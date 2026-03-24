El Salvador apuesta por posicionarse como destino de bodas

Este lunes, la primera dama Gabriela de Bukele entregó el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador, marcando un paso importante hacia la transformación de la experiencia de viaje para las familias que ingresan y salen del país.

La certificación reconoce los esfuerzos por crear un entorno más inclusivo, ordenado y accesible, incorporando nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas y señalización clara dentro de la terminal aérea.

Estas mejoras buscan garantizar una atención más humana desde el primer contacto de los visitantes con El Salvador.

Durante el recorrido por las instalaciones, la primera dama destacó la importancia del aeropuerto como un espacio cargado de emociones y significados para quienes viajan.

Señaló que «es lindo poder encontrarnos hoy aquí, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la puerta de entrada y salida de nuestro país, uno de los espacios que viven muchas familias cuando llegan o se despiden», destacando que cada experiencia en este lugar deja una huella en los visitantes.

También explicó que «el sello Family Friendly es un reconocimiento que identifica a los espacios, establecimientos, servicios y eventos que han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables con las familias», con el objetivo de fortalecer el turismo familiar.

«En los próximos días, especialmente de cara a la temporada de Semana Santa, esta iniciativa seguirá creciendo. Estaremos otorgando el sello Family Friendly a más espacios», dijo Gabriela de Bukele.

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