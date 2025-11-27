Principal
Denuncian a sujeto que hurtó un casco de motociclista en San Salvador
El sistema de video vigilancia en una plaza comercial permitió evidenciar el momento en que un hombre hurta un casco de motocicleta.
De acuerdo con la denuncia pública, el hecho ocurrió en el Centro Comercial Plaza Barrios, en la zona de la 29 de Agosto, San Salvador.
Las cámaras de videovigilancia registraron claramente el ilícito. Según testimonios, el individuo no identificado presuntamente se dedica a cometer este tipo de robos en la zona.
Los denunciantes piden a las autoridades localizar y llevar ante la justicia a este delincuente.
Internacionales -deportes
Lo del Liverpool es una locura: gana al Madrid y ahora cae humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven
Lo del Liverpool es una auténtica locura esta temporada donde un día le gana con solvencia y buen fútbol al Real Madrid y al otro caen en casa humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven, tal como ocurrió el miércoles.
El club inglés no la está pasando nada bien y eso para nada es un secreto, pero dadas las diferencias con el equipo holandés nadie se imaginaba una derrota y mucho menos una humillación en el propio Anfield.
Tras ganar al Madrid dando una buena imagen, todos pensaron que sería un punto de inflexión para los ingleses y comenzarían a recuperarse, pero lejos de eso volvió a ser equipo endeble y predecible.
Con la derrota del miércoles, los de Arne Slot, quien parece que tiene las horas contadas en el club, salieron de los primeros ocho puestos y ahora mismo están para disputar los playoff.
Para el Liverpool las cosas no pintan nada bien, no solo por salir del Top 8, sino porque en el horizonte de las últimas jornadas de Champions están el Inter y el Olympique de Marsella, siendo el único accesible el Qarabağ.
Internacionales -deportes
Mbappé regala un triunfazo histórico al Real Madrid en la Champions League
Tranquilos, ganó y sin polémicas, el francés Kylian Mbappé regaló este miércoles un triunfo histórico al Real Madrid en Grecia en la Champions League.
Los merengues ganaron 4-3 contra el Olympiacos con un poker de Mbappé en esta noche especial.
Los de Xabi Alonso ganaron por primera vez en territorio griego, según dato proporcionado por Mister Chip.
Además, Mbappé es el segundo jugador que hace un poker en una victoria de Champions League por 4-3. El primero fue Ilicic (Valencia 3-4 Atalanta).
El Real Madrid es quinto en la Champions League con 12 puntos y clasificando «por el momento» directamente sin problemas a la siguiente fase de la Champions.
Principal
Auxilian a conductor que sufrió fuerte accidente en Cabañas
En la tarde del miércoles reportaron un fuerte accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Ilobasco, en cercanías del cantón Agua Zarca, Cabañas.
Las autoridades informaron que un conductor perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la carretera.
Un equipo de socorrista de la Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió a la escena para auxiliar al conductor, luego que el vehículo diera varias vuletas.
Mientras tanto, agentes policiales procesaron la escena para determinar las causas que provocaron el siniestro.