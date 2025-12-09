Autobús de la R 37-A se accidenta al esquivar a un automovilista imprudente en San Jacinto

Un peatón captó casualmente el preciso momento cuanto un autobús de la R 37-A se accidentó al esquivar a un automovilista imprudente, en la capital, la mañana del domingo.

Según se aprecia en las imágenes, el autobús del transporte colectivo venía en su derecho de vía cuando repentinamente un sedán realiza una brusca e imprudente incorporación.

El motorista de la unidad reaccionó a tiempo y logró esquivarlo, pero lamentablemente termino impactando contra un muro y derribando un hidrante en la zona de la plaza El Trovador, en el barrio San Jacinto, en San Salvador.

Trascendió que, afortunadamente, el hecho solo dejó cuantiosos daños materiales. Una mujer que estaba en la acera estuvo cerca de perder la vida, pues el autobús colisionó a escasos metros de dónde ella se encontraba.

La Policía Nacional Civil (PNC) llegó rápidamente al lugar, pero se desconoce si lograron ubicar al conductor o conductora del vehículo tipo sedán.

Miles de personas en redes sociales han expresado que esperan que las autoridades puedan ubicar al conductor del vehículo sedán y que se haga cargo de los daños generados.

