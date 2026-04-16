El Salvador es modelo de salud pública mundial

La Casa Blanca anunció este miércoles negociaciones para celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán, después de que Teherán amenazara con cortar el tránsito por el mar Rojo si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval de sus puertos.

Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre la continuación del cese al fuego que rige desde el 8 de abril, con miras a terminar una guerra que sacudió la economía mundial.

«Esas conversaciones se están llevando a cabo», pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es «optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo».

La vocera informó que «muy probablemente» las nuevas negociaciones se celebrarán en Pakistán, que ya acogió el primer ciclo de diálogo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, dio la bienvenida este miércoles a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir, días después de unas conversaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio el fin de semana.

La cancillería de Irán informó este miércoles que mantiene contactos con Estados Unidos a través de Pakistán desde el retorno de su delegación que viajó a Islamabad para las negociaciones.

El principal escollo son las diferencias sobre el programa nuclear de Teherán, y la Cancillería de Irán reiteró este miércoles que el derecho del país a enriquecer uranio es «indiscutible» pero que el nivel de este proceso es «negociable».

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirma que se propuso a Irán un «gran acuerdo».

Trump inició la guerra argumentando que Irán se acercaba a fabricar una bomba atómica, una afirmación no respaldada por el organismo de control nuclear de la ONU. Por su parte, Teherán defiende que su programa nuclear tiene fines civiles.

Vance asegura que Trump prometió «hacer prosperar a Irán» si este se compromete a «no tener un arma nuclear».

Con respecto al cese al fuego, un alto funcionario estadounidense dijo que su país «no ha acordado formalmente una extensión del alto el fuego» de dos semanas con Irán, tras informes de que los negociadores se estaban acercando a lograr una prórroga de la tregua que vence en una semana.

Doble bloqueo

Estados Unidos intensificó este miércoles la presión sobre Irán con un bloqueo naval, pero la república islámica amenaza con obstruir las exportaciones del mar Rojo en represalia.

El Mando Central de Estados Unidos declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se «aplicó plenamente» y que las fuerzas estadounidenses «detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar». Por su parte, el país islámico amenazó el miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial.

Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y «crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros», eso significará «el preludio» de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes. «Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo», añadió.

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