Principal
Banca otorgó $2,725 millones a las mipymes hasta septiembre de 2025
El crédito otorgado por la banca privada a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) continúa mostrando un desempeño positivo en 2025. De acuerdo con el informe de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), el financiamiento a este segmento alcanzó los $2,725 millones a septiembre, con un aumento de $328 millones respecto al mismo periodo de 2024, equivalente a un crecimiento interanual de 13.7 %. Este resultado refleja un mayor apetito de las entidades financieras por respaldar la actividad productiva de las mipymes, consideradas la base de la economía nacional.
Desde Abansa se destacó que «miles de mipymes están ampliando sus operaciones, generando oportunidades y contribuyendo al progreso del país», lo que evidencia un impacto directo del crédito en la inversión, el empleo y la dinamización de los mercados locales. El comportamiento del financiamiento también está alineado con la recuperación económica y con una mayor confianza entre empresarios y emprendedores.
El buen desempeño de las mipymes forma parte de un crecimiento más amplio del crédito empresarial. A septiembre, el saldo de crédito empresarial totalizó $8,480 millones, con un incremento interanual de $879 millones, equivalente a un avance de 11.6 %. Entre los sectores que explican este dinamismo destacan la construcción, el comercio y la industria. La construcción alcanzó $1,156 millones, con un crecimiento de 31.9 % o $279 millones adicionales; el comercio sumó $2,771 millones, con un aumento de 8.8 % o $225 millones más; mientras que la industria llegó a $1,568 millones, con una expansión de 8.3 % o $120 millones adicionales.
En términos agregados, el crédito total de los bancos privados alcanzó los $17,020 millones hasta septiembre, lo que representa un incremento de $1,203 millones o 7.6 % más en comparación interanual. Abansa subrayó que «más personas y empresas están recibiendo apoyo financiero para invertir, emprender y mejorar su calidad de vida», una señal de mayor inclusión financiera y profundización del sistema bancario.
El impulso al financiamiento productivo también ha sido reforzado por el Estado. El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, informó que el Gobierno ha canalizado $40 millones en financiamiento para la micro y pequeña empresa.
De ese monto, $17.5 millones fueron inyectados al Fideicomiso de Fomento para el Financiamiento de la Mype (Fecamype), destinado a otorgar créditos a microempresarios que no acceden a la banca tradicional, mientras que el resto se distribuyó a través del Programa de Garantía para Micro y Pequeña Empresa (Programype), enfocado en facilitar garantías.
Steiner explicó que la falta de activos para respaldar préstamos sigue siendo una de las principales barreras del sector y advirtió que «hay dos razones por las cuales una empresa va a fracasar: una porque no saben manejar bien el negocio y dos, porque no tienen capital de trabajo». En ese sentido, sostuvo que «el capital de trabajo permitirá a tiendas de barrio, por ejemplo, comprar más mercadería para fortalecer sus inventarios. De esta forma dinamizamos la economía».
Cifras de octubre confirman el dinamismo del crédito
El dinamismo del financiamiento se mantuvo en octubre, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Al cierre de ese mes, el saldo total de préstamos del sistema financiero (incluidos bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y créditos) alcanzó los $20,531.3 millones, frente a los $19,284.7 millones de octubre de 2024, con un crecimiento interanual de 6.47 %. La banca lideró la colocación con $18,594.9 millones, un alza de 7.5 %, confirmando el rol clave del sistema financiero en el apoyo a hogares y empresas.
Principal
Reportan reducción de personas quemadas en fiestas de Navidad y Fin de Año
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó una reducción de personas quemadas por productos pirotécnicos en el marco de las fiestas de Navidad y Fin de Año con respecto al año pasado.
El funcionario detalló que entre el 23 al 30 de diciembre de este año se registraron 115 quemados, lo que representa una disminución del 17 % con relación al mismo período en 2024, cuando se reportaron 138 víctimas.
«Debiese ser cero quemados por productos pirotécnicos, lamentablemente esta es una cifra en donde hay distintos tipos de quemaduras y daños lo que hemos venido haciendo referencia en cuanto a estos productos», lamentó el titular de Bomberos.
Solano informó que han decomisado un total de 45, 665 pirotécnicos ilegales a escala nacional, entre los que están 1, 669 morteros número 5; 3, 636 silbadores y 40, 360 fulminantes.
«Es decir son tres de los productos que están prohibidos por ley y que lamentablemente se están comercializando, así que el llamado es a no comercializar estos productos y luego definitivamente a no comprarlos», reiteró el funcionario.
