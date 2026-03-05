Construexpo reafirma el liderazgo regional de El Salvador

El Registro Nacional de la Personas Naturales (RNPN) pretende abarcar hasta el 60 % de la población estudiantil que cumplirá 18 años antes del 28 de febrero de 2027, día de las elecciones generales, para que tramiten su Documento Único de Identidad (DUI) por primera vez, informó el director ejecutivo y registrador nacional, Fernando Velasco.

Detalló que para ello se llevarán a cabo 290 jornadas en diferentes centros de estudio a escala nacional, atendiendo a unos 10,000 jóvenes.

«Vamos a realizar alrededor de 290 jornadas en diferentes centros estudiantiles con los cuales pretendemos abarcar hasta el 60 % de la población estudiantil, para facilitarle este trámite anticipado, cumpliendo con la misión de nuestra institución para acercar los servicios a la ciudadanía», dijo Velasco en entrevista a Radio Corporación FM.

Enfatizó que dicho preenrolamiento es un trámite anticipado para solicitar el DUI, y que aplica para jóvenes que van a cumplir 18 años entre el 1 de septiembre hasta el 27 de febrero de 2027.

«Si los jóvenes hacen este proceso van a tener su documento; podrán ir al duicentro que decidan el día de su cumpleaños solo a retirar el DUI. Tienen hasta el 31 de agosto», indicó el funcionario.

Según la calendarización, las instituciones educativas que el RNPN visitará hoy son el Centro Escolar INSA, en Santa Ana Centro; los institutos nacionales General Francisco Menéndez, en San Salvador Centro; instituto de Usulután, Usulután Este; 14 de Julio de 1875, en Morazán Sur; y José Simeón Cañas, La Paz Este.

Jueves y viernes se movilizará a los institutos nacionales del Cantón Lourdes, en La Libertad Oeste; de Izalco, Sonsonate Este; Francisco Gavidia, San Miguel Centro; e instituto Santiago de María, Usulután Norte.

Esos mismos dos días, en San Salvador Centro se realizará preenrolamiento en el Centro Cultural Salvadoreño Americano y en el Instituto Nacional General Manuel José Arce.

Mientras que en Santa Ana Este el RNPN estará en el Instituto Nacional de El Congo; y en Santa Ana Norte en el Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente.

Velasco reiteró que este trámite es gratuito y que los jóvenes de los centros educativos solo deben de mostrar el carné de escuela, pasaporte u otro documento con el que se puedan identificar.

«Hemos eliminado la presentación de la partida de nacimiento en el trámite por primera vez; gracias a la modernización que ha tenido el RNPN contamos con un registro central. Si el joven se presenta a cualquiera de los duicentros, a escala nacional, tiene que ser acompañado por sus padres», explicó Velasco.

