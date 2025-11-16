Internacionales -deportes
Video de la fuerte bronca en el Estados Unidos vs. Paraguay
Un partido que de amistoso no tuvo nada. Este sábado, la selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester (cerca de Philadelphia), pero con un asterisco bastante marcado, debido a que en el tiempo añadido, ambas escuadras terminaron dándose unos cuantos golpes.
En el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales. El forcejeo entre ambos fue tal, que el cuarto árbitro tuvo que intervenir antes de que el paraguayo pusiera su brazo derecho sobre la nuca del estadounidense. Acto seguido, Sebastian Berhalter vino en defensa de su compañero, y allí se formó la tangana.
#EstadosUnidos l La selección de Estados Unidos se impuso 2-1 sobre Paraguay en el Subaru Park de Chester, pero en el minuto 91, con la pizarra ya a favor del USMNT, Gustavo Gómez y Alex Freeman se pelearon por una pelota había salido por la banda y que era para los locales. pic.twitter.com/CjfKE41y9I
— Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025
En las imágenes se apreció como j ugadores de ambas escuadras (e incluso integrantes del cuerpo técnico), se amontonaron, lanzando golpes a diestra y siniestra. Segundos después, todo acabó con la separación de ambos grupos. Sin embargo, Freeman terminó con la boca rota y con algo de sangre.
El partido se reanudó con los 22 jugadores en cancha, y la victoria terminó siendo para los de casa.
Habilitarán cines al aire libre para disfrutar del partido entre Surinam y El Salvador
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) anunció que transmitirá el partido de La Selecta en cines al aire libre para que más aficionados puedan disfrutar del encuentro.
Uno de los espacios estará ubicado en el Parque Bicentenario, sobre el bulevar Monseñor Romero, y otro en Nuevo Cuscatlán. Ambos puntos ofrecerán acceso gratuito en un ambiente familiar y seguro.
La iniciativa busca brindar una alternativa accesible para que la población comparta la emoción del fútbol en comunidad.
Cristiano Ronaldo confirma que 2026 será su último Mundial
Cristiano Ronaldo, estrella de la selección de Portugal, confirmó que el Mundial de 2026 será la última Copa del Mundo en la que participará con su país. Durante un foro de turismo en Arabia Saudita, el delantero de 40 años reconoció que, al llegar a los 41 el próximo año, siente que ha llegado el momento de dar un paso al costado en su carrera internacional.
El jugador también se refirió a su retiro como profesional, señalando que “cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”, dejando claro que el fin de su carrera está cerca.
Portugal aún no está clasificado para la Copa del Mundo de 2026, pero podría asegurar su boleto si vence a Irlanda en el próximo encuentro programado para este jueves.
La inesperada aparición de Messi sorprende a una pareja en las calles de Barcelona
La llegada de Lionel Messi a Barcelona sigue generando revuelo en redes sociales. Una pareja que disfrutaba de un momento romántico en las calles de la ciudad catalana fue sorprendida al notar que, detrás de ellos, caminaba tranquilamente el ex capitán del FC Barcelona.
El encuentro quedó registrado en video mientras la pareja se grababa con un ramo de flores para recordar el 9 de noviembre, sin imaginar que el astro argentino aparecería en la toma.
❕Messi walking in the background of a couple’s video in Barcelona last night:
— Reshad Rahman (@ReshadFCB) November 10, 2025
Messi, quien actualmente reside fuera de España, compartió el domingo en sus redes sociales su regreso a Barcelona, expresando su alegría por volver a pisar el Camp Nou, estadio donde vivió algunos de los momentos más memorables de su carrera.
Sempre será bem-vindo na tua casa, Messi. 💙❤️ pic.twitter.com/3ZlnYRaCjt
— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) November 10, 2025