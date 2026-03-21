Principal
Condenan a 720 años de prisión a El Samurái, exagente de la PNC
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
Empresarial
Gabriela Quirós asume la presidencia de la gremial Voces Vitales
La organización Voces Vitales El Salvador, eligió recientemente su junta directiva para el año 2026 bajo el concepto “Mujeres que prosperan”, con el objetivo de contribuir al bienestar financiero de las mujeres y avanzar en el cierre de brechas de género en el país.
La organización, que desde 2012 promueve el empoderamiento económico femenino centrado en el desarrollo de habilidades de liderazgo, espíritu empresarial y autoestima, detalló una ambiciosa agenda que incluye formación en finanzas personales y empresariales, uso de herramientas de inteligencia artificial, inversión, emprendimiento y espacios de networking.
De acuerdo con datos del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las mujeres de la región enfrentan mayor fragilidad económica, ingresos inestables y limitada capacidad de ahorro, lo que representa un desafío clave para el avance de la equidad de género en Latinoamérica.
Gabriela Quirós, presidenta de Voces Vitales El Salvador, enfatizó la importancia del enfoque financiero este año: “No existe un verdadero empoderamiento económico de las mujeres sin un sólido bienestar financiero. Por ello este año estamos enfocando buena parte de nuestros esfuerzos a fortalecer los conocimientos sobre el buen manejo de las finanzas personales y empresariales, así como en herramientas de dinero, mayor inversión y desarrollo sostenible. Creemos que entre mejor preparadas estemos las mujeres, mayor oportunidad de desarrollo sostenible hay para ellas y sus familias, lo que repercute positivamente en toda la sociedad”.
Mientras tanto, la directora de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán, Ximena Robin, fue nombrada como directora suplente de la organización.
La programación 2026 mantiene eventos emblemáticos de la organización, como la tradicional Caminata de Mentoría y el evento multinivel “Crece Mujer”, y suma nuevos proyectos de cooperación, talleres de formación en finanzas, inteligencia artificial y otros temas relevantes, junto a espacios seguros de networking.
El anuncio se realizó durante la Asamblea General de Socias, en la que se juramentó a la nueva Junta Directiva para los próximos dos años. Esta estará integrada por jóvenes ejecutivas profesionales de diversas especialidades, quienes recorrerán el país impulsando el desarrollo de las mujeres salvadoreñas.
Maria Eugenia Bruzuela de Ávila, fundadora de Voces Vitales El Salvador, expresó su satisfacción por la renovación generacional: “Como miembro fundadora de Voces Vitales, me complace ver rostros nuevos que, además de ser profesionales exitosas en sus diferentes roles, están comprometidas con seguir abriendo el camino para que más mujeres puedan ser independientes financieramente, seguras emocionalmente, para que puedan dar el siguiente paso en su carrera, emprendimiento o el legado que quieran construir para las futuras generaciones”.
Voces Vitales es una organización sin fines de lucro fundada en 2012 que forma parte de la Vital Voices Global Partnership, presente en 144 países y con más de 25 años de experiencia invirtiendo en mujeres líderes que resuelven los mayores desafíos del mundo.
Su trabajo se centra en potenciar el rol de las mujeres como empresarias, profesionales y agentes de cambio, promoviendo su empoderamiento económico y el desarrollo de su liderazgo para construir una sociedad más inclusiva y próspera.
Jetset
Matute armó la fiesta en El Salvador con su «Disco Stereo Tour»
Matute, el sexteto musical que rinde homenaje a bandas míticas y a los grupos que marcaron su juventud, brindó una noche de puro hit ochentero este jueves 19 de marzo armando una verdadera fiesta entre el público.
La agrupación mexicana se presentó en el Complejo Cuscatlán en donde por casi tres horas hizo bailar, cantar, gritar y extasiarse a sus fanáticos que abarrotaron el recinto en una noche marcada de recuerdos y emociones.
La poderosa voz y presencia escénica de Tana Planter conquistaron al público desde los primeros temas. Con su estilo, elegancia y energía, logró que cada canción se sintiera como un himno compartido entre artistas y asistentes.
Hits de artistas como Hombres G, Miguel Mateos, Baltimora, Menudo, Timbiriche, entre otros destacados, cobraron vida en las voces de Tana Planter, Jorge D’Alessio, Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco «El Oso» Morales.
«Gracias a todos por estar aquí, se siente rebonito, año con año ir creciendo de a poquito en otro país tan bello como este y que te reciban con tanto cariño y ver a tanta gente, es algo que llevamos en el corazón para siempre. Que Dios te bendiga San Salvador», dijo Jorge D’Alessio, líder de la agrupación.
La banda mexicana, líder en revivir la magia de décadas pasadas, se dejó por completo en un escenario que tuvo un show de luces impresionantes, juego de imágenes cargadas de recuerdos que acompañaban cada una de las interpretaciones.
Fotos: Dennis Argueta
Matute, liderada por Jorge D’Alessio, hijo de la gran cantante mexicana, Lupita D’Alessio realizó un viaje sensorial a lo largo de la velada que rindió homenaje a la época dorada de los LPs y los vinilos.
Con un show que además fusionó la estética de los años 70, 80 y 90 con un despliegue de luces neón, sonido de última generación y efectos visuales diseñados para crear una atmósfera del recuerdo, Matute dejo claro que a El Salvador llegó a armar una verdadera fiesta.
Fotos: Dennis Argueta
La agrupación fundada en 2007, nació de la pasión de sus integrantes por la música que marcó una era. Su nombre es un tributo al oficial de la caricatura «Don Gato y su pandilla», un ícono de la cultura pop de los 80, según indicó Jorge en una entrevista.
Con el show de este jueves Matute demostró que el “Disco Stereo Tour” no fue simplemente un concierto: sino una experiencia que conectó con generaciones, que revive recuerdos y prueba que la música tiene la capacidad de unir corazones en un mismo ritmo.
Principal
Condenan a 12 años de cárcel a extorsionista de Cuscatancingo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.