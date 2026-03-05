Principal
Construexpo reafirma el liderazgo regional de El Salvador
La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) inauguró ayer la vigésima edición de Construexpo, la feria especializada más importante del sector construcción en la región donde compradores y visitantes exploran las últimas tendencias en materiales, tecnología, decoración, maquinaria y soluciones habitacionales.
La Construexpo 2026, denominada «Construyendo los pilares del progreso» también promueve oportunidades de negocio en nuevos mercados y la actualización de las últimas tendencias del sector.
Esta feria reúne a más de 160 expositores especializados de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y China.
Asimismo, se proyecta la asistencia de más de 5,000 visitantes de más de 10 países, quienes podrán acceder a lanzamientos, demostraciones de equipos y ofertas exclusivas de proyectos habitacionales de empresas desarrolladoras líderes, constructoras y un portafolio de soluciones crediticias de los principales bancos del país.
Además, este jueves y mañana viernes se contará con un programa especial de conferencias técnicas, talleres y charlas, en donde expertos del sector compartirán tendencias, innovación y soluciones en construcción, maquinaria, materiales y vivienda.
«Tenemos altas expectativas que esta Construexpo, la feria más importante de nuestro país y de la región centroamericana, organizada por Casalco, continuará siendo un referente en nuestro país y en toda la región, y que será una nueva oportunidad de lograr importantes negocios, de ingresar en nuevos mercados y de actualizar las tendencias del sector», afirmó José Velásquez, presidente de la gremial.
De acuerdo con cifras de Casalco, la industria está en su momento más pujante, debido a que registró cifras de crecimiento del 26.16 % al tercer trimestre de 2025, lo cual significó una inversión acumulada de $2,186 millones, con proyecciones históricas de inversión de entre $2,900 y $3,000 millones al cierre del año.
La industria, junto al sector inmobiliario, aporta alrededor del 16 % del producto interno bruto (PIB) del país y genera unos 167,000 empleos, entre directos e indirectos.
«Nuestro trabajo se mide en empleo, inversión y progreso convirtiéndonos en el principal motor de la economía de El Salvador. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos afirmando: la construcción es la cara visible del desarrollo de una economía y juntos impulsamos el progreso», sostuvo Velásquez.
De acuerdo con Velásquez, lo anterior se traduce en un beneficio directo para los salvadoreños, por lo cual es vital el diálogo y el entendimiento permanente intersectorial con las distintas carteras e instituciones del Estado, entidades autónomas y gobiernos municipales.
«Nuestras empresas nacionales han demostrado, una vez más, que cuentan con la capacidad de poder ejecutar todo tipo de proyectos, tomando retos cada día mayores, considerando tiempos reducidos para la magnitud de los proyectos que se deben realizar, los cuales se han concluido satisfactoriamente en tiempo y calidad; por tal razón, como gremial seguiremos proponiendo instancias de diálogo que nos lleven a que la mayor parte de las obras sean realizadas por nuestras empresas», agregó el presidente de Casalco.
RNPN prevé cubrir con el preenrolamiento al 60 % de jóvenes en institutos
El Registro Nacional de la Personas Naturales (RNPN) pretende abarcar hasta el 60 % de la población estudiantil que cumplirá 18 años antes del 28 de febrero de 2027, día de las elecciones generales, para que tramiten su Documento Único de Identidad (DUI) por primera vez, informó el director ejecutivo y registrador nacional, Fernando Velasco.
Detalló que para ello se llevarán a cabo 290 jornadas en diferentes centros de estudio a escala nacional, atendiendo a unos 10,000 jóvenes.
«Vamos a realizar alrededor de 290 jornadas en diferentes centros estudiantiles con los cuales pretendemos abarcar hasta el 60 % de la población estudiantil, para facilitarle este trámite anticipado, cumpliendo con la misión de nuestra institución para acercar los servicios a la ciudadanía», dijo Velasco en entrevista a Radio Corporación FM.
