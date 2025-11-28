Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo llega a las artes marciales mixtas y es parte de WOW FC
En un movimiento estratégico que reubica las Artes Marciales Mixtas (MMA) en el mapa del deporte global, Cristiano Ronaldo ha oficializado su incursión en el mundo de la lucha.
El futbolista del Al-Nassr, figura deportiva de mayor impacto mundial, se ha unido como accionista de WOW FC, la promotora española de MMA que también cuenta con la participación del doble campeón de UFC, Ilia Topuria.
Este anuncio no solo dota a WOW de una inyección de capital, sino que le otorga un embajador de renombre mundial, pieza clave para el objetivo de la compañía: saltar las fronteras de España y acelerar la expansión global por Europa, Latinoamérica y, crucialmente, Oriente Medio.
“Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”, expuso el astro portugués.
Malas noticias para el Barcelona, Fermín López se lesiona en el entrenamiento
El Barcelona no gana para disgustos. Hansi Flick pierde a Fermín López por una lesión en el sóleo de la pierna derecha.
El centrocampista estará fuera de los terrenos de juego las próximas dos semanas, por lo que se perderá con total seguridad los partidos ante Alavés de este fin de semana, Atlético y Betis. Así lo ha anunciado el club en un parte médico emitido en sus redes sociales.
“Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas”, asegura el parte médico del Barcelona.
El canterano se había asentado en el once titular de Flick en los últimos partidos, por lo que su baja es bastante sensible para el técnico alemán, debido a que Llega en un momento delicado del club tras la derrota contra el Chelsea en Champions y el partido ante el Atlético en el horizonte.
Lo del Liverpool es una locura: gana al Madrid y ahora cae humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven
Lo del Liverpool es una auténtica locura esta temporada donde un día le gana con solvencia y buen fútbol al Real Madrid y al otro caen en casa humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven, tal como ocurrió el miércoles.
El club inglés no la está pasando nada bien y eso para nada es un secreto, pero dadas las diferencias con el equipo holandés nadie se imaginaba una derrota y mucho menos una humillación en el propio Anfield.
Tras ganar al Madrid dando una buena imagen, todos pensaron que sería un punto de inflexión para los ingleses y comenzarían a recuperarse, pero lejos de eso volvió a ser equipo endeble y predecible.
Con la derrota del miércoles, los de Arne Slot, quien parece que tiene las horas contadas en el club, salieron de los primeros ocho puestos y ahora mismo están para disputar los playoff.
Para el Liverpool las cosas no pintan nada bien, no solo por salir del Top 8, sino porque en el horizonte de las últimas jornadas de Champions están el Inter y el Olympique de Marsella, siendo el único accesible el Qarabağ.
Mbappé regala un triunfazo histórico al Real Madrid en la Champions League
Tranquilos, ganó y sin polémicas, el francés Kylian Mbappé regaló este miércoles un triunfo histórico al Real Madrid en Grecia en la Champions League.
Los merengues ganaron 4-3 contra el Olympiacos con un poker de Mbappé en esta noche especial.
Los de Xabi Alonso ganaron por primera vez en territorio griego, según dato proporcionado por Mister Chip.
Además, Mbappé es el segundo jugador que hace un poker en una victoria de Champions League por 4-3. El primero fue Ilicic (Valencia 3-4 Atalanta).
El Real Madrid es quinto en la Champions League con 12 puntos y clasificando «por el momento» directamente sin problemas a la siguiente fase de la Champions.