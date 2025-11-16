Video de la fuerte bronca en el Estados Unidos vs. Paraguay

Un partido que de amistoso no tuvo nada. Este sábado, la selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester (cerca de Philadelphia), pero con un asterisco bastante marcado, debido a que en el tiempo añadido, ambas escuadras terminaron dándose unos cuantos golpes.

En el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales. El forcejeo entre ambos fue tal, que el cuarto árbitro tuvo que intervenir antes de que el paraguayo pusiera su brazo derecho sobre la nuca del estadounidense. Acto seguido, Sebastian Berhalter vino en defensa de su compañero, y allí se formó la tangana.

#EstadosUnidos l La selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester, pero en el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales. pic.twitter.com/CjfKE41y9I — Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025

En las imágenes se apreció como j ugadores de ambas escuadras (e incluso integrantes del cuerpo técnico), se amontonaron, lanzando golpes a diestra y siniestra. Segundos después, todo acabó con la separación de ambos grupos. Sin embargo, Freeman terminó con la boca rota y con algo de sangre.

El partido se reanudó con los 22 jugadores en cancha, y la victoria terminó siendo para los de casa.