Enfatizó que dicho preenrolamiento es un trámite anticipado para solicitar el DUI, y que aplica para jóvenes que van a cumplir 18 años entre el 1 de septiembre hasta el 27 de febrero de 2027.
«Si los jóvenes hacen este proceso van a tener su documento; podrán ir al duicentro que decidan el día de su cumpleaños solo a retirar el DUI. Tienen hasta el 31 de agosto», indicó el funcionario.
Según la calendarización, las instituciones educativas que el RNPN visitará hoy son el Centro Escolar INSA, en Santa Ana Centro; los institutos nacionales General Francisco Menéndez, en San Salvador Centro; instituto de Usulután, Usulután Este; 14 de Julio de 1875, en Morazán Sur; y José Simeón Cañas, La Paz Este.
Jueves y viernes se movilizará a los institutos nacionales del Cantón Lourdes, en La Libertad Oeste; de Izalco, Sonsonate Este; Francisco Gavidia, San Miguel Centro; e instituto Santiago de María, Usulután Norte.
Esos mismos dos días, en San Salvador Centro se realizará preenrolamiento en el Centro Cultural Salvadoreño Americano y en el Instituto Nacional General Manuel José Arce.
Mientras que en Santa Ana Este el RNPN estará en el Instituto Nacional de El Congo; y en Santa Ana Norte en el Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente.
Velasco reiteró que este trámite es gratuito y que los jóvenes de los centros educativos solo deben de mostrar el carné de escuela, pasaporte u otro documento con el que se puedan identificar.
«Hemos eliminado la presentación de la partida de nacimiento en el trámite por primera vez; gracias a la modernización que ha tenido el RNPN contamos con un registro central. Si el joven se presenta a cualquiera de los duicentros, a escala nacional, tiene que ser acompañado por sus padres», explicó Velasco.
El Salvador y Ecuador harán IV ronda de consulta política
Ecuador y El Salvador están en el proceso de planificación de su IV reunión de consultas políticas, para abordar temas de interés mutuo basados en las relaciones bilaterales.
Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, indicando que dicho evento tendrá como sede Quito, capital del país suramericano.
El anuncio fue realizado en el marco de la participación de la embajadora de Ecuador, Laura Donoso, en el saludo de Año Nuevo dirigido al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, el cual fue organizado por la Presidencia de la República.
«La embajadora del Ecuador en El Salvador, Laura Donoso, formó parte de la mesa de honor junto al presidente Nayib Bukele, en momentos en que Ecuador y El Salvador preparan la IV Reunión de Consultas Políticas, a nivel viceministros, a realizarse en Quito», detalló la cancillería ecuatoriana.
A la vez, resaltó que ambas naciones mantienen excelentes relaciones diplomáticas, y el compromiso de continuar fortaleciéndolas a través del diálogo.
Temperaturas alcanzan hasta 41 °C y marzo se perfila como uno de los meses más calurosos
El calor se mantiene en el territorio salvadoreño con temperaturas elevadas y mayor sensación térmica durante las tardes, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador a través de su boletín más reciente.
Según los datos oficiales, el lunes se registró una temperatura máxima de 41.8 °C en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión, mientras que otras zonas como San Miguel, Puente Cuscatlán, Hacienda Melara, San Andrés y Cerro Verde también reportaron valores altos. Entretanto, el martes 3 de marzo, las máximas oscilaron entre 29 °C y 41 °C, dependiendo de la región.
El pronóstico detalla que en la zona occidental se esperan temperaturas entre 29 °C y 41 °C; en los valles interiores, entre 33 °C y 40 °C; en la zona costera, entre 34 °C y 38 °C; y en la zona oriental, entre 35 °C y 41 °C.
«Mantente hidratado y evita la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad», recomendó la institución, al advertir que marzo es históricamente el segundo mes más cálido del año. Las autoridades instaron a la población a tomar precauciones y compartir la información para prevenir afectaciones a la salud.