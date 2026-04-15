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Embajador de Israel destaca avances de El Salvador y busca ampliar cooperación bilateral
El embajador de Israel en El Salvador, Alon Lavi, destacó en entrevista Frente a Frente sobre los avances que ha experimentado el país en áreas como seguridad, salud y educación, señalando que estos cambios han fortalecido el interés de su nación por estrechar relaciones y cooperar en distintos ámbitos.
«Admiramos el cambio que El Salvador ha tenido en los últimos años. Nos sentimos seguros aquí y vemos el desarrollo del país», afirmó el diplomático, quien subrayó que Israel busca convertirse en un socio activo en este proceso.
En ese sentido, explicó que su visita forma parte de una gira de trabajo orientada a fortalecer vínculos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación. «Israel quiere ser parte y socio de este desarrollo tan importante», indicó.
El embajador detalló que actualmente existen programas de intercambio que permiten a salvadoreños capacitarse en Israel. «Tenemos programas donde enviamos becarios y especialistas en áreas como agricultura, innovación, manejo de agua y educación», precisó. Asimismo, señaló que uno de sus objetivos es ampliar estas iniciativas: «Buscamos expandir estas relaciones hacia otros campos y fomentar la inversión de empresas israelíes en El Salvador».
Lavi también resaltó el potencial del país centroamericano, comparándolo con Israel en términos de tamaño territorial. «Israel y El Salvador tienen dimensiones muy similares, pero aquí cuentan con más recursos naturales», explicó. En contraste, recordó que gran parte del territorio israelí es árido: «Dos tercios de Israel reciben menos de 200 milímetros de lluvia al año, mientras que aquí pueden registrarse esas cantidades incluso en un solo día».
A partir de esa realidad, destacó el desarrollo tecnológico israelí, especialmente en áreas como el manejo del agua y la agricultura. «La escasez nos obligó a innovar. Hoy tenemos tecnología avanzada que puede ser relevante para El Salvador», afirmó.
Además, expresó su expectativa de que los esfuerzos diplomáticos y los desafíos actuales en Medio Oriente conduzcan a un escenario más estable. «Queremos ver estabilidad y paz en la región. Ojalá este conflicto permita avanzar hacia acuerdos y un reconocimiento mutuo entre los países», concluyó.
La visita de Lavi refuerza el interés de Israel en consolidar su relación con El Salvador, en un momento en que el país centroamericano busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo tecnológico.
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Las exportaciones de café crecieron 137.6 % hasta febrero
Los avances del reconocimiento de la calidad y sabor de El Salvador del café salvadoreño permitieron que las exportaciones de este producto se aceleraran al cierre del primer bimestre de 2026 con ventas superiores a los $54.5 millones, indicó el Banco Central de Reserva (BCR).
Este monto implica un crecimiento interanual del 137.6 % al compararlo con el mismo período de 2025 cuando las ventas internacionales del grano ascendieron a $23.2 millones, es decir, $31.2 millones adicionales.
Los $54.4 millones del grano equivalen a 166.3 quintales que se comercializaron a un precio promedio de $327.3 cada uno.
Las estadísticas también indican que, durante el período en cuestión, los principales compradores del aromático salvadoreño fueron Estados Unidos con $35.9 millones, es decir el 65.9 % del total de las ventas de enero y febrero; y Bélgica que adquirió $4.3 millones, un 7.9 % del total comercializado.
En el top 10 de los principales compradores del café del país se encuentran Italia, Finlandia, Arabia Saudita, Alemania, Australia, Japón, Canadá y Reino Unido.
Este auge en las exportaciones permitió que, durante enero y febrero de este año, el café signifique el 5.04 % de las exportaciones totales de El Salvador.
Por otra parte, en la segunda entrega de resultados del Censo Agropecuario y de Pesca desarrollado por el BCR se desveló que en el país existen 105,741 manzanas cultivadas de café y un área cosechada de 101,094 manzanas.
