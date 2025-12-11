Internacionales -deportes
El Madrid sigue en el top 8 y, por ahora, evita los playoffs de la Champions
El Real Madrid sigue en el top 8 pese a la derrota de 1-2 contra el City en el Santiago Bernabéu y con esto evita los playoff de la Champions… por ahora.
Pese a caer, el Madrid está entre los primeros ocho gracias a las cuatro victorias obtenidas fechas atrás y a la mejor diferencia de goles obtenida.
Con 12 puntos, el Madrid está en el puesto número 7, mismo puntaje que el Liverpool, que ocupa la casilla 9, pero gracias a la mejor diferencia de goles aún está en una zona que le da el pase directo a los octavos de final.
Aún es pronto para decir que los de Xabi Alonso ya están clasificados a octavos de final, pues los dos partidos que le quedan no son con rivales accesibles.
Primero, el 20 de enero, jugarán contra el Mónaco y, ocho días más tarde, contra el Benfica. El Madrid aseguraría su pase solo si gana los dos juegos, de lo contrario, volvería a jugar los playoffs para luchar por un puesto en los octavos de final.
Pep Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en el Bernabéu
Se completó la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League con grandes emociones, goles y polémicas entre los distintos encuentros.
Uno de ello fue el que protagonizaron el Real Madrid de Xabi Alonso que perdió en el mismísimo Santiago Bernebéu ante el Manchester City de Pep Guardiola.
Tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti, el City se quedó con la victoria.
Con este triunfo, Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en su propia casa.
Flamengo se corona campeón del Derbi de las Américas
El Mengao, Flamengo, venció a Cruz Azul y se coronó campeón del Derbi de las Américas, disputado en Catar.
El uruguayo Giorgian De Arrascaeta tuvo una noche consagratoria y marcó el doblete que le dio un nuevo título internacional al Mengao.
El partido fue muy físico, ninguno de los dos equipos quería arriesgar demasiado, sabiendo que disputaban una final y no hay mañana.
Finalmente, los brasileños impusieron su orden y solidez para llevarse un nuevo título para sus vitrinas.
Dos partidos de sanción a Carreras, Carvajal y Endrick
El Real Madrid ya conoce las sanciones del colegiado arbitral por las múltiples expulsiones sufridas el pasado sábado contra el Celta. El más perjudicado es Álvaro Carreras, castigado con dos partidos. Fran García, que también vio la roja sobre el terreno de juego, ha sido castigado con uno.
Pero estos no son los únicos que tendrán que afrontar una sanción. El acta del árbitro Quintero González también incluyó a Endrick y Carvajal. Ambos han sido castigados con dos partidos.
Carreras no volverá a jugar en Liga en lo que queda de 2025. Su suspensión le impedirá estar contra Alavés el próximo domingo y el día 20 frente al Sevilla. Por su parte Fran García, sólo tendrá que cumplir uno porque en su caso el acta no reflejó más que las dos amarillas correspondientes a lances del juego.
Respecto a Endrick: no sólo le protestó a gritos, sino que, además, tuvo que ser “sujetado” en el banquillo. Por ello se le aplica, en su caso, el artículo 127. La consecuencia, dos partidos.
La suspensión menos lesiva para los planes inmediatos de Xabi es la de Carvajal, aún en proceso de recuperación y que de todas formas se iba a perder los dos próximos encuentros.