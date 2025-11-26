Condenan a 35 años a pandillero por homicidio cometido en 2011

ANDA El Salvador informó este martes que ejecutará trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en los transformadores del sistema Torogoz, por lo que será necesaria una suspensión temporal del servicio de agua potable durante la madrugada.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo , explicó que los equipos técnicos intervendrán la Estación de Bombeo 3 a partir de la medianoche. “La suspensión durará 4 horas, desde las 12:00 de la medianoche de este día hasta las 4:00 a.m. del miércoles. Al finalizar vamos a iniciar la recuperación gradual del sistema a lo largo del día miércoles”, detalló.

Arévalo agregó que el personal aprovechará al máximo la ventana de tiempo para reforzar la seguridad eléctrica y asegurar la sostenibilidad del sistema. “Vamos a realizar distintos trabajos y los mantenimientos necesarios, con el objetivo de brindar un servicio más estable y prevenir cortes futuros”, señaló.

Durante el proceso de recuperación, ANDA recordó que la población podrá solicitar apoyo a través del centro de llamadas 915, Gotita WhatsApp o las redes oficiales. También se habilitarán rutas de cisternas para abastecer las zonas que lo requieran.

