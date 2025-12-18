Escandalosa batalla campal en el fútbol colombiano

Victoria con susto final para el Real Madrid que consiguió el pase a los octavos de final de la Copa del Rey en Talavera (2-3) después de un partido en el que los blancos siguieron su línea de equipo plano, previsible y muy errático. Solo Mbappé, que disputó los 90 minutos de partido pese a estar tocado, salvó a los blancos de la debacle en un partido que tenían controlado y que, en el tramo final, pudieron tirarlo todo por la borda. Muy preocupante la deriva de este equipo.

Desde primera hora de la tarde, la ciudad de Talavera estaba paralizada por la visita del Real Madrid. Y no era para menos pues era la primera vez que el equipo local jugaba un partido oficial contra el conjunto blanco y desde bien pronto se notó en el ambiente. Sobre todo en la llegada de los dos equipos al estadio, donde los cohetes precedieron a los talaveranos y los gritos de admiración a los madrileños que, eso sí, tuvieron el detalle de detenerse con alguno de los aficionados para firmar camisetas

En cuanto al partido, este pronto pudo empezar a resolverse para el Real Madrid. Kylian Mbappé, cuya titularidad sorprendió a todos después de no estar presente en el entrenamiento previo al encuentro, estuvo a punto de hacer el primer gol a los tres minutos. Se quedó solo tras un buen pase de Endrick, otra sorpresa en el once de Xabi Alonso, con el exterior pero falló el mano a mano ante Jaime. En ese momento, la grada local estalló de alegría y esta pudo convertirse en euforia cuando Marcos Moreno, de cabeza, probó a un Lunin que respondió bien en la siguiente jugada. El partido, como era de esperar, había comenzado con un ritmo muy marcado y, sobre todo, con un Talavera sobre excitado que poco a poco fue cayendo en las redes del Madrid.

Un Madrid que, eso sí, sigue desplegando el mismo juego aburrido, previsible y áspero de las últimas semanas ya sea en Anfield o en el Estadio de El Prado. El balón va de un lado para otro sin criterio y acaba perdido casi siempre en algún centro sin rematador. Ni siquiera la presencia de tres ‘9’ en el campo como Endrick, Mbappé y Gonzalo cambió la historia. Quien estuvo a punto de hacerlo fue Arda Güler con un lanzamiento de falta al filo de la media hora que palmeó bien el guardameta Jaime.

Y cuando ya en la grada había quien se empezaba a imaginar un ‘Talaverazo’, el Real Madrid se encontró con un penalti muy discutible por mano de Marcos Moreno que, al no haber VAR en esta ronda, quedó en el limbo. Por su parte, Mbappé marcó el suyo desde los once metros para adelantar a los blancos que entonces comenzaron a respirar. De hecho, cuatro minutos más tarde, terminaron de resolver prácticamente el partido con un gol en propia puerta de Manu Farrando que mandó el partido al descanso con 0-2 a favor del Real Madrid.

Ya en la segunda mitad, Xabi conservó a los mismos once jugadores que desplegó de inicio y el partido tuvo prácticamente el mismo guion que en la primera parte. El Talavera peleaba con honor para, de vez en cuando, poner el “uy” en la grada con alguna tímida llegada pero ese escenario, poco a poco, fue tornando en uno más cómodo para los locales que, en el 80, por medio de Nahuel Arroyo, pusieron el 1-2 en el marcador, la ilusión en la grada y el miedo en los jugadores del Real Madrid.

En ese momento, los gritos de ‘si se puede, si se puede’ comenzaron a ser constantes El Prado que se convirtió en un hervidero donde los jugadores del Madrid no lograron imponerse. Solo uno, Mbappé, fue capaz de poner orden en su equipo y, con un disparo fuera del área que acabó entrando con fortuna, marcó lo que parecía el 1-3 final. Sin embargo, al Talavera le quedaba una vida más y después de un disparo de falta estrellado en el larguero, Di Renzo marcó el 2-3 y volvió a poner contra las cuerdas a los blancos que solventaron la papeleta con más miedo que otra cosa.

