Principal
Ebrio lesionado al chocar de frente contra un muro en la carretera Panamericana
Durante las primeras horas de este jueves 01 de enero de 2026, un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar sobre la carretera Panamericana, en las cercanías de la pasarela de Colón, cuando un hombre perdió el control de su vehículo y chocó frontamente contra un muro a la orilla de la arteria.
Un equipo de Comandos de Salvamento acudió de inmediato al lugar para brindar asistencia prehospitalaria al lesionado, sin embargo, éste se negó a recibir atención médica debido al estado de ebriedad en que se encontraba.
Se desconoce la identidad del lesionado y la gravedad de su estado, sin embargo, las autoridades liberaron la arteria poco después del hecho para no causar tráfico.
Internacionales
Provocan incendio en histórica iglesia en Amsterdam
Durante las últimas horas del 31 de diciembre, personas no identificadas prendieron fuego a la torre más alta de la histórica iglesia Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era considerado como monumento nacional en los Países Bajos.
El incendio provocado consumió por completo la torre y dañó severamente la infraestructura de la iglesia, ubicada en el corazón de Amsterdam.
Según declaración no oficial de algunos testigos, el fuego inició tras el ataque de un grupo de inmigrantes, quienes lanzaron fuegos artificiales hacia la torre hasta iniciar el siniestro.
En otro hecho aislado, dos personas resultaron muertas y varios heridos a causa mala manipulación de fuegos artificiales y actos violentos contra la policía local.
Principal
Capturan a sujeto que atacó con un envase a dos hombres con quienes consumía alcohol
Un sujeto que atacó con un envase de vidrio a dos hombres con quienes consumía alcohol fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) poco después de cometer el ataque.
Se trata de José Antonio Paniagua, de 45 años de edad, quien será remitido por el delito de lesiones.
El suceso tuvo lugar en Nuevo Lourdes, del distrito de Colón, en el municipio de La Libertad Oeste.
“Atacó con un envase de vidrio a dos hombres mientras bebían alcohol. Las víctimas resultaron con lesiones, uno en el cuello y el otro en el rostro, ambos fueron llevados a un centro asistencial”, detalló la PNC.
Principal
Una mujer y un hombre resultan lesionados tras siniestro vial en la Troncal del Norte
Una mujer y un hombre resultaron lesionados tras sufrir un siniestro vial sobre el kilómetro 17 de la carretera Troncal del Norte, por la zona conocida como La Curva.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Apopa precisaron que se trató de un motociclista y su acompañante.
CS precisó que la mujer, que viajaba como acompañante y de 24 años de edad, resultó con posible trauma en miembro inferior derecho a la altura del tobillo; mientras
Mientras que el conductor, un joven de 22 años, resultó con posible trauma en miembro superior derecho a la altura de muñeca.
Autoridades recordaron a todos los conductores la importancia de manejar con precaución para evitar cualquier siniestralidad en la vía.