Principal
El índice de riesgo país mantuvo tendencia a la baja en 2025
En 2025, El Salvador presentó una tendencia a la baja en cuanto a los registros de Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) que genera el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan, y que también se entiende como riesgo país.
Un vistazo general, muestra que el país inició 2025 con 388 en enero pasado; luego vio un repunte en julio cuando alcanzó los 418 puntos; mientras que para septiembre mostró una reducción de hasta 375 puntos, y finalmente en diciembre exhibió 328.
Esta última cifra también significa la menor marca presentada por El Salvador en cuanto a este indicador desde 2018, cuando entre marzo y abril se registró una medición de 372 puntos, y se justifica por una serie de estrategias estatales que favorecieron su comportamiento.
Entre las estrategias, economistas destacan una adecuada gestión de pasivos, la recompra de deuda, y la consolidación de acuerdos internacionales como el que se dio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En relación con su comportamiento a lo largo del año, destaca una reducción de 60 puntos, al comparar el inicio (388), y el cierre de 2025 (238).
Cabe mencionar que esta dinámica a la baja comenzó a percibirse a lo largo de 2024 que inició con 687 puntos y se vio mermada hacia el cierre de ese año por debajo de los 400 puntos, lo que se atribuyó a una agresiva estrategia de manejo de pasivos que incluyó tres recompras de bonos en los meses de julio, octubre y noviembre.
Esta marca es importante debido a que sirve de referencia a los inversionistas internacionales en cuanto a la fijación de precios de las emisiones de deuda, y para monitorear cambios en la percepción de solvencia y liquidez de un país, así lo señaló hace algunos meses el presidente de la República, Nayib Bukele.
«El índice EMBI rastrea la diferencia de rendimientos entre los bonos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica el nivel de riesgo de invertir en esos mercados. Cuanto mayor sea el EMBI, mayor será el riesgo percibido», acotó el mandatario.
En cuanto al posicionamiento de los países latinoamericanos con respecto a su riesgo país para el cierre de 2025, es Venezuela la nación más complicada de la región con una marca de 16,000 puntos; seguida por Ecuador que refleja 1,200 puntos, y México con 612 puntos.
A su vez, Uruguay, Chile, y Perú reflejan una puntuación menor con 72; 92; y 165, respectivamente.
Las perspectivas económicas de El Salvador para el cierre de 2025 también muestran un importante crecimiento del producto interno bruto (PIB), el cual se estima se ubicará entre un 3.5 % y 4 %, según el Banco Central de Reserva (BCR) con inclinación hacia el dato más alto.
Estos datos se refuerzan en el reciente informe de resultados del tercer trimestre de 2025 que dio a conocer un aumento del 5.1 %; consolidando su trayectoria ascendente luego de haber crecido 2.4% y 4.1% en el primer y segundo trimestre, respectivamente.
El BCR apunta que este crecimiento fue impulsado por factores como: las condiciones de seguridad en el país, solidez del sector financiero, auge de la inversión pública y privada en construcción, entre otros.
Además, detalla que las actividades económicas que registraron mayor crecimiento en el tercer trimestre de 2025 fueron: Construcción (27.1%), Minas y canteras (23.3%), Servicios profesionales (20.5%), entre otros.
Internacionales -deportes
La FIFA prohíbe nuevos fichajes al Botafogo por deuda con Thiago Almada
Una prohibición de realizar fichajes para el Botafogo de Brasil entró en vigencia este miércoles, por deudas por la contratación del argentino Thiago Almada en 2024, procedente del estadounidense Atlanta United, informó la FIFA.
Almada, de 24 años y campeón del Mundial de Catar 2022, integró el plantel del equipo de Rio de Janeiro cuando ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.
Después fue cedido al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club.
Ante reclamos del Atlanta United por el pago pendiente de 21 millones de dólares, la web de la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el Fogão en las próximas tres ventanas de transferencias.
Sobre la medianoche del martes, en un comunicado, el Botafogo informó negociaciones con el equipo estadounidense para buscar un acuerdo.
«Las conversaciones fueron pausadas por el receso de fin de año y serán retomadas en breve», apuntó el equipo brasileño.
«El Botafogo espera tener el tema resuelto» para la próxima ventana de transferencias, expresa el texto. «El club será muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026», agregó.
Con su propietario, el estadounidense John Textor, en el ojo del huracán, el Botafogo enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle al Lyon el descenso en Francia.
Botafogo y Lyon pertececen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.
A raíz de la crisis, Textor fue apartado de la directiva del equipo francés.
El Botafogo, que fue comprado en 2022 por el magnate norteamericano, está en un proceso de reestructuración.
El 22 de diciembre anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.