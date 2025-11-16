Principal
Dos personas fallecen en distintos accidentes viales
La Policía Nacional Civil informó sobre dos hechos de tránsito ocurridos en distintas carreteras del país entre el sábado 15 y este domingo.
El primer caso se registró en el kilómetro 73 ½ de la carretera que de Santa Ana conduce hacia Candelaria de la Frontera, donde un vehículo y una motocicleta colisionaron. Producto del impacto, el motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano. Su acompañante falleció en el lugar. Equipos policiales permanecen en la escena para realizar la inspección y determinar responsabilidades.
En otro hecho ocurrido ayer, sábado 15 de noviembre, un hombre murió atropellado en el kilómetro 30 de la carretera que conecta Santa Ana con San Salvador, en la jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad Centro. Según la PNC, el conductor responsable decidió huir tras el impacto.
Video de la fuerte bronca en el Estados Unidos vs. Paraguay
Un partido que de amistoso no tuvo nada. Este sábado, la selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester (cerca de Philadelphia), pero con un asterisco bastante marcado, debido a que en el tiempo añadido, ambas escuadras terminaron dándose unos cuantos golpes.
En el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales. El forcejeo entre ambos fue tal, que el cuarto árbitro tuvo que intervenir antes de que el paraguayo pusiera su brazo derecho sobre la nuca del estadounidense. Acto seguido, Sebastian Berhalter vino en defensa de su compañero, y allí se formó la tangana.
#EstadosUnidos l La selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester, pero en el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales.
— Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025
En las imágenes se apreció como j ugadores de ambas escuadras (e incluso integrantes del cuerpo técnico), se amontonaron, lanzando golpes a diestra y siniestra. Segundos después, todo acabó con la separación de ambos grupos. Sin embargo, Freeman terminó con la boca rota y con algo de sangre.
El partido se reanudó con los 22 jugadores en cancha, y la victoria terminó siendo para los de casa.
VIDEO: Conductor de camioneta que iba a ser encañonado atropella y mata a ladrón
Un intento de asalto registrado en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, terminó con la muerte de uno de los sospechosos, luego de que el conductor de un vehículo reaccionara embistiéndolo con el automóvil.
El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre en la calle Porto Vitória, pero cobró relevancia pública este viernes 14, cuando se difundieron en redes sociales los videos captados por cámaras de vigilancia del sector.
En las imágenes se observa a dos hombres que se movilizan en motocicleta y se aproximan a un carro que circulaba por la vía. En lugar de detenerse, el conductor acelera de forma repentina hacia ellos, lo que provoca que uno de los sospechosos caiga de la moto.
Según medios de Brasil, la intención de los ocupantes de la motocicleta era encañonar al conductor del vehículo para robarle el dinero; se informó que venía saliendo del banco.
#Internacionales l Un intento de asalto registrado en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, terminó con la muerte de uno de los sospechosos, luego de que el conductor de un vehículo reaccionara embistiéndolo con el automóvil.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 16, 2025
Segundos después, el automovilista realizó una maniobra en reversa y volvió a atropellar al hombre, que ya permanecía tendido sobre el pavimento. Medios locales reportan que el sospechoso murió en el lugar.
Las autoridades brasileñas investigan las circunstancias del hecho y deberán determinar si la reacción del conductor se enmarca en una legítima defensa o si podría derivar en responsabilidades penales.
En 2025, Brasil sigue siendo uno de los países con mayor nivel de violencia urbana del mundo, aunque las cifras generales muestran una tendencia a la baja en los homicidios,.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública y datos citados por organismos internacionales, Brasil registró en 2024 alrededor de 38.7 mil homicidios, lo que equivale a una tasa de 18,2 muertes por cada 100 mil habitantes, la más baja en más de una década y con una reducción cercana al 16 % frente a 2020.
Dos lesionados de gravedad luego que camioneta se precipitó al barranco carretera al Boquerón
Dos personas resultaron lesionadas de gravedad luego que la camioneta en la que se conducían se precipitó a un barranco, en el departamento de La Libertad, sobre el final de la tarde del sábado.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña (CVS) de la seccional de Santa Tecla atendieron la emergencia e indicaron que los lesionados son un conductor y su acompañante.
El siniestro tuvo lugar sobre el kilómetro 08 de la carretera que conduce hacia El Boquerón, en el distrito de Santa Tecla, del municipio de La Libertad Sur.
“El conductor de la camioneta perdió el control de esta y posteriormente se precipito al barranco. Nuestros socorristas brindaron asistencia a dos personas, conductor y su acompañante, quienes presentaron múltiples lesiones de gravedad y fueron trasladados hacia un centro asistencial en conjunto con elementos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132”, explicó CVS.
Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó que debido al siniestro vial, a la altura de la subestación Etesal El Volcán, “el paso vehicular se encuentra restringido en ambos sentidos de circulación”.
Durante el siniestro, fue derribado un poste del tendido eléctrico y en la zona permanecen equipos que trabajan para restablecer el servicio.