fanáticos irlandeses, que le corearon el nombre de Lionel Messi.