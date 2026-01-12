Internacionales
Ataque con misil hipersónico ruso tuvo como blanco planta ucraniana de reparación de aviones
El ataque con un misil rusos hipersónico Oreshnik realizado el viernes tuvo como objetivo una planta de mantenimiento de aviones en Leópolis, en el centro oeste de Ucrania, informó el lunes el ministerio moscovita de Defensa.
El uso de este misil balístico, por segunda vez desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, fue condenado por la Unión Europea, Alemania, Francia y Reino Unido, que lo consideraron una «escalada».
«Según información confirmada por varias fuentes independientes, tras un ataque llevado a cabo la noche del 9 de enero por las fuerzas armadas rusas con el sistema móvil de misiles balísticos terrestres Oreshnik, la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves de Leópolis fue puesta fuera de servicio», declaró el ministerio.
Según Moscú, esta planta se utilizaba para «la reparación y el mantenimiento de equipos aeronáuticos pertenecientes a las fuerzas armadas ucranianas, incluidos los cazas F-16 y MiG-29».
La OTAN trabaja para fortalecer la seguridad en el Ártico
La OTAN trabaja en los «próximos pasos» para reforzar la seguridad en la región del Ártico, aseguró el lunes el secretario general, Mark Rutte, en momentos en que Estados Unidos busca apoderarse de Groenlandia.
«Actualmente, estamos trabajando en los próximos pasos para asegurarnos de que protejamos debidamente lo que está en juego», dijo Rutte durante una rueda de prensa en Zagreb, junto al primer ministro croata, Andrej Plenkovic.
De acuerdo con Rutte, desde el año pasado los 32 países de la alianza militar —entre ellos los siete situados en la región ártica, incluidos Estados Unidos y Dinamarca— debaten sobre la mejor manera de «garantizar que el Ártico siga siendo seguro».
Los 32 países de la OTAN ya debatieron esta cuestión la semana pasada en Bruselas, donde se barajaron varias opciones, como el refuerzo del número de buques en el Ártico, pero no se decidió nada concreto.
Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Polonia, analizan la mejor forma de responder a Estados Unidos de manera «convincente y contundente», aseguró la semana pasada el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.
Esas reacciones, sin embargo, no han desanimado por ahora al presidente estadounidense.
El domingo, Donald Trump reafirmó que Estados Unidos se apoderará de Groenlandia «de una forma u otra, porque si no lo hacemos nosotros, lo hará Rusia o China».
Todos los países de la OTAN «coinciden en la importancia del Ártico y de la seguridad en el Ártico, porque sabemos que, con la apertura de las rutas marítimas, existe el riesgo de que rusos y chinos estén más activos», dijo Rutte este lunes.
Trump precisó que EE. UU. no está interesado en un «alquiler» de Groenlandia, sino en la adquisición de ese territorio.
«Necesitamos un título de propiedad», dijo. Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ya advirtió que tal perspectiva firmaría la sentencia de muerte de la alianza militar transtlántica.
Los países europeos de la OTAN buscan la manera de convencer a Trump de que renuncie a apoderarse de Groenlandia.
Estados Unidos ya tiene en Groenlandia una base militar.
De acuerdo con Rutte, «los daneses no tendrían ningún problema con que Estados Unidos tuviera una presencia más importante que la actual».
Muere a los 49 años Ai, la chimpancé que dominaba caracteres chinos y el alfabeto inglés
Ai, cuyo nombre significa «amor» en japonés, participó en estudios sobre percepción, aprendizaje y memoria que ampliaron nuestra comprensión de la inteligencia de los primates, señaló en un comunicado el Centro para los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano de la universidad de Kioto.
Murió el viernes a causa de un fallo multiorgánico y dolencias relacionadas con la vejez, indicó la universidad.
Además de conocer caracteres chinos y el alfabeto, Ai también podía identificar los números arábigos del cero al nueve y 11 colores, dijo el primatólogo Tetsuro Matsuzawa en 2014.
En un estudio, a Ai se le presentó una pantalla de ordenador que mostraba el carácter chino para el color rosa, junto con un cuadrado rosa y otro cuadrado alternativo de color púrpura. La chimpancé eligió correctamente el cuadrado rosa, explicó Matsuzawa.
Cuando se le mostraba una manzana, Ai seleccionaba en la pantalla del ordenador un rectángulo, un círculo y un punto para dibujar una «manzana virtual», añadió.
Su gran capacidad la convirtió en objeto de numerosos artículos académicos y programas de medios de comunicación, incluidos estudios publicados en la revista Nature, y le valió el apodo de «genio» en los medios populares.
La chimpancé, originaria de África occidental, llegó a la universidad en 1977 y, en el año 2000, dio a luz a Ayumu, cuyas habilidades atrajeron la atención hacia estudios sobre la transferencia de conocimientos, informó la agencia japonesa Kyodo News.
Los estudios de Ai ayudaron a establecer «un marco experimental para comprender la mente del chimpancé, proporcionando una base crucial para considerar la evolución de la mente humana», señaló el Centro.
«Ai era muy curiosa y participaba activamente en estos estudios, revelando por primera vez diversos aspectos de la mente del chimpancé».
Encontraron cinco cabezas humanas colgadas de un cartel en una playa turística
La Policía de Ecuador encontró este domingo cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un cartel de advertencia en una playa turística de pescadores en el sudoeste del país.
El hallazgo ocurrió en la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas.
Además, es una zona inmersa en una violencia irrefrenable. El último fin de semana de diciembre murieron al menos nueve personas, incluida una bebé, en varios ataques armados que las autoridades atribuyen a disputas entre bandas locales.
Los enfrentamientos armados y masacres son habituales en el país, que cerró 2025 con su tasa de homicidios récord de unos 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.
Cómo fue el hallazgo de cinco cabezas humanas
Los investigadores realizaron “la verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que estaban colgadas” en un paseo marítimo frente a la playa, en las cercanías de un hotel, según un informe policial.
Las imágenes que circularon en redes sociales muestran las cinco cabezas atadas con cuerdas a dos postes de madera, frente al mar y en medio de la arena.
Además, había un mensaje escrito sobre una tabla de madera: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”.
En Ecuador se conoce como “vacunas” a las extorsiones que cobran los grupos criminales a comerciantes y pobladores a cambio de protección.
Las autoridades no encontraron los cuerpos completos de las víctimas.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele. En ese sentido, declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias. Pero la violencia no cesa.
Ecuador es un nodo crucial de la cadena internacional de narcotráfico por su ubicación estratégica, como puerta de salida de la cocaína colombiana y peruana que se vende en los mercados negros de Europa y Estados Unidos.