El ejercicio estadístico también indica que la principal concentración de cafetales se encuentra en el departamento de Santa Ana, con un 29.2 %; seguido por La Libertad, con un 15.9%; y Ahuachapán, con un 15.7 %; mientras en cuarto lugar se encuentra Sonsonate, con un 13.2%.
Asimismo, detalla que el 41.3 % del área cafetalera en producción se encuentra en zonas de estricta altura (1,200 -1,500 msnm), el 49.5 % en media altura (900 – 1,200 msnm) y solo un 9.2 % en bajío (menos de 90 msnm).
«La producción del café ha sido uno de los cultivos emblemáticos de la agricultura salvadoreña, reconociéndose internacionalmente por su alta calidad, especialmente en segmentos de cafés especiales», menciona
Además, destaca «una mayor predominancia de la variedad de café cuscatleco (32.9%), reportada por los productores como la principal teniendo en segundo lugar la variedad bourbon (21.2%) y; en tercer lugar, se posicionó la variedad pacas, (13.3%).
«Los resultados preliminares muestran que el sector agropecuario salvadoreño mantiene una alta participación de pequeños productores, con una fuerte orientación al mercado local, así como para el autoconsumo, lo que refuerza su papel en la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos para diferentes hogares», indica el BCR, respecto a estos resultados.
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TSE recuerda que período de internas está activo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó ayer que está activo el período para desarrollar elecciones internas, para que los afiliados de los diferentes partidos políticos decidan quiénes serán candidatos en 2027.
«¡El período para elecciones internas ha iniciado! Si eres miembro o afiliado de un partido político, ya debes tener una fecha definida para la elección de las candidaturas que competirán en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027», detalló el organismo colegiado.
A la vez, reiteró que la fecha límite para realizar las internas es el 29 de julio de 2026.
De los 11 partidos legalmente inscritos ante el TSE, 10 convocaron para el proceso interno de la elección de candidaturas a los cargos populares.
De ese número, nueve han considerado presentar candidaturas para presidencia y vicepresidencia de la república.
El partido VAMOS informó que competirá en las elecciones legislativas y municipales; en tanto, el Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) no convocó al proceso.
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Inician estudio de la ley para alianzas público-privadas
La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa comenzó ayer el análisis del proyecto de ley que envió el Ejecutivo para regular los procedimientos para establecer, ejecutar y terminar las alianzas público-privadas entre el Estado, a través de sus entidades habilitadas, y un privado, para la provisión de infraestructura y servicios públicos.
Dicho marco legal estaría integrado por 11 capítulos, con 88 artículos. Además, según lo expuesto en la comisión, no sustituirá la obligación del Estado para brindar a los ciudadanos los servicios de salud, educación y agua.
«Queremos aclarar algunos puntos que ya establece la Constitución de la República, en algunos artículos asigna al Estado responsabilidades directas sobre servicios específicos como salud, educación, agua, etcétera. La Constitución es la que prima dentro de cualquier ley secundaria», afirmó Dania González, presidenta de la comisión.
La diputada de Nuevas Ideas reiteró que «la participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación», es decir, la del Estado para brindar salud y educación a la población.
Añadió que la Asamblea Legislativa autorizará o no la suscripción de proyectos relacionados con el asocio, que el Gobierno decida acordar.
Asimismo, el diputado William Soriano destacó la importancia de contar con una ley acorde con los tiempos actuales. «Es una herramienta que tienen a disposición los gobiernos para el desarrollo de infraestructura pública, donde el privado [inversionista] asume la construcción y operación, y permite al Estado no cargar con todo el costo financiero para enfocar recursos en áreas de urgencia», dijo.
Soriano mencionó que con la aprobación de la nueva ley se derogará la Ley de Asocios Público-Privados, que data de 2013, porque «no garantizaba que estos modelos fueran exitosos».
A pesar de la aclaración que brindó González, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, propuso modificar el artículo 2 de la nueva normativa. «De manera que en la ley estén excluidos los servicios de salud pública, incluso los prestados por el ISSS», al igual que la educación pública, incluyendo la Universidad de El Salvador.
De igual forma, presentó nuevamente una propuesta de reforma constitucional «para evitar la privatización del agua».