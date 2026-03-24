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El Salvador apuesta por posicionarse como destino de bodas
La industria de bodas en El Salvador continúa evolucionando y buscando posicionarse a nivel internacional.
Este lunes se llevó a cabo la tercera edición del Wedding Planner’s Day, un encuentro que reunió a proveedores, organizadores y expertos del sector.
El encuentro mostró cómo esta industria puede proyectar a El Salvador como un destino atractivo para bodas, una tendencia que está ganado fuerza.
«El turismo de bodas de destino es un tipo de turismo muy interesante y muy beneficioso para el país en estos momentos en que estamos en plena crecimiento de la actividad turístico porque involucra muchísimos servicios alojamiento, alimentación, transporte», dijo Mercedes Silva, directora de desarrollo Turístico de Corsatur.
De hecho, los wedding planner’s señalan que han organizado eventos para personas procedentes de Estados Unidos, Alemania, India, Tailandia, México, Costa Rica, España, Italia, Rumania, Francia, Panamá, Guatemala, Canadá, Australia, República Dominicana y Puerto Rico.
«Atendemos bodas para extranjeros de diferentes países y la gente disfruta mucho de venir a las bodas a El Salvador. Las bodas en la playa son bastante buscadas, es un destino llamativo para los extranjeros», explicó Eva Palomo, wedding planer.
El evento se desarrolló en María Bonita, en Palm Plaza, y reunió a distintos actores clave del sector, desde wedding planners hasta proveedores de servicios especializados.
«Sabemos que las bodas de destino cada vez van en crecimiento, así que María Bonita está a disposición de las personas, el hermano lejano, turista que quiera venir a disfrutar de El Salvador y conocer su gastronomía», destacó Marcela Mijangos, CEO de María Bonita.
Mijangos señaló que en el restaurante también cuentan con personal bilingüe para atender al turista.
Con este tipo de iniciativas, la industria de bodas en el país busca innovar y adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más enfocado en la experiencia y el detalle.
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Aeropuerto Internacional de El Salvador recibe sello Family Friendly
Este lunes, la primera dama Gabriela de Bukele entregó el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador, marcando un paso importante hacia la transformación de la experiencia de viaje para las familias que ingresan y salen del país.
La certificación reconoce los esfuerzos por crear un entorno más inclusivo, ordenado y accesible, incorporando nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas y señalización clara dentro de la terminal aérea.
Estas mejoras buscan garantizar una atención más humana desde el primer contacto de los visitantes con El Salvador.
Durante el recorrido por las instalaciones, la primera dama destacó la importancia del aeropuerto como un espacio cargado de emociones y significados para quienes viajan.
Señaló que «es lindo poder encontrarnos hoy aquí, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la puerta de entrada y salida de nuestro país, uno de los espacios que viven muchas familias cuando llegan o se despiden», destacando que cada experiencia en este lugar deja una huella en los visitantes.
También explicó que «el sello Family Friendly es un reconocimiento que identifica a los espacios, establecimientos, servicios y eventos que han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables con las familias», con el objetivo de fortalecer el turismo familiar.
«En los próximos días, especialmente de cara a la temporada de Semana Santa, esta iniciativa seguirá creciendo. Estaremos otorgando el sello Family Friendly a más espacios», dijo Gabriela de Bukele.
Internacionales -deportes
El máximo goleador del Atlético de Madrid deja el club y este es su nuevo destino
Se viene el final de una era, en los próximos días el ariete francés Antoine Griezmann firmará el contrato con su nuevo club.
De acuerdo a la prensa deportiva española, el francés arregló su salida con el Atlético de Madrid y aprovechará los días libres de la fecha FIFA para viajar a su nuevo destino y firmar su vínculo contractual.
Aunque el Orlando City pretendía hacerse de los servicios de Griezmann a partir del 26 de marzo, el francés llegará hasta el final de la actual campaña con el cuadro colchonero.
Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.
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Capturan a hombre por agredir con botella a otro en Metapán
La PNC reportó la captura de José Manuel Barrientos Romero, de 25 años de edad, señalado de agredir a otro hombre durante una discusión.
De acuerdo con el informe, el hecho ocurrió mientras ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, momento en el que se generó un altercado que terminó en violencia.
Según las autoridades, Barrientos Romero lesionó a la víctima en la frente utilizando un envase de vidrio, provocándole heridas.
Tras el incidente, equipos policiales realizaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar al sospechoso sobre la calle principal del cantón San Miguel Ingenio, donde fue intervenido.
El detenido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes y remitido por el delito de lesiones.