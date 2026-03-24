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Autoridades han decomisado más de $1,533 millones en droga a pandillas
El trabajo ejecutado por las autoridades entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2026, durante el régimen de excepción no se ha centrado únicamente en la captura de 91,628 pandilleros y sus colaboradores, la implementación de la medida de seguridad también ha servido a la Policía, Fiscalía y Fuerza Armada para golpear las finanzas del crimen organizado.
Uno de esos duros golpes a las arcas de las maras ha sido la incautación de más de $1,533 millones ($1,533,753,409) en droga. Según las autoridades, el narcomenudeo se convirtió por muchos años en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
«Este maldito negocio de las drogas no va a ser tolerable en este país y vamos a recorrer los kilómetros que sean necesarios para ir tras este veneno», indicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El pasado 12 de marzo la Policía capturó a Nilson Manuel López Morales, de 41 años, quien fue intervenido en una gasolinera de Soyapango, San Salvador Este.
La corporación policial detalló que a López Morales se le incautó dos botes de vidrio conteniendo marihuana, una bolsa con marihuana, tres básculas, $6,080 en efectivo, cinco bolsas de cocaína, 13 bolsas con piedras de crack, dos bolsas de piedra, un vehículo y un celular.
«Será remitido por el delito de tráfico ilícito con fines de lucro», señaló la Policía.
Durante la medida de seguridad, las autoridades además han incautado a las pandillas 11,994 vehículos y 5,319 armas de fuego.
El 4 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la incautación de 90 inmuebles, 10 vehículos y $987,753.54 en productos financieros vinculados a Manuel Alexander Méndez Morán, colaborador de la pandilla 18.
«El monto total de los bienes incautados a Méndez Morán asciende a $1,791,366, ya que no pudo justificar su aumento patrimonial ni el origen legal del dinero», publicó la Fiscalía, en su cuenta oficial de X.
Las propiedades están ubicadas en los distritos de Apopa y Nejapa, del municipio de San Salvador Oeste y en el distrito de Tonacatepeque, en el municipio de San Salvador Este.
Según la Fiscalía, Méndez Morán fue detenido en el 2023 y es procesado por agrupaciones ilícitas.
Entre las armas que las autoridades han decomisado durante el régimen de excepción se encuentran: pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras. Mientras que, entre los automóviles se cuentan: motocicletas, microbuses y mototaxis.
Las autoridades también han incautado 24,510 teléfonos celulares; los cuales están siendo sometidos a análisis criminal. Gracias a la información contenida y sustraída de estos aparatos se ha logrado incriminar a miles de mareros.
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Aeropuerto Internacional de El Salvador recibe sello Family Friendly
Este lunes, la primera dama Gabriela de Bukele entregó el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador, marcando un paso importante hacia la transformación de la experiencia de viaje para las familias que ingresan y salen del país.
La certificación reconoce los esfuerzos por crear un entorno más inclusivo, ordenado y accesible, incorporando nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas y señalización clara dentro de la terminal aérea.
Estas mejoras buscan garantizar una atención más humana desde el primer contacto de los visitantes con El Salvador.
Durante el recorrido por las instalaciones, la primera dama destacó la importancia del aeropuerto como un espacio cargado de emociones y significados para quienes viajan.
Señaló que «es lindo poder encontrarnos hoy aquí, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la puerta de entrada y salida de nuestro país, uno de los espacios que viven muchas familias cuando llegan o se despiden», destacando que cada experiencia en este lugar deja una huella en los visitantes.
También explicó que «el sello Family Friendly es un reconocimiento que identifica a los espacios, establecimientos, servicios y eventos que han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables con las familias», con el objetivo de fortalecer el turismo familiar.
«En los próximos días, especialmente de cara a la temporada de Semana Santa, esta iniciativa seguirá creciendo. Estaremos otorgando el sello Family Friendly a más espacios», dijo Gabriela de Bukele.
Internacionales -deportes
El máximo goleador del Atlético de Madrid deja el club y este es su nuevo destino
Se viene el final de una era, en los próximos días el ariete francés Antoine Griezmann firmará el contrato con su nuevo club.
De acuerdo a la prensa deportiva española, el francés arregló su salida con el Atlético de Madrid y aprovechará los días libres de la fecha FIFA para viajar a su nuevo destino y firmar su vínculo contractual.
Aunque el Orlando City pretendía hacerse de los servicios de Griezmann a partir del 26 de marzo, el francés llegará hasta el final de la actual campaña con el cuadro colchonero.
Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.
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El Salvador apuesta por posicionarse como destino de bodas
La industria de bodas en El Salvador continúa evolucionando y buscando posicionarse a nivel internacional.
Este lunes se llevó a cabo la tercera edición del Wedding Planner’s Day, un encuentro que reunió a proveedores, organizadores y expertos del sector.
El encuentro mostró cómo esta industria puede proyectar a El Salvador como un destino atractivo para bodas, una tendencia que está ganado fuerza.
«El turismo de bodas de destino es un tipo de turismo muy interesante y muy beneficioso para el país en estos momentos en que estamos en plena crecimiento de la actividad turístico porque involucra muchísimos servicios alojamiento, alimentación, transporte», dijo Mercedes Silva, directora de desarrollo Turístico de Corsatur.
De hecho, los wedding planner’s señalan que han organizado eventos para personas procedentes de Estados Unidos, Alemania, India, Tailandia, México, Costa Rica, España, Italia, Rumania, Francia, Panamá, Guatemala, Canadá, Australia, República Dominicana y Puerto Rico.
«Atendemos bodas para extranjeros de diferentes países y la gente disfruta mucho de venir a las bodas a El Salvador. Las bodas en la playa son bastante buscadas, es un destino llamativo para los extranjeros», explicó Eva Palomo, wedding planer.
El evento se desarrolló en María Bonita, en Palm Plaza, y reunió a distintos actores clave del sector, desde wedding planners hasta proveedores de servicios especializados.
«Sabemos que las bodas de destino cada vez van en crecimiento, así que María Bonita está a disposición de las personas, el hermano lejano, turista que quiera venir a disfrutar de El Salvador y conocer su gastronomía», destacó Marcela Mijangos, CEO de María Bonita.
Mijangos señaló que en el restaurante también cuentan con personal bilingüe para atender al turista.
Con este tipo de iniciativas, la industria de bodas en el país busca innovar y adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más enfocado en la experiencia y el detalle.