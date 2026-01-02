Principal
Atienden incendio en terreno con abundante maleza seca en Santa Ana
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador continúa atendiendo emergencias en distintos puntos del país.Referencia geográfica
Durante las ultimas horas, un incendio se desató en un terreno con abundante maleza ubicado en urbanización San Ernesto, Santa Ana.
“Ejecutamos labores de control y extinción para cortar el avance del fuego y evitar su propagación”, detalló Bomberos.
Los equipos de primera respuesta verificaron la zona para determinar las causas de este incendio; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.
Principal
Identifican a niña de 7 años ahogada en Usulután
Una niña de 7 años de edad falleció ahogada, este 1 de enero, en una piscina en el distrito de Mercedes Umaña, departamento de Usulután.
De acuerdo con la información preliminar, Briana ingresó a unas de las piscinas naturales del río y, minutos después, ocurrió el incidente que le provocó la muerte.
Personas presentes intentaron auxiliarla y se realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, la menor no respondió.
De manera extraoficial, se indicó que la niña sería originaria del cantón Montañita. El caso se encuentra en proceso de verificación por las instancias correspondientes.
Principal
Denuncian a familia que dejó a su chuchito fuera de la casa; estaba temeroso por los cuetes
Usuarios de las redes sociales denunciaron a una familia de San Salvador que durante la noche del 31 salieron a celebrar y dejaron a su perro fuera de la casa expuesto a la pirotecnia.Historia
«Hola quería hacer una denuncia por la avenida Bernal una cuadra adelante de la mamá chuz dejaron a un perrito afuera y está sufriendo por la pólvora que están reventando en la calle», expresa la denuncia.
En el video compartido en las redes se observa al canino completamente temeroso tras las detonaciones de los tradicionales cuetes.
Los denunciantes hacen el llamado a los ciudadanos a cuidar sus mascotas y hacer conciencia de que “si toca dejar solos a los animalitos tomemos en cuenta todas las medida para protegerlos.
Internacionales
Celebración por año nuevo termina en tragedia; decenas de personas murieron
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sureste del país, ha causado varias decenas de muertos y más de un centenar de heridos.
El incendio sucedió tras varias explosiones pasadas la 1:30 de la madrugada en plena celebración de Año Nuevo que tuvo lugar en el bar de la estación de esquí.
Una fotografía difundida por medios locales muestra grandes botellas de champán con bengalas encendidas en el interior del establecimiento.
Y la imagen expone cómo las chispas alcanzaron el techo, que estaba cubierto de plásticos altamente inflamables.
La magnitud del incidente fue tal que el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el incendio como “una de las peores tragedias” en la historia del país.
“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía en una conferencia de prensa junto al mandatario.