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Bomberos liquida cuatro incendios en diversos distritos
El Cuerpo de Bomberos informó este miércoles, que tras varias horas de trabajo complejo que evitó propagación a otros sectores, lograron sofocar incendios en el cerro de San Jacinto y otro de maleza en la finca Argentina en Mejicanos.
«Atendemos incendio en terreno con vegetación seca y hojarasca en Cerro San Jacinto, sector Amatepec, Soyapango, San Salvador Este. Realizamos control con líneas cortafuego y herramientas forestales, evitando su propagación», publicó la institución.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya informó, por la mañana, que el incendio registrado la noche anterior en el cerro San Jacinto, en el sector de Soyapango, fue controlado. Miembros del Equipo Táctico Operativos junto con bomberos tuvieron una complicada tarea en el cerro San Jacinto debido al difícil acceso y a que el viento se convirtió en otro factor en contra.
Amaya expresó que en este y en otros casos, el factor humano incide en la ocurrencia de este tipo de siniestros por diversas causas.
En el país, muchas veces las personas queman basura, maleza o en zonas de cultivos, sin dimensionar la fuerza del viento que propaga rápido el fuego y el daño al medio ambiente al hacer las quemas.
Bomberos también informó que sofocaron incendio en terreno con abundante maleza seca en finca Argentina, colonia Montreal, distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Además, equipos de la seccional La Paz liquidaron incendio provocado en maleza en calle al Rosario, cantón Soledad, San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur y en cantón San Pedro La Palma, distrito de Talpahuaca, La Paz Oeste.
Jetset
Guatemala presentó su oferta turística para Semana Santa
Guatemala es uno de los principales destinos de Centroamérica para visitar en Semana Santa debido a su riqueza cultural y gastronómica, así como su turismo religioso.
En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó recientemente en El Salvador su oferta turística para el período vacacional, así como su plan de seguridad.
Byron Arango, director del departamento de asistencia turística del Inguat, destacó que del 28 de marzo al 5 de abril esperan un importante flujo de visitantes salvadoreños, el cual representa a alrededor de 60 % de los extranjeros que llegan al país en Semana Santa.
«En Guatemala tenemos mucho turismo por hacer. El Salvador representa un 60 % de todas las visitas de extranjeros en Semana Santa, por tanto, es un público prioritario y un mercado importante para nosotros», destacó.
Para ese período desarrollarán diferentes actividades de atención, asistencia, acompañamiento seguro y supervisión de servicios turísticos. Los interesados en información y atención pueden llamar al 1500 o a +502 22902810, y consultar las diferentes redes sociales.
Arango indicó que desplegarán quioscos de información y asistencia turística en Ciudad de Cayalá, Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, mientras que las oficinas de información estarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Cobán, Aeropuerto Mundo Maya, entre otros destinos. Los horarios de atención serán de 8 a.m. hasta las 6 p.m.
Es importante destacar que el Gobierno guatemalteco desplegará a agentes policiales por todo el país con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales e internacionales.
«Ninguno de los destinos turísticos está siendo afectado por temas de violencia o pandillas», aseguró.
Por otra parte, Arango dijo que entre los destinos más importantes para visitar el volcán de Fuego y Pacaya, el lago de Atitlán y sus pueblos pintorescos, así como Cobán, Chichicastenango, Antigua Guatemala, y Quetzaltenango.
«En Guatemala van a ver diferentes tradiciones, bailes y rituales para esta época. Tenemos mucho que hacer en los destinos variados», remarcó.
Por otra parte, qutoridades del Inguat presentaron los destinos más importantes para visitar en Semana Santa.
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Mujer condenada a 45 años de cárcel por quitar la vida a su pareja en Ciudad Delgado
A 45 años de cárcel fue condenada Priscila Mayela Abarca Mendoza, por haber asesinado a su compañero de vida, el 5 de julio de 2025, en la comunidad La Salud, de distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Este.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, la encontró responsable de homicidio agravado. El propietario del inmueble donde la pareja residía, declaró que a eso de las 9:00 de la noche, observó que ambos ingerían bebidas alcohólicas, agregó que la víctima lo invitó, pero como en ese momento se generó una discusión entre Abarca Mendoza y su pareja, prefirió retirarse e irse a dormir.
Posteriormente escuchó gritos de la imputada y al verificar si ocurría algo, la observó con manchas de sangre en la ropa y cerca de ella había un cuchillo, mientras que la víctima estaba lesionada y boca arriba.
Un informe del Instituto de Medicina Legal confirmo que la causa de muerte fue por lesiones en el corazón y el pulmón derecho, provocadas por heridas de arma blanca.
Internacionales
La ONU declara trata de esclavos africanos como «el crimen más grave contra la humanidad»
La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) y 52 abstenciones (entre ellas Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea).
El texto declaró «la trata de africanos esclavizados y la esclavización cosificada y racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad».
También destacó el legado de la esclavitud a través de «la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo» en la sociedad actual.
Además, puso foco en la escala del fenómeno, su duración, brutalidad y naturaleza sistemática, así como las consecuencias que aún son visibles en la actualidad.
«Fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades», dijo António Guterres, secretario general de la ONU.
Agregó que se debe «trabajar por la verdad, la justicia y la reparación».
El presidente de Ghana, John Mahama, asistió a la sede de Naciones Unidas para respaldar la votación. Mahama es uno de los principales defensores de las medidas de reparación por la esclavitud en la Unión Africana.
«La adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido», dijo el mandatario africano.
«Competición» entre tragedias
La resolución fue más allá del simple reconocimiento y pidió a las naciones implicadas en la trata de esclavos que se comprometieran con la justicia restaurativa.
«Los responsables de la trata transatlántica de esclavos son conocidos: los europeos y Estados Unidos. Esperamos que ofrezcan disculpas formales a África», dijo el martes a la AFP Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Relaciones Exteriores de Ghana.
Acusó a algunos de los responsables de «negarse a reconocer sus crímenes».
Estados Unidos justificó su voto en contra, al calificar la resolución como «altamente problemática».
El embajador estadounidense, Dan Negrea, explicó que su país «no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron». Dijo que el texto pone crímenes «en competición».
Reino Unido y varios países de la Unión Europea expusieron argumentos similares. Aunque subrayaron la monstruosidad de la esclavitud, se abstuvieron de votar.
Hay un «riesgo de poner en competición a tragedias históricas que no hay razón para comparar, salvo haciéndolo a costa de la memoria de las víctimas», expuso el representante francés, Sylvain Fournel.
«Lo que decimos es que cuando se miran todas las atrocidades que han ocurrido en la historia de la humanidad, ninguna ha sido tan sistemática y larga -más de 300 años- y con consecuencias persistentes», dijo Okudzeto.