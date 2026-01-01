Ebrio lesionado al chocar de frente contra un muro en la carretera Panamericana

Una mujer y un hombre resultaron lesionados tras sufrir un siniestro vial sobre el kilómetro 17 de la carretera Troncal del Norte, por la zona conocida como La Curva.

Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Apopa precisaron que se trató de un motociclista y su acompañante.

CS precisó que la mujer, que viajaba como acompañante y de 24 años de edad, resultó con posible trauma en miembro inferior derecho a la altura del tobillo; mientras

Mientras que el conductor, un joven de 22 años, resultó con posible trauma en miembro superior derecho a la altura de muñeca.

Autoridades recordaron a todos los conductores la importancia de manejar con precaución para evitar cualquier siniestralidad en la vía